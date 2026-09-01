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বিশ্বকাপজয়ী তিন ক্রিকেটারের নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ২৩
বিশ্বকাপজয়ী তিন ক্রিকেটারের নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড
ডোয়াইন ব্রাভো, কাইরন পোলার্ড ও সুনীল নারাইনের নামে ত্রিনিদাদের কুইন্স পার্ক ওভালের নামকরণ করা হয়েছে। ছবি: সিপিএল

১৪ বছর আগের কথা। সুনীল নারাইনের বলে লাসিথ মালিঙ্গা করলেন স্লগ সুইপ। লং অনে ডোয়াইন ব্রাভো ক্যাচ ধরতেই কলম্বোর প্রেমাদাসায় পিনপতন নীরবতা। আরও একবার শিরোপা জয়ের কাছাকাছি এসেও জিততে না পারার হতাশায় যখন কাঁদছিলেন শ্রীলঙ্কার ভক্ত-সমর্থকেরা, বিপরীতে উদযাপনে ব্যস্ত ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল।

২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিলেন আরেক তারকা কাইরন পোলার্ডও। এবার পোলার্ড, নারাইন, ব্রাভোর নামে একটি স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ডের নামকরণ করা হয়েছে। ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভালে গতকাল ‘ব্রাভো, পোলার্ড, নারাইন স্ট্যান্ড’-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর ৬৪তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবেই তিন তারকা ক্রিকেটারের নামে হলো স্ট্যান্ডের নামকরণ। এর আগে স্ট্যান্ডটি ‘ট্রিনি পস স্ট্যান্ড’ নামে পরিচিত ছিল।

টি-টোয়েন্টিতে তিন ক্রিকেটারের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই পোলার্ড, নারাইন ও ব্রাভোর নামে স্ট্যান্ডের নামকরণ করা হয়েছে। পোলার্ড এখন পর্যন্ত ৭৫১ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১৪৯৩৩ রান করেছেন। বোলিংয়ে নিয়েছেন ৩৪১ উইকেট। ডোয়াইন ব্রাভো খেলেছেন ৫৮২ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। করেছেন ৬৯৭০ রান ও ৬৩১ উইকেট।

নারাইন সম্প্রতি টি-টোয়েন্টিতে ৬৫০ উইকেট নিয়েছেন। এই তালিকায় তাঁর ঠিক ওপরেই আছেন রশিদ খান। ৭৩৬ উইকেট নিয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। টি-টোয়েন্টিতে নারাইন খেলেছেন ৬১৪ ম্যাচ। ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএলে) সর্বোচ্চ ১৪০ উইকেট নিয়েছেন তিনিই।

অবসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের জার্সিঅবসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারের জার্সি

সিপিএলে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেরা তিনে আছেন ব্রাভো। টুর্নামেন্টে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২৯ উইকেট নিয়েছেন সাবেক এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার। সিপিএলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৬ উইকেট নিয়েছেন ইমরান তাহির।

কুইন্স পার্ক ওভালের এই ভেন্যুর বিভিন্ন অংশের নাম এর আগে ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগোর আরও কয়েকজন কিংবদন্তির নামে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রায়ান লারা প্যাভিলিয়ন, ডেরিক মারের প্লেয়ার্স’ গ্যালারি, জেফরি স্টলমেয়ার স্ট্যান্ড এবং লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন স্ট্যান্ড।

এর আগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ব্রাভোর জার্সি নম্বর ৪৭ অবসর ঘোষণা করেছিল। দলের প্রতি তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি। নারাইন, ব্রাভো, পোলার্ডও বর্তমানে ২০২৬ সিপিএল উপলক্ষে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে রয়েছেন। পোলার্ড ও নারাইন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে খেলছেন। ব্রাভো নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।

বিষয়:

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