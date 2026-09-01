এবার মেসির ২১ বছরের ক্যারিয়ার নিয়ে ভিডিও বানাল ফিফা

পুরো বিশ্ব এখন কাঁদছে লিওনেল মেসির জন্য। সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়তেই দেখা যাচ্ছে মেসিকে নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আবেগঘন পোস্ট। কারণ, গতকাল রাতে তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। ভক্ত-সমর্থকদের পাশাপাশি তারকা ফুটবলার, পরিবারের সদস্যরাও আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে নিয়ে দিয়েছেন আবেগঘন বার্তা।
মেসিকে নিয়ে পোস্ট দিতে বাদ থাকেনি ফিফাও। গতকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৬ মিনিটে অবসর নেওয়া আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারকে নিয়ে এরই মধ্যে পাঁচটি পোস্ট দিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। যার মধ্যে রয়েছে তিনটি ভিডিও। ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গত রাতে পোস্ট করা এক ভিডিওতে মেসির বিশ্বকাপের ২১ গোল দেখানো হয়েছে। ২০০৬ সালে সার্বিয়া এন্ড মন্টেনেগ্রোর বিপক্ষে করেন তাঁর বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের প্রথম গোল। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার সবশেষ গোল করেছেন গত জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপে মিসরের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে।
বিশ্বকাপের ২১ গোল প্রকাশের কয়েক ঘণ্টা পর ফিফা বিশ্বকাপ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মেসিকে নিয়ে আরও একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। দ্বিতীয় ভিডিওতে মেসির ২১ বছরের ক্যারিয়ার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ২টার দিকে প্রকাশিত ভিডিওর ক্যাপশন দিয়েছে, ‘২০ বছর, এক কিংবদন্তি ও লিওনেল মেসি।’ ভিডিওতে আর্জেন্টিনার জার্সিতে বল নিয়ে কী কাড়িকুড়ি করেছেন, সেটা দেখানো হয়েছে। প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের ড্রিবলিং করে গোল, গোলের পর তাঁর বিভিন্ন রকম উদযাপন সবই রয়েছে সেখানে। মেসির ১৯, ১০ দুটিই জার্সিই দেখানো হয়েছে। এক সময় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ১৯ নম্বর জার্সি পরেও খেলেছেন।
আর্জেন্টাইন ভক্ত-সমর্থকদের কাঁদিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন মেসি। ক্যারিয়ারে অজস্র রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে পূরণ করেছেন তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন। অবসরের ঘোষণা দেওয়ার ২৩ মিনিট পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ২ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। স্প্যানিশ গানে তৈরি সেই ভিডিওতে তুলে ধরেছেন তাঁর ২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার।
এর আগে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে একবার অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। চিলির কাছে টাইব্রেকারে হারের পর হতাশায় আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলেছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। কিন্তু এবার তাঁর বয়স হয়েছে ৩৯ বছর। ২০১৬ সালের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
আবেগঘন এক বার্তায় মেসি গতকাল আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেও এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে রেখেছিলেন ২১ জুলাই। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারার পর মেসির দুচোখ বেয়ে যেভাবে পানি পড়ছিল, গতকাল তাঁর পোস্টেও যেন সেটারই ছাপ দেখা গেছে। মেসির মা সেলিনা মারিয়া, স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো অবসরের পর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে নিয়ে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও আবেগঘন শিরোনামে খবর প্রকাশ করেছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আইসিসির ২০২৪ দুর্নীতিবিরোধী বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছে। তিন জনের বিরুদ্ধেই ২০২৬ বিপিএলে ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছে বিসিবি।১৯ মিনিট আগে
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের মাঝপথে ব্যাপক রদবদলের পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তীব্র সমালোচনা করেছেন শহীদ আফ্রিদি। টানা দুই টেস্টে বড় ব্যবধানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া করার পর সাত ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দেওয়া এবং প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে বিস্ময়কর বলে আখ্যা১ ঘণ্টা আগে
১৪ বছর আগের কথা। সুনীল নারাইনের বলে লাসিথ মালিঙ্গা করলেন স্লগ সুইপ। লং অনে ডোয়াইন ব্রাভো ক্যাচ ধরতেই কলম্বোর প্রেমাদাসায় পিনপতন নীরবতা। আরও একবার শিরোপা জয়ের কাছাকাছি এসেও জিততে না পারার হতাশায় যখন কাঁদছিলেন শ্রীলঙ্কার ভক্ত-সমর্থকেরা, বিপরীতে উদযাপনে ব্যস্ত ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল।২ ঘণ্টা আগে
লিওনেল মেসি ও আর্জেন্টিনা—নাম দুটি যেন একই গল্পের দুই অধ্যায়। দীর্ঘ অপেক্ষা, ব্যর্থতা, সমালোচনা, কান্না পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের জার্সিতে সম্ভাব্য সব গৌরবই ছুঁয়ে দেখেছেন তিনি। অবসর নেওয়ার আগে গত ২১ বছরে দেশের জার্সিতে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত পার করেছেন এলএমটেন।২ ঘণ্টা আগে