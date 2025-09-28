Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩: ৫৯
বাংলাদেশের হয়ে আর খেলবেন না সাকিব। ছবি: এএফপি
বাংলাদেশের হয়ে আর খেলবেন না সাকিব। ছবি: এএফপি

ঘরের মাঠে গত বছরের অক্টোবরে ঢাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্ট থেকে অবসর নিতে চেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। সেই ম্যাচের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দেশেই আর ফিরতে পারেননি তিনি। সেই আক্ষেপ তাঁর রয়েছে এখনো। এর পেছনে পরোক্ষভাবে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে দায়ী করছেন এই অলরাউন্ডার।

ক্রিকেটপ্রেমীরা যখন ডুবে আছে দুবাইয়ের ভারত-পাকিস্তান মহারণে, তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাকিব-আসিফের পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আজ সাকিব এক পোস্ট দেওয়ার পর যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে লেখেন, ‘একজনকে পুনর্বাসন না করায় সহস্র গালি দিয়েছেন আপনারা আমাকে। তবে আমি ঠিক ছিলাম। আলোচনার শেষ এখানেই।’

ঠিক এরপর নিজের অফিশিয়াল পেজে সাকিব লেখেন, ‘যাক শেষমেষ কেউ একজন স্বীকার করে নিলেন যে তাঁর জন্য আমার আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে দেওয়া হলো না, বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারলাম না! ফিরব হয়তো কোনোদিন আপন মাতৃভূমিতে, ভালোবাসি বাংলাদেশ।’

সাকিব এখন বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি খেলছেন। কদিন আগে খেলেছেন সিপিএল। বাংলাদেশের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচটি ছিল ভারতের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব

‘বিমান ভূপাতিত’ উদ্‌যাপনে রউফকে বুমরার জবাব

চ্যাম্পিয়ন হতে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিল ভারত

চ্যাম্পিয়ন হতে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিল ভারত

ভারত–পাকিস্তান ফাইনালের আগে কী নাটক হলো

ভারত–পাকিস্তান ফাইনালের আগে কী নাটক হলো