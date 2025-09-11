ভারত ম্যাচের আগে অধিনায়ককে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে এশিয়া কাপে দুর্দান্ত শুরু করেছে ভারত। কাল মাঠে নামছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। ওমানের বিপক্ষে সেই ম্যাচে অধিনায়ক সালমান আলী আগার খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। কাল যদি না খেলেন তাহলে রোববার ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তো?
গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে অনুশীলন করে পাকিস্তান। সালমানে ছিলেন সেখানে। কিন্তু সেভাবে ঘাম ঝরাননি তিনি। তাঁর ঘাড়ে থাকা ব্যান্ডেজই দুশ্চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে। ঘাড় নড়াচড়ার সময় অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। তাই বাড়তি সতর্কতা নিয়ে অনুশীলন করেন তিনি। এমনটাই জানায় পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিইও টিভি।
দলের অন্য খেলোয়াড়েরা পুরোদমে অনুশীলন করলেও সালমান কোনো চাপ নেননি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মিডিয়া ম্যানেজারের জানান, সালমান শুধু হালকা ধরনের টানে ভুগছেন এবং ফিটনেস নিয়ে গুরুতর কোনো সমস্যা নেই। সতর্কতার কারণে অনুশীলন সেশনটি এড়িয়ে গেছেন তিনি। শিগগিরই দলের সঙ্গে পুরোপুরি অনুশীলনে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আফগানিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দারুণ ছন্দে আছে পাকিস্তান। শারজায় ফাইনালে আফগানিস্তানকে ৭৫ রানে হারিয়েছে তারা। সেই স্মৃতি সঙ্গী করে কাল প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ওমানের।
