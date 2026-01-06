Ajker Patrika
কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৩
মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ছবি: বিসিবি
মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ছবি: বিসিবি

তিন দিন পেরিয়ে গেলেও মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপর তোপ দেগেছেন দেশি-বিদেশি ক্রিকেটাররা। এবার সামনে এল চমকপ্রদ এক তথ্য। নিজেদের মধ্যে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা ছাড়াই মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিসিআই নিয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

বিসিসিআইয়ের সদস্যরা আলাপ-আলোচনা করে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেয়নি বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। এমনকি আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যরাও এ ব্যাপারে কোনোরকম আলোচনা করেননি।মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিসিআইয়ের একেবারে শীর্ষ পর্যায় থেকে এসেছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে। বিসিসিআইয়ের সেই কর্মকর্তা বলেন, ‘মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করা হয়নি।এমনকি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শটুকু নেওয়া হয়নি।’

মিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতামিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতা

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস—এই পাঁচ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে ৮.১৩ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৬৫ উইকেট। ২০২৪ সালে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক পোস্ট দিয়েছে। গতবার জেক ফ্রেজার ম্যাগার্ক না খেলায় দিল্লি ক্যাপিটালস টুর্নামেন্টের মাঝপথে নেয় মোস্তাফিজকে। তবে এবার বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের বলি হয়েই মূলত এবার আইপিএল খেলতে পারছেন না তিনি।

বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ তথ্য মন্ত্রণালয়েরবাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ তথ্য মন্ত্রণালয়ের

১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে আইপিএল নিলাম থেকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে (১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা) মোস্তাফিজকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার বনে গিয়েছিলেন তিনি। তবে বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিত সাইকিয়া ৩ জানুয়ারি বার্তা সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছিলেন, মোস্তাফিজকে বাদ দিতে কলকাতাকে বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের এই তারকা বাঁহাতি পেসারকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার পর কলকাতার পেজে ফলোয়ার যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি পোস্টগুলো অ্যাংরি-হাহা রিঅ্যাকশন ও নেতিবাচক মন্তব্যে সয়লাব হচ্ছে।

নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আইসিসি এখন বিশ্বকাপের নতুন সূচি তৈরি করছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। এমনকি মোস্তাফিজ ইস্যুতে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

খেলাক্রিকেট
