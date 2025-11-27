বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসরের নিলামের জন্য ২৫০ জন বিদেশি ক্রিকেটারের তালিকা তৈরি করেছে গভর্নিং কাউন্সিল। এই তালিকায় আছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার পীযুষ চাওলার নাম। সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে আছেন তিনি। এই ক্যাটাগরির ভিত্তিমূল্য ৩৫ হাজার ডলার।
বিপিএলের নিলামে চাওলার নাম দেখে স্বাভাবিকভাবেই শুরুতে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন সবাই। নিজেদের ক্রিকেটারদের অন্য কোনো দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অনুমতি দেয় না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে সংস্থাটির কোনো চুক্তিতে আর নেই চাওলা। গত জুনে অবসর নিয়েছেন সাবেক এই লেগস্পিনার। মূলত এজন্যই বিপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করাতে পেরেছেন তিনি।
ভারতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ ছিলেন চাওলা। ২০০৬ সালের মার্চে মোহালিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন চাওলা। পরের বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তাঁর। ভারতের হয়ে ৩ টেস্ট, ২৫ ওয়ানডের পাশাপাশি খেলেছেন সাতটি টি–টোয়েন্টি। ভারতের ২০০৭ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ী দলের গর্বিত সদস্য তিনি। ২০১২ সালের পর আর জাতীয় দলে দেখা যায়নি চাওলাকে।
২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলেছেন চাওলা। মাঝে ২০২২ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দল পাননি। ২০২৫ সালের আসরেও তাঁকে নেয়নি কোনো দল। ২০১৪ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল শিরোপা জেতেন চাওলা। ফাইনালে পাঞ্জাব কিংসকে হারানোর পথে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ৩ মৌসুমে আইপিএলে দেখা গেছে চাওলাকে। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১৯২ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বল হাতে তাঁর শিকার ১৫৭ উইকেট। পাশাপাশি করেছেন ৬২৪ রান করেছেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়েই নিজেদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে পাকিস্তান। তাদের জন্য রেকর্ডের ম্যাচ হলেও এই ম্যাচটির দিকে নজর থাকবে জিম্বাবুয়ের।
তিন সংস্করণ মিলে এ বছর এখন পর্যন্ত ৫৪ ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। ২০১৩ সালেও তারা ৫৪ ম্যাচ খেলেছিল। ১২ বছর পর নিজেদের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি পাকিস্তানের সামনে। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে এ বছরের ৫৫তম ম্যাচ খেলে নতুন রেকর্ড গড়বে দলটি। এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড ম্যাচটি পাকিস্তান নিজেদের মতো করে রাঙানোর চেষ্টা করবে। এদিকে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকা শ্রীলঙ্কা নামবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াইয়ে। ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে পাকিস্তান উঠে গেছে ফাইনালে। শ্রীলঙ্কার সমান ২ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের হিসেবে জিম্বাবুয়ে এগিয়ে। জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট -০.৫২২ ও -১.৩২৪। জিম্বাবুয়ে টুর্নামেন্টে ৪ ম্যাচের চারটিই খেলে ফেলেছে।
নেট রানরেটে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি শ্রীলঙ্কার জন্য হয়ে গেছে ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। চারিথ আসালাঙ্কার নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি হারলে নেট রানরেটে আরও পিছিয়ে পড়বে। স্বাভাবিকভাবেই তারা টুর্নামেন্ট থেকে বাদ। যদি লঙ্কানরা জেতে, তাহলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে ফাইনালে। তখন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২৯ নভেম্বর শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। সেদিন ফাইনালে খেললে এ বছরে ৫৬ ম্যাচ খেলা হয়ে যাবে পাকিস্তানের।
এক বছরে সর্বোচ্চ ৭১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভারতের। ২০২২ সালে তারা এই রেকর্ড পরিমাণ ম্যাচ খেলেছে দলটি। এ বছর পাকিস্তান এখন পর্যন্ত ১৭ ওয়ানডে, ৫ টেস্ট ও ৩২ টি-টোয়েন্টি খেলেছে। ৫৪ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২৯ ম্যাচ। হেরেছে ২৫ ম্যাচ। এই ৫৪ ম্যাচের সবকটি ম্যাচ খেলে এক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন সালমান আলী আঘা। ২৩ নভেম্বর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাকিস্তান জেতে ৬৯ রানে। উসমান তারিক সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারতের লজ্জাজনক হারের পর তোপের মুখে পড়েছেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর বরখাস্তের দাবি তুলেছেন ভক্তরা। তবে চাকরি নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না শুবমান গিল, যশপ্রীত বুমরাদের প্রধান কোচকে।
২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতকে ধবলধোলাই করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। গুয়াহাটি টেস্টে ৪০৮ রানে হেরে তো রীতিমতো লজ্জার রেকর্ড গড়েছে স্বাগতিক দল। এই সংস্করণে রানের হিসেবে এটা ভারতের সবচেয়ে বড় হার। এমন ব্যর্থতার পরও আপাতত গম্ভীরকে বরখাস্ত করছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সংস্থাটির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে দেশটির জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।
ওই সূত্র জানিয়েছে, বিসিসিআই গম্ভীরের উপর আস্থা অব্যাহত রেখেছে। দল পুনর্গঠনের সময় তাঁকে সম্পূর্ণ সহায়তা করবে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। টেস্ট সিরিজ শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি টি–টোয়েন্টি খেলবে ভারত। সূত্র আরও জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ শেষে আলোচনায় বসবেন টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকরারা।
এনডিটিভিকে বিসিসিআইয়ের সূত্র জানিয়েছে, ‘আমরা এই মুহূর্তে কাউকে গৌতম গম্ভীরের স্থলাভিষিক্ত করতে চাই না। তিনি দল পুনর্গঠন করছেন। তাঁর চুক্তি ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চলবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকদের মধ্যে বৈঠক হবে। কীভাবে টেস্ট দলের পারফরম্যান্সের উন্নতি করা যায় সেটা নিয়ে গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।’
গম্ভীরকে বরখাস্ত না করার পক্ষে মত দিয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাস্কার। তিনি বলেন, ‘গম্ভীর কোচের ভূমিকায় আছে। কোচ একটা দল তৈরি করতে পারেন। মাঠের কাজটা তো খেলোয়াড়দের করতে হবে। যারা তাঁকে জবাবদিহি করতে বলছেন, তাঁদের কাছে আমার পাল্টা প্রশ্ন হলো–গম্ভীরের অধীনে ভারত যখন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? তাঁর অধীনে ভারত যখন এশিয়া কাপ জিতেছিল, তখন আপনি কী করেছেন? অথচ এখন আপনি বরখাস্তের দাবি তুলেছেন।’
অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ নাকি এমবাপ্পে-অলিম্পিয়াকোস—গত রাতে কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিকে ভক্ত-সমর্থকেরা চাইলে যেকোনো নামে ডাকতে পারেন। চার গোলের চারটিই করে কিলিয়ান এমবাপ্পে বসে গেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে। রোনালদোর পাশে নাম লেখাতে গিয়ে এমবাপ্পে ৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেছেন।
কারাইসকাকিস স্টেডিয়ামে ম্যাচে অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদের লড়াইটা হয়েছে সমানে সমানে। ৭ গোলের রোমাঞ্চে রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ৪-৩ গোলে। ২২, ২৪, ২৯ ও ৬০ মিনিটে গোল চারটি করেছেন এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের হয়ে এক ম্যাচে চার গোল করার কীর্তি শুধু রোনালদো আর এমবাপ্পের। ২০১৫ সালে মালমোর বিপক্ষে চার গোল করেছিলেন রোনালদো। তাতে রিয়াল মাদ্রিদ ৮-০ গোলের বিশাল জয় পেয়েছিল।
এমবাপ্পে গত রাতে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ৪ গোলের মধ্যে দুটিই করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অ্যাসিস্টে। অপর দুই গোল করতে এমবাপ্পেকে সহায়তা করেছেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও আর্দা গুলার। চার গোল করে দলকে জিতিয়ে উচ্ছ্বসিত এমবাপ্পে বলেন,‘খুবই খুশি আমি। গোল করাটা সব সময়ই আনন্দের। সতীর্থরা আমাকে অ্যাসিস্ট করেছেন। এমন খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সব সময় গোলের চেষ্টা করি। কখনো হয়। কখনো হয় না।’
সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে রিয়াল মাদ্রিদ সবশেষ ম্যাচ জিতেছিল ১ নভেম্বর। লা লিগার সেই ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল। এরপর টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পায়নি লস ব্লাঙ্কোসরা। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের কাছে রিয়ালের হারের ঘটনা রয়েছে। রায়ো ভায়োকানো, এলচে—লা লিগায় এই দুই দলের বিপক্ষে ড্র করেছে রিয়াল। গতকাল অলিম্পিয়াকোসকে হারাতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে রিয়ালের। ৮ মিনিটে চিকুইনহো গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে এগিয়ে দেন। তবে এমবাপ্পের হ্যাটট্রিকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল।
প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা অলিম্পিয়াকোস দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ৫২ ও ৮১ মিনিটে মেহদী তারেমি ও আইয়ুব আল কাবি গোল করে অলিম্পিয়াকোসকে তাঁরা সমতায় ফিরিয়েছেন। ৬০ মিনিটে এমবাপ্পের গোলটাই মূলত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৪-৩ গোলে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘জেতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের মতো দলের জন্য তিন ম্যাচ না জেতা অনেক বড় ব্যাপার। বেশ ভালো লাগছে।’
চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি এখন এমবাপ্পের। ৬ মিনিট ১২ সেকেন্ডে হ্যাটট্রিক করে এই টুর্নামেন্টে দ্রুততম হ্যাটট্রিকের কীর্তি মোহাম্মদ সালাহর। ২০২২ সালে সালাহর হ্যাটট্রিকে লিভারপুল ৭-১ গোলে জিতেছিল রেঞ্জার্সের বিপক্ষে। এমবাপ্পেময় ম্যাচে ৪-৩ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় সেরা পাঁচে উঠে এসেছে রিয়াল। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ হারে ১২ পয়েন্ট নিয়ে জাবি আলোনসোর রিয়াল লিগ পর্বের পয়েন্ট তালিকায় এখন পাঁচে।
ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। আর নাহিদ রানা গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর নিয়মিত খেলছেন তিনি। অথচ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকায় দেখা গেল, নাহিদ রানা আছেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে নাঈম শেখকে।
নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকা এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্রিকেটারেরই সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে এই সমালোচনা হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ বিপিএলে নিলামে দেশীয় ক্রিকেটারদের জন্য ৬ ক্যাটাগরি করা হয়েছে। নাঈম শেখ, নাহিদ রানা, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, তাওহীদ হৃদয়সহ নিলামের তালিকায় আছেন ১৬৬ দেশি ক্রিকেটার।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা। ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি, ’ই’ ও ‘এফ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ, ২২ লাখ, ১৮ লাখ, ১৪ লাখ ও ১১ লাখ টাকা। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের পাশাপাশি নাঈম শেখ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিম—এই ৬ ক্রিকেটার আছেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। যাঁদের মধ্যে মিরাজকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে সিলেট টাইটান্স। মোস্তাফিজ ও তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস।
চার দিনের সংস্করণে জাতীয় লিগ ক্রিকেটের (এনসিএল) ২০২৫-২৬ মৌসুমে ৪০৩ রান করে দুইয়ে নাঈম শেখ। ২০২৫ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ৫১১ রান করে সেবার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিসংখ্যান দেখা হবে, সেখানে বলার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলে থিতু হতে না পারা ক্রিকেটারকে বিপিএলের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এদিকে গতির ঝড় তোলা নাহিদ রানা, কদিন আগে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী, সেই টুর্নামেন্টের আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলদের মতো ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে বিপিএলের ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘এ’ দল রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েছে। সেই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১১ উইকেট নিয়েছেন রিপন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলেও ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে ম্যাচ দুটি সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে আকবর-রিপনদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। আর নাহিদ রানা ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে ও ১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে সীমিত ওভারের ক্রিকেট না খেললেও বিপিএলে ধারাবাহিকভাবে ভালো করে আসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদসহ ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়রা।
মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, শান্তকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রাখার একটা কারণ না হয় বোঝা গেল। শান্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় না বললেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে তিনি ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইমন-হৃদয়ের মতো তরুণরা বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত খেলছেন। তামিম ইকবালের পর বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ইমন করেছেন এ বছরের মে মাসে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কথা সবারই জানা। তানজিদ তামিমের সঙ্গে ইমনকে চাইলে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাকা যেত।
সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের দল থাকা হাবিবুর রহমান সোহান, জিসান আলমরা আছেন ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। এই সোহানই ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। সোহানের মতো ঝড় তুলতে পারেন জিসানও।
২০১২ ও ২০১৩ বিপিএলের পর অবশেষে এই টুর্নামেন্টে হতে যাচ্ছে নিলাম। ঢাকার রেডিসেন হোটেলে ৩০ নভেম্বর হবে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। নিলামের তালিকায় থাকা ১৬৬ ক্রিকেটারের মধ্যে ১০ ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এবারের বিপিএলে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াচ্ছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।
ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। আর নাহিদ রানা গত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার পর নিয়মিত খেলছেন তিনি। অথচ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের তালিকায় দেখা গেল, নাহিদ রানা আছেন ‘সি’ ক্যাটাগরিতে। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে নাঈম শেখকে।
নিলামে থাকা ক্রিকেটারদের তালিকা এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্রিকেটারেরই সঠিক মূল্যায়ন হয়নি বলে এই সমালোচনা হচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ বিপিএলে নিলামে দেশীয় ক্রিকেটারদের জন্য ৬ ক্যাটাগরি করা হয়েছে। নাঈম শেখ, নাহিদ রানা, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন, তাওহীদ হৃদয়সহ নিলামের তালিকায় আছেন ১৬৬ দেশি ক্রিকেটার।
সর্বোচ্চ ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা। ‘বি’, ‘সি’, ‘ডি, ’ই’ ও ‘এফ’ ক্যাটাগরিতে থাকা ক্রিকেটারদের ভিত্তিমূল্য ৩৫ লাখ, ২২ লাখ, ১৮ লাখ, ১৪ লাখ ও ১১ লাখ টাকা। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের পাশাপাশি নাঈম শেখ, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, তানজিদ হাসান তামিম—এই ৬ ক্রিকেটার আছেন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। যাঁদের মধ্যে মিরাজকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে সিলেট টাইটান্স। মোস্তাফিজ ও তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস।
চার দিনের সংস্করণে জাতীয় লিগ ক্রিকেটের (এনসিএল) ২০২৫-২৬ মৌসুমে ৪০৩ রান করে দুইয়ে নাঈম শেখ। ২০২৫ বিপিএলে খুলনা টাইগার্সের হয়ে ৫১১ রান করে সেবার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু যখন তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিসংখ্যান দেখা হবে, সেখানে বলার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে জাতীয় দলে থিতু হতে না পারা ক্রিকেটারকে বিপিএলের ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাখা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। এদিকে গতির ঝড় তোলা নাহিদ রানা, কদিন আগে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নেতৃত্ব দেওয়া আকবর আলী, সেই টুর্নামেন্টের আবু হায়দার রনি, রিপন মন্ডলদের মতো ক্রিকেটারদের রাখা হয়েছে বিপিএলের ‘সি’ ক্যাটাগরিতে।
আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘এ’ দল রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েছে। সেই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ১১ উইকেট নিয়েছেন রিপন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না হলেও ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে ম্যাচ দুটি সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে আকবর-রিপনদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। আর নাহিদ রানা ২০২৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ টেস্ট, ৫ ওয়ানডে ও ১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে সীমিত ওভারের ক্রিকেট না খেললেও বিপিএলে ধারাবাহিকভাবে ভালো করে আসছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদসহ ‘বি’ ক্যাটাগরিতে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়রা।
মুশফিক, মাহমুদউল্লাহ, শান্তকে ‘বি’ ক্যাটাগরিতে রাখার একটা কারণ না হয় বোঝা গেল। শান্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় না বললেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে তিনি ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ইমন-হৃদয়ের মতো তরুণরা বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নিয়মিত খেলছেন। তামিম ইকবালের পর বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ইমন করেছেন এ বছরের মে মাসে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ইমনের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের কথা সবারই জানা। তানজিদ তামিমের সঙ্গে ইমনকে চাইলে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে রাকা যেত।
সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের দল থাকা হাবিবুর রহমান সোহান, জিসান আলমরা আছেন ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। এই সোহানই ৩৪ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েছেন। সোহানের মতো ঝড় তুলতে পারেন জিসানও।
২০১২ ও ২০১৩ বিপিএলের পর অবশেষে এই টুর্নামেন্টে হতে যাচ্ছে নিলাম। ঢাকার রেডিসেন হোটেলে ৩০ নভেম্বর হবে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। নিলামের তালিকায় থাকা ১৬৬ ক্রিকেটারের মধ্যে ১০ ক্রিকেটারকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এবারের বিপিএলে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। ৬ দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াচ্ছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।
