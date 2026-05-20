হোয়াইটওয়াশ হয়ে সাংবাদিকের ওপর মেজাজ হারালেন পাকিস্তান অধিনায়ক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন শান মাসুদ। ছবি: ক্রিকইনফো

সময় যখন খারাপ আসে তখন যেন কোনো কিছুই ভালো যায় না। বাংলাদেশের কাছে টেস্টে ধবল ধোলাইয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদ। সেখানে একটি প্রশ্নের জবাবে নিজ দেশের সাংবাদিকের ওপর মেজাজ হারান তিনি।

ঢাকা টেস্টে বাংলাদেশের কাছে ১০৪ রানের হারে পিছিয়ে পড়েছিল পাকিস্তান। ধবল ধোলাই এড়াতে সিলেট টেস্টে জেতার বিকল্প ছিল না সফরকারীদের জন্য। এবারও পেরে উঠেনি। শেষ দিনের জয়ের সুযোগ ছিল দুই দলের সামনেই। কিন্তু ৪৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ৩৫৮ রানে থেমেছে পাকিস্তানের ইনিংস। ৭৮ রানের হারে ধবল ধোলাই ধোলাই হয়েছে দলটি।

এ নিয়ে বাংলাদেশের কাছে টানা দুটি টেস্ট সিরিজে ধবল ধোলাই হলো পাকিস্তান। এর আগে ২০২৪ সালে রাওয়ালপিন্ডিতেও ২-০ ব্যবধানে হেরেছিল স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের কাছে টানা ৪ টেস্ট হেরে তীব্র সমালোচনার মুখে পাকিস্তান। মাসুদের দলকে রীতিমতো ধুঁয়ে দিচ্ছেন ভক্তরা। সিলেট টেস্ট হারের পর সংবাদ সম্মেলনে দলের বর্তমান ক্রিকেটারদের পাশাপাশি দলের সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় যুক্ত সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এক পাকিস্তানি সাংবাদিক। বিষয়টা ভালো লাগেনি মাসুদের।

ওই সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মাসুদ বলেন, ‘আপনি কি আবেগ দিয়ে চিন্তা করছেন? পরিবর্তন স্ট্রাকচারাল। আপনি একটা দৃষ্টিকটু উপায় বেছে নিয়েছেন। ইমোশন এক পাশে রাখুন। এখানে ইমোশনের দাম নেই। আমি কাউকে রক্ষাও করছি না, কারও সমালোচনাও করছি না। পাকিস্তানের ক্রিকেটের উন্নতি ছাড়া আমার আর কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই।’

দল হেরে গেলে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন করা হয় বলেও দাবি করেছেন মাসুদ, ‘আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি। দল না জিতলে কারও পারফরম্যান্স গণ্য করা হয় না। সেটা ৫ রান হোক বা ১০০ রান। সিরিজ না জিতলে এসব হিসেব করা হয় না। সবাই তো পাকিস্তানেরই খেলোয়াড়। একটু কম আবেগ দিয়ে ভাবার চেষ্টা করুন। সিরিজ হেরে যাওয়ায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আবেগ দিয়ে আমরা দেখি না, বরং আরও ভালো করার চেষ্টা করি।’

