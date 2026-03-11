Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইরান যুদ্ধে অপেক্ষা বাড়ল আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার

ক্রীড়া ডেস্ক    
চলতি বছরের শেষ দিকে সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। ফাইল ছবি

ইরান যুদ্ধে স্থগিত হবে আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজ—এমন কথা শোনা যাচ্ছিল গত দুদিন ধরেই। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সামরিক সংঘাতের প্রভাবে দুই দলের মধ্যকার সাদা বলের সিরিজ দুটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়েছে। এক বিবৃতিতে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আগামী ১৩ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কার। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সিরিজটি সেখানে আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে সম্প্রতি মত দেয় দুই দেশের বোর্ড।  তারই ভিত্তিতে এবার সিরিজটি পিছিয়ে গেল। স্থগিত হওয়া সিরিজটি চলতি বছরের শেষ দিকে মাঠে গড়াবে।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ১৩, ১৫ ও ১৭ মার্চ শারজাতে তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ হওয়ার কথা ছিল। এরপর দুবাইয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হওয়ার কথা ছিল ২০,২২ ও ২৫ মার্চ। এই সিরিজ দিয়েই প্রথমবার আফগানিস্তান দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল নতুন অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পর রশিদ খানের পরিবর্তে দায়িত্ব পান এই ওপেনার।

এসিবির প্রধান নির্বাহী নাসীব খান বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের সাদা বলের সিরিজ দুটি স্থগিত করা হয়েছে। ফ্লাইট, লজিস্টিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা শ্রীলঙ্কাতে ম্যাচগুলো আয়োজন করার বিকল্পও বিবেচনা করেছি এবং শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলাম। তবে তখন আরব আমিরাত থেকে শ্রীলঙ্কার জন্য কোনো ফ্লাইট পাওয়া যায়নি। সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রোডাকশন, হোটেল, মাঠ বুকিং এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল। তাই আমরা শেষ পর্যন্ত সিরিজ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্থগিত হওয়া সিরিজটি এই বছরের শেষ দিকে হবে।’

