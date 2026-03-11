সাকিব বললেন, শিগগির দেশে ফিরব

লম্বা সময় ধরেই দেশের বাইরে আছেন সাকিব আল হাসান। সাবেক অধিনায়ক কবে দেশে ফিরবেন সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তারকা অলরাউন্ডার এবার নিজেই জানালেন, খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন তিনি।
নিউইয়র্কে এক ইফতার অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন, ‘বাংলাদেশে যাব, ইনশাআল্লাহ দ্রুত। ইনশাআল্লাহ।’
সবশেষ ২০২৪ সালের অক্টোবরে ভারত সফরে বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন সাকিব। সে বছরের জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী সরকারের পতনের পর আর দেশে আসেননি। মাগুরা-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচন করে জয়লাভ করেন সাকিব। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর তাঁর নামে একাধিক মামলা হয়। এর মধ্যে আছে হত্যা মামলাও। তাই সাকিবের দেশে ফেরার পথটা এত দিন বেশ কঠিন মনে হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি সরকার গঠনের পর তাঁর দেশে ফেরার ইস্যুতে আশার আলো ফুটেছে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সাকিবকে দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে আরও আগেই। তারকা ক্রিকেটারের মামলার ফাইল নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে বিসিবি পক্ষ থেকে। ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে সাকিব সবশেষ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের মে মাসে; মিরপুরে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন। ১৬ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে না পারা এই ক্রিকেটারের ফেরা নিয়ে আলোচনা জোরালো হয় এ বছরের ২৪ জানুয়ারি বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভার পর। বিএনপি সরকার গঠনের পর সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই আমিনুল হক জানিয়েছিলেন, সাকিবকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাতে রাষ্ট্র নমনীয় অবস্থায় রয়েছে। তবে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নামে যেসব মামলা রয়েছে, আগে সেসবের নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন আমিনুল। সাকিবকে নিয়ে বিসিবি এবং সরকারের এমন তৎপরতায় আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন ভক্তরা।
এর আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আজকের পত্রিকার পডকাস্টে বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর বলেছিলেন, ‘ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ফাইল যাওয়ার পরে তাদের যে আগ্রহ এবং গতকাল আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (সালাহউদ্দিন আহমদ) ঘোষণা দিয়েছেন, ৫ আগস্টের পরে যে মামলাগুলো হয়েছে, সেগুলোর যাচাই-বাছাই করা হবে। সত্যতা কতটুকু, কতটুকু সঠিক, কতটুকু যৌক্তিক, কতটুকু অযৌক্তিক চেক করা হবে। সে ক্ষেত্রে আমরা একটা ইতিবাচক আবহ দেখতে পাচ্ছি। এখন শুধু সংক্ষেপে বলতে চাই, সাকিব আল হাসান আসবেন এবং আমরা উৎসবমুখর থাকব ইনশা আল্লাহ। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য ভালো কিছু হবে। অপেক্ষা করছি।’
