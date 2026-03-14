গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মেরে শাস্তি পেলেন সালমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৪১
রানআউটের পর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি সালমান। ছবি: সংগৃহীত

মেহেদী হাসান মিরাজের করা রানআউটের পর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি সালমান আলী আগা। রাগের মাথায় গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মারেন পাকিস্তানি ব্যাটার। এ জন্য এবার শাস্তি পেতে হলো তাঁকে।

গ্লাভস-হেলমেট ছুড়ে মারার ঘটনায় সালমানকে তিরস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এই ব্যাটারের নামের পাশে। গত দুই বছরের মধ্যে প্রথমবার ডিমেরিট পয়েন্ট পেলেন সালমান।

আলোচিত ম্যাচটিতে ১২৮ রানের জয় তুলে নিয়েছে পাকিস্তান। সফরকারীদের ইনিংসের ৩৯ তম ওভারটি করতে আসেন মিরাজ। সে ওভারের চতুর্থ বলটি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে সোজা ব্যাটে খেলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। কিছুটা দৌড়ে পা দিয়ে বল থামান মিরাজ। পাশেই থাকা সালমান বল তুলে মিরাজকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আগেই বল তুলে স্টাম্প ভাঙেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এরপর তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সালমানকে আউট ঘোষণা করেন তৃতীয় আম্পায়ার।

যেটা মেনে নিতে পারেননি সালমান; মাঠেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি। তৃতীয় আম্পায়ার আউট দেওয়ার আগেই মাঠেই হেলমেট এবং গ্লাভস ছুড়ে মারেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিটন দাসের সঙ্গে তর্কও হয় তাঁর। পরিস্থিতি শান্ত করেন রিজওয়ান। তবে সহজে রাগ থামেনি সালমানের। মাঠ ছেড়ে বাউন্ডারি সীমানা পার হওয়ার পর আরও একদফা হেলমেট এবং গ্লাভস ছুড়ে মারেন এই ব্যাটার।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সালমানের ওপর ‘অ্যাবিউজিং অব ক্রিকেট ইকুইপমেন্ট’ অভিযোগ আনেন ম্যাচ রেফারি নিয়ামুর রশিদ। এই অভিযোগ মেনে নিয়েছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

