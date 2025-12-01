বিজয়ের ‘হুংকার’ পাত্তা দিচ্ছে না বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠায় চূড়ান্ত নিলামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় এনামুল হক বিজয়ের নাম। এই ইস্যুতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছে না বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এবং বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু বলেন, ‘কেউ যদি তাঁর অফিসে দুর্নীতি করে এবং তাঁকে নিয়ে তদন্ত শুরু হবে। তদন্তের আগে কী সেই মানুষটাকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি করা হবে নাকি ওই জায়গাটে রেখে দেওয়া হবে? আমার প্রশ্ন এটাই। এসব কাণ্ডে এর (বিজয়) নাম উঠে আসে কেন বারবার? সাংবাদিকরাই তো বারবার ওর নাম বলে। আমরা তো আর বলি না। শান্ত, মিরাজ, মুশফিক, মোস্তাফিজদের নাম তো উঠে আসে না। বিজয়ের নাম আসছে কিন্তু একটা খেলোয়াড় তো কিছু বলছে না।’
গতকাল ঢাকার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিপিএলের নিলাম। তার আগে নিলামের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠা ৯ ক্রিকেটারকে। এই তালিকার একজন বিজয়। বাকিদের মতো এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার নিজেও রেডফ্ল্যাগে থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। এই ইস্যুতে রীতিমতো বিসিবির বিরুদ্ধে ‘অলিখিত যুদ্ধে’ নেমেছেন বিজয়।
গভর্নিং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে ৯ ক্রিকেটারের নাম পুনরায় সংযোজনের নির্দেশনা চেয়ে তিনটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই পিটিশনগুলো খারিজ করে দিয়েছেন। তাতেও থামতে চাইছেন না বিজয়। আজ বিসিবিতে আইনি নোটিশ দিয়েছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিসিবিতে আমি একটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভাপতি ও উপদেষ্টা বরাবর পাঠিয়েছি। এটা জমা দিতেই বিসিবিতে আসা। বিসিবি সেটা গ্রহণ করেছে।’
আগামীকাল বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বিজয়ের আইনজীবী, ‘আমি বিসিবিতে যেই নোটিশ পাঠিয়েছি, সেটা আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমার আইনজীবীর ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। যা কথা হবে, কালকে আইনজীবী বলবেন। আশা করি, তিনি একটা সংবাদ সম্মেলন করবেন। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাব ইনশা আল্লাহ।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসর সিলেটে শুরু করতে চেয়েছিল গভর্নিং কাউন্সিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাইছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। গত কয়েক আসরের মতো এবারও যথারীতি ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।২ ঘণ্টা আগে
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।৩ ঘণ্টা আগে
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।৪ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২ তম আসর সিলেটে শুরু করতে চেয়েছিল গভর্নিং কাউন্সিল। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে চাইছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। গত কয়েক আসরের মতো এবারও যথারীতি ঢাকাতেই বিপিএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
৬ দল নিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএল। তার কয়েকদিন পরই ইংরেজি বছর শেষ হবে। পর্যটন এলাকা হওয়ায় থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে তখন সিলেটে জড়ো হবে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় সিলেটে পর্যাপ্ত হোটেল পাওয়া যাবে না। ৬ দলের জন্য কমপক্ষে ১২০টি রুম দরকার হবে। এছাড়া গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের জন্যও লাগবে আলাদা রুম।
পাশাপাশি বিদেশি খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছে আয়োজক কমিটি। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা আইএল টি–টোয়েন্টি শেষ করে এসে সেদিনই মাঠে নামবে চায়। মূলত এ দুটি কারণেই সিলেটে বিপিএল শুরুর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। আজকের পত্রিকাকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠু।
তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে ফোন করে বলছে হোটেল পাচ্ছে না। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ২০ থেকে ২৫টা করে রুম দরকার। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া বিদেশি খেলোয়াড়েরা ঢাকায় এসে সেদিনই খেলতে চায়। তাই কী আর করার। সিলেট গিয়ে আমি তো অনেক কিছু ঠিক করে ফেলছিলাম। আপাতত মোটামুটি নিশ্চিত যে ঢাকাতেই বিপিএল শুরু হবে।’
পার্থ টেস্টে ৮ উইকেটে হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে দুই দিনেই। বাজেভাবে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সফরকারী দল। কঠিন পরিস্থিতিতে বেন স্টোকসের দলকে মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার জিওফ বয়কট।
প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৭২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৪ রানে অলআউট হয় তারা। ২ উইকেট হারিয়ে অতিথিদের দেওয়া ২০৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ব্রিজব্রেনের গ্যাবায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর।
মুলত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণেই ধস নামে ইংল্যান্ড শিবিরে। বয়কট মনে করেন, ব্রিজবেন টেস্টে এই পরিকল্পনা থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে একই পরিণতি বরণ করতে হতে পারে ইংল্যান্ডকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় তাই ব্যাটারদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংয়ের তাগিদ দিলেন বয়কট।
ডেইলি টেলিগ্রাফে নিজের কলামে বয়কট লিখেছেন, ‘বেন স্টোকস যদি আমাদের ব্যাটারদের আক্রমণে উৎসাহিত করতে থাকেন, তাহলে সেটা আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনাকে সাহায্য করবে না। বিষয়টা হবে নিজেদের ক্ষতির উপর এক আঙুল রেখে আক্রমণ করে যাওয়ার মতো।’
পার্থ টেস্টে ব্যর্থ হলেও ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের অতীত সাফল্যের কথা ভুলে যাননি বয়কট, ‘কেউ খেলোয়াড়দের ইতিবাচক হতে নিষেধ করছে না। এই দলের খেলোয়াড়রা আমাদের কিছু অসাধারণ, রোমাঞ্চকর এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমরা কেবল তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তাঁরা তাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করুক এবং এমন সময়ের দাবি মেনে ব্যাটিং করুক। কারণ তাঁদের সিরিজে ফিরতে হবে। এখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যাট করা উচিত।’
এর আগে সবশেষ ২০১০–১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সে সিরিজে ছিলেন না বর্তমান দলের কোনো ক্রিকেটার। তাই নতুনদের ঐতিহাসিক সিরিজ জেতার ওপর জোর দিয়েছেন বয়কট, ‘এই দলের কেউই অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাশেজ জেতেনি। তোমরা অসম্পূর্ণ কাজটি সেরে ফেলো। তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না। তোমরা তোমাদের হাত ধরে আসা গৌরব উপভোগ করতে পারবে।’
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।৫ ঘণ্টা আগে
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল চলতি মাসেই। কিন্তু টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জাঁকজমক টুর্নামেন্টটি স্থগিত করেছিল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)। এবার পরবর্তী আসরের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সংস্থাটি।
এলপিএলের সবশেষ দুই আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে জুলাই–আগস্ট মাসে। টি–বিশ্বকাপের আগে ক্রিকেটারদের ভালো প্রস্তুতির কথা ভেবে ষষ্ঠ আসর পিছিয়ে দেয় এসএলসি। সেই টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপই এলপিএল স্থগিতের কারণ হয়। সবশেষ দুই আসরের মতো টুর্নামেন্টটির পরবর্তী আসরও হবে জুলাই–আগস্ট। এক বিবৃতিতে এসএলসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটর শীর্ষ সংস্থা জানিয়েছে, এলপিএলের পরবর্তী আসরের পর্দা উঠবে আগামী ৮ জুলাই। ৮ আগস্ট ফাইনাল দিয় টুর্নামেন্টটির পর্দা নামবে। এলপিএলের ষষ্ঠ আসরেও যথারীতি অংশ নেবে পাঁচটি দল।
আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপের আগে আইসিসিকে মানসম্পন্ন ভেন্যু বুঝিয়ে দিতে চায় এসএলসি। এজন্য এলপিএল স্থগিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না তাদের। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরকে সামনে রেখে তিনটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুর সংস্কারের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এসএলসি।
ইতোমধ্যে স্টেডিয়ামের মান উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সবশেষ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কারণে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছিল কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ। টুর্নামেন্ট শেষে ফের সংস্কার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এসএলসি স্থগিত হওয়ায় এই সময়টাতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও আইএল টি–টোয়েন্টি খেলবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।
প্রথম দিন তুলনামূলক বেশি দাপট ছিল বোলারদের। জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনটা বলতে গেলে সমানে সমান দাপট দেখাল বোলার এবং ব্যাটাররা। এদিন সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন অমিত হাসান ও আসাদুল্লাহ আল গালিব। বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন হাসান মাহমুদ ও রুয়েল মিয়া।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিন শেষেই ইনিংস হারের শঙ্কায় পড়েছে রংপুর। বন্দর নগরীর দলটির করা ৩৫০ রানের জবাবে ১২৬ রানে গুটিয়ে যায় তারা। ৪৬ রান করেন তানভীর হায়দার। আবু হাশিমের ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। ৩১ রানে ৫ উইকেট নেন মাহমুদ। ফলোঅনে পড়ে ফের ব্যাট করতে নেমেছে রংপুর। বিনা উইকেটে ৪ রান করেছে উত্তরের দলটি। ইনিংস হার এড়াতে আরও ২২০ রান করতে হবে রংপুরকে।
সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে ৩৫৪ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও ৯৭ রান করে ফেরেন আবু হায়দার রনি। ৭৪ রান আসে আল আমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে। আজ ময়মসিংহের পতন হওয়া বাকি চারটি উইকেটই নেন রুয়েল। সব মিলিয় ৫ উইকেট নেওয়ার পথে ৭৫ রান খরচ করেন তিনি।
জবাবে ২১৭ রানে থেমেছে বরিশালের ইনিংস। রনির মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপে পুড়েছেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ব্যক্তিগত ৯২ রানে শুভাগত হোম চৌধুরীর শিকার হয়ে সাজঘরে হাঁটেন তিনি। ২৬ রান করেন সোহাগ গাজী। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে ময়মনসিংহের সংগ্রহ ৯ রান। ১৪৬ রানের লিড পেয়েছে তারা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গালিব ও অমিতের জোড়া শতকে রাজশাহীর করা ২৩৬ রানের ভালোই জবাব দিচ্ছে সিলেট। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৩৭০ রান তোলেছে স্বাগতিকরা। অমিত ১৭২ ও গালিব ১১১ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন। প্রতিপক্ষের বোলাররা অতিমানবীয় কিছু করতে না পারলে বিশাল সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে সিলেট।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকেদের করা ১৯৪ রানের জবাবে ৫ উইকেটে ২৩৫ রান করেছে ঢাকা। ৭৭ রান করেন ফয়সাল আহমেদ। জিসান আলমের অবদান ৫৭ রান। আনিসুল ইসলামের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। ৪১ রানে এগিয়ে আছে সফরকারী দল। হাতে থাকা বাকি ৫ উইকেট নিয়ে লিড আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে তাদের সামনে।
