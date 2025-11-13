ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সহজেই হারিয়ে সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।
সিরিজের শুরুটা ভালো ছিল না নিউজিল্যান্ডের জন্য। প্রথম ম্যাচে হেরে যায় তারা। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয় তুলে নিল মিচেল সান্টনারের দল। সিরিজটা প্রত্যাবর্তনের গল্প হয়েই জমা থাকল ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। চতুর্থ ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল–সিরিজ হারছে না নিউজিল্যান্ড। তবে সিরিজ বাঁচাতে চাইলে জিততেই হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন সমীকরণে শেষ ম্যাচে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি তারা।
ডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ২৬ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় স্বাগতিকরা। উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান তোলেন টিম রবিনসন ও ডেভন কনওয়ে। ৪৫ রান করে ফেরেন রবিনসন। দলীয় ১০৬ রানে রাচিন রবীন্দ্রকে (২১ রান) হারায় নিউজিল্যান্ড। মার্ক চাপম্যানকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন কনওয়ে। ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন এই ওপেনার। চাপম্যানের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন রোমারিও শেফার্ড ও শামার স্প্রিঙ্গার।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৪৮ রানেই ৫ উইকেট হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিতে পারেনি সফরকারী দল। ৩৮ রান আসে রস্টন চেজের ব্যাট থেকে। ৩৬ রান করেন শেফার্ড। জেসন হোল্ডারের অবদান ২০ রান। ৩৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার জ্যাকব ডাফি। জেমস নিশামের শিকার ২ উইকেট।
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।
সিরিজের শুরুটা ভালো ছিল না নিউজিল্যান্ডের জন্য। প্রথম ম্যাচে হেরে যায় তারা। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয় তুলে নিল মিচেল সান্টনারের দল। সিরিজটা প্রত্যাবর্তনের গল্প হয়েই জমা থাকল ব্ল্যাক ক্যাপসদের জন্য। চতুর্থ ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় একটা বিষয় নিশ্চিত ছিল–সিরিজ হারছে না নিউজিল্যান্ড। তবে সিরিজ বাঁচাতে চাইলে জিততেই হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন সমীকরণে শেষ ম্যাচে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি তারা।
ডানেডিনের ইউনিভার্সিটি ওভালে নিউজিল্যান্ডের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮.৪ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। জবাবে ২৬ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় স্বাগতিকরা। উদ্বোধনী জুটিতে ৬৯ রান তোলেন টিম রবিনসন ও ডেভন কনওয়ে। ৪৫ রান করে ফেরেন রবিনসন। দলীয় ১০৬ রানে রাচিন রবীন্দ্রকে (২১ রান) হারায় নিউজিল্যান্ড। মার্ক চাপম্যানকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন কনওয়ে। ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন এই ওপেনার। চাপম্যানের ব্যাট থেকে আসে ২১ রান। স্বাগতিকদের পতন হওয়া উইকেট দুটি ভাগাভাগি করে নেন রোমারিও শেফার্ড ও শামার স্প্রিঙ্গার।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসে। ৪৮ রানেই ৫ উইকেট হারায় তারা। সে ধাক্কা সামলে আর নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিতে পারেনি সফরকারী দল। ৩৮ রান আসে রস্টন চেজের ব্যাট থেকে। ৩৬ রান করেন শেফার্ড। জেসন হোল্ডারের অবদান ২০ রান। ৩৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার জ্যাকব ডাফি। জেমস নিশামের শিকার ২ উইকেট।
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাই১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বাংলাদেশ। নেপাল-বাংলাদেশ লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট: তৃতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-নেপাল
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি
অনূর্ধ্ব-২১ প্লে-অফ সিরিজ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ২টা, সরাসরি
বিটিভি
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায় নিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বাংলাদেশ। নেপাল-বাংলাদেশ লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট: তৃতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-নেপাল
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
হকি
অনূর্ধ্ব-২১ প্লে-অফ সিরিজ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ২টা, সরাসরি
বিটিভি
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।১৮ মিনিট আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে কাল ঘরের মাঠে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। নেপাল অধিনায়ক কিরণ লিম্বুরও হামজার সঙ্গে মাঠ ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে।
আজ ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কিরণ বলেন, ‘হ্যাঁ। আমার নিজেও চেয়েছিলাম যে সে নেপালে সেই ম্যাচে খেলুক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে খেলতে পারেনি।এখন আমরা তাকে এখানে দেখছি, আর আমরা ঢাকায় আছি। আমি এবং আমার পুরো দল তার সঙ্গে খেলতে রোমাঞ্চিত। সমস্ত নেপালিরা সেই খবর এবং হামজা সম্পর্কে সবকিছু অনুসরণ করছে। সমস্ত নেপালি ফুটবল ভক্তরা সত্যিই তাকে আগামীকালের ম্যাচে দেখার জন্য খুব রোমাঞ্চিত। আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি মজাদার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই, ও এই সুন্দর খেলাটি এত বড় নামের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমিও খুশি।’
হামজা থাকলেও ভয় পাচ্ছেন না নেপাল কোচ হরি খড়কা। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সব সময় চ্যালেঞ্জিং। এখন হামজা ও অন্যান্য খেলোয়াড় যোগ হয়েছে, তো বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ একটা দল। তবে আমরা তাদের নিয়ে ভীত নই। কেননা, ফুটবল একটা দলীয় খেলা। এখানে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের মূল্য আছে, কিন্তু দিন শেষে এটা দলীয় খেলা। আমরা আগামীকালের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।’
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে কাল ঘরের মাঠে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। নেপাল অধিনায়ক কিরণ লিম্বুরও হামজার সঙ্গে মাঠ ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে।
আজ ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কিরণ বলেন, ‘হ্যাঁ। আমার নিজেও চেয়েছিলাম যে সে নেপালে সেই ম্যাচে খেলুক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে খেলতে পারেনি।এখন আমরা তাকে এখানে দেখছি, আর আমরা ঢাকায় আছি। আমি এবং আমার পুরো দল তার সঙ্গে খেলতে রোমাঞ্চিত। সমস্ত নেপালিরা সেই খবর এবং হামজা সম্পর্কে সবকিছু অনুসরণ করছে। সমস্ত নেপালি ফুটবল ভক্তরা সত্যিই তাকে আগামীকালের ম্যাচে দেখার জন্য খুব রোমাঞ্চিত। আমি বিশ্বাস করি যে এটি একটি মজাদার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই, ও এই সুন্দর খেলাটি এত বড় নামের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে আমিও খুশি।’
হামজা থাকলেও ভয় পাচ্ছেন না নেপাল কোচ হরি খড়কা। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ সব সময় চ্যালেঞ্জিং। এখন হামজা ও অন্যান্য খেলোয়াড় যোগ হয়েছে, তো বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ একটা দল। তবে আমরা তাদের নিয়ে ভীত নই। কেননা, ফুটবল একটা দলীয় খেলা। এখানে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের মূল্য আছে, কিন্তু দিন শেষে এটা দলীয় খেলা। আমরা আগামীকালের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।’
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।১৮ মিনিট আগে
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাই১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।
সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে। বাংলাদেশ দলে প্রবাসীদের এই দুয়ার যে তিনিই প্রথম খুলে দেন। অধিনায়ক হলেও তাঁর সুযোগ মেলে না শুরুর একাদশে। তা নিয়ে হতাশার অবশ্য শেষ নেই। তবু মেনে নেন কোচের সিদ্ধান্ত। জামাল নিজেও এএফসি ডিপ্লোমা এ লাইসেন্সধারী কোচ। তাঁর চোখে কাবরেরা কেমন যোগ্য হামজা-শমিতদের সামলানোর জন্য। সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের উত্তর খানিকটা এড়িয়েই যেতে চাইলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘আসলে এটা আমার সিদ্ধান্ত না। এটা ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত, যারা বাফুফেতে চালায় তাদের সিদ্ধান্ত। আমি খেলোয়াড়, খেলোয়াড়ের মতো থাকব।’
কাবরেরা বরাবরই সমালোচিত সমর্থকদের কাছে। কেউ কেউ তাঁর অধীনে বাংলাদেশের ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। কাবরেরার জবাব, ‘আমি শুনেছি ৪ মিনিটেই ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে (হাসি)। সমালোচনা থাকা স্বাভাবিক, আমি তা মেনে নিচ্ছি—এটাই আমার অবস্থান। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সবাই দলটার পাশে আছে। কালকের ম্যাচ আমাদের সুযোগ, যাতে সবাই আবার বিশ্বাস পায় যে ভারতকে হারানো সম্ভব।’
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।
সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে। বাংলাদেশ দলে প্রবাসীদের এই দুয়ার যে তিনিই প্রথম খুলে দেন। অধিনায়ক হলেও তাঁর সুযোগ মেলে না শুরুর একাদশে। তা নিয়ে হতাশার অবশ্য শেষ নেই। তবু মেনে নেন কোচের সিদ্ধান্ত। জামাল নিজেও এএফসি ডিপ্লোমা এ লাইসেন্সধারী কোচ। তাঁর চোখে কাবরেরা কেমন যোগ্য হামজা-শমিতদের সামলানোর জন্য। সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের উত্তর খানিকটা এড়িয়েই যেতে চাইলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘আসলে এটা আমার সিদ্ধান্ত না। এটা ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত, যারা বাফুফেতে চালায় তাদের সিদ্ধান্ত। আমি খেলোয়াড়, খেলোয়াড়ের মতো থাকব।’
কাবরেরা বরাবরই সমালোচিত সমর্থকদের কাছে। কেউ কেউ তাঁর অধীনে বাংলাদেশের ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। কাবরেরার জবাব, ‘আমি শুনেছি ৪ মিনিটেই ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে (হাসি)। সমালোচনা থাকা স্বাভাবিক, আমি তা মেনে নিচ্ছি—এটাই আমার অবস্থান। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সবাই দলটার পাশে আছে। কালকের ম্যাচ আমাদের সুযোগ, যাতে সবাই আবার বিশ্বাস পায় যে ভারতকে হারানো সম্ভব।’
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।১৮ মিনিট আগে
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাই১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।১২ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১৪ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আচরণবিধির লেভেল–১ এর আচরণবিধির ২.৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাহিদ রানা। যে নিয়মে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট।
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে ঘটে ঘটনাটি। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথাই বল ছুড়ে মারেন কারমাইকেলের দিকে। বল ব্যাটারের প্যাডে লাগে। তখন তিনি ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।
এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি অভিযোগ আমলে নিয়ে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কর্তন ও একটি ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি দেন।
নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আচরণবিধির লেভেল–১ এর আচরণবিধির ২.৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাহিদ রানা। যে নিয়মে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট।
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে ঘটে ঘটনাটি। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথাই বল ছুড়ে মারেন কারমাইকেলের দিকে। বল ব্যাটারের প্যাডে লাগে। তখন তিনি ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।
এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি অভিযোগ আমলে নিয়ে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কর্তন ও একটি ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি দেন।
নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ভেসে যায় বৃষ্টিতে। তার আগে প্রথম তিন ম্যাচেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ম্যাচের ফল এসেছে শেষ ওভারে। কিন্তু ব্যতিক্রম হয়ে থাকল শেষ ম্যাচ। যেখানে ক্যারিবীয়দের ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে কিউইরা।১৮ মিনিট আগে
প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আজ রাতে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। প্রীতি ম্যাচটা এক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সেরা কম্বিনেশনের জন্য নেপাল ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন হাভিয়ের কাবরেরা। ইতিমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাই১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী বাংলাদেশের ফুটবলের সমর্থকদের জন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়াতেও। গত সেপ্টেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নেপালে গিয়েছিল বাংলাদেশ দল। সেখানে হামজাকে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন নেপালিরা। যদিও চোটের কারণে সেই সফরে যাননি হামজা।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলে এখন আছেন হামজা চৌধুরীর মতো খেলোয়াড়। শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদ, কাজেম শাহদের বাংলাদেশ দল এখন প্রবাসীদের ছোটখাটো এক মেলা। তবু কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বড় দলের বিপক্ষে তাঁর রণকৌশলে জয়ের ছক আঁকতে পারছেন না। নিজের যোগ্যতাকে তাই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে