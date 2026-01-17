Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবি-আইসিসির সভায় সমাধান হয়নি, বাংলাদেশকে অন্য গ্রুপে রাখার আলোচনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ৩০
সমঝোতায় পৌঁছায়নি বিসিবি ও আইসিসি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আজ ঢাকায় এসেছেন আইসিসির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনা। তাঁকে নিয়ে আজ মিরপুরে বৈঠকে বসেছে বিসিবি। কিন্তু এই আলোচনায়ও আসেনি তেমন কোনো সিদ্ধান্ত।

ভারতে দল না পাঠানোর বিষয়ে নিজেদের অনড় অবস্থান তুলে ধরেছে বিসিবি। একইসঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, আলোচনাকালে বিসিবি বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য আইসিসির কাছে তাদের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পুনরায় ব্যক্ত করেছে। একইসঙ্গে দল, বাংলাদেশি সমর্থক, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য অংশীজনদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের মতামত ও উদ্বেগের কথা বোর্ড তুলে ধরেছে।

আলোচনা বেশ খোলামেলাই হয়েছে। বিসিবি আরও জানায়, অত্যন্ত গঠনমূলক, আন্তরিক এবং পেশাদার পরিবেশে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে উভয় পক্ষ খোলামেলা কথা বলেছে। অন্যান্য দিকগুলোর পাশাপাশি, ন্যূনতম লজিস্টিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিষয়টি সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে অন্য একটি গ্রুপে সরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

আইসিসির ইভেন্টস ও কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনার সশরীরে থাকার কথা থাকলেও ভিসা প্রত্যাশার চেয়ে দেরিতে পাওয়ায় তিনি সশরীরে উপস্থিত হতে পারেননি এবং ভার্চুয়ালি আলোচনায় যোগ দেন।

কোনো সুরহা না হওয়ায় আলোচনা চালিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি উল্লেখ করো, গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিসিবি ও আইসিসি একমত হয়েছে।

নিরাপত্তা শঙ্কায় গত ৪ জানুয়ারি বিশ্বকাপে ভারতে দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। বাংলাদেশ আছে ‘সি’ গ্রুপে। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাবিসিবিভারতক্রিকেটবিশ্বকাপ
