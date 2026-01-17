বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ‘নো হ্যান্ডশেক’ ছিল অনিচ্ছাকৃত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিনিয়রদের এশিয়া কাপে বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের হাত না মেলানো ইস্যু। এবার যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেও দেখা গেল একই চিত্র। টসের সময় হ্যান্ডশেক করেননি বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারতের অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। তা রীতিমত খবরের শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিসিবি বলছে, করমর্দন না করাটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি উল্লেখ করে, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে টসের সময় ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অসুস্থতার কারণে নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার সেই অনুষ্ঠানে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।’
‘বিসিবি স্পষ্ট করতে চায় যে, প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সাথে করমর্দন না করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তা কেবল মুহূর্তের মনোযোগ বিচ্যুতি থেকে ঘটেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শনের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।’
প্রতিপক্ষের প্রতি সৌহার্দ্যবোধ বজায় রাখার কথাটি খেলোয়াড়দের মনে করিয়ে দিয়েছে বিসিবি, ‘বোর্ড বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে, যেহেতু যেকোনো স্তরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ক্রিকেটের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি মৌলিক শর্ত; এবং বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে টিম ম্যানেজমেন্টকে সে অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছে। খেলোয়াড়দেরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ দলের সাথে সকল ধরনের আলাপ-আলোচনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেলোয়াড়সুলভ আচরণ, সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা তাদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মাঠ এবং মাঠের বাইরে ক্রিকেটের মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ দায়বদ্ধ।’
জিম্বাবুয়ের বুলাওয়ে মাঠে চলমান বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে ২৩৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। ৪৯ ওভারের খেলায় ১৭.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান করেছে বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে বন্ধ রয়েছে খেলা।
সিনিয়রদের এশিয়া কাপে বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের হাত না মেলানো ইস্যু। এবার যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেও দেখা গেল একই চিত্র। টসের সময় হ্যান্ডশেক করেননি বাংলাদেশের সহ অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারতের অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। তা রীতিমত খবরের শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিসিবি বলছে, করমর্দন না করাটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি উল্লেখ করে, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে টসের সময় ঘটে যাওয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত ঘটনার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। অসুস্থতার কারণে নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসে উপস্থিত থাকতে পারেননি এবং সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার সেই অনুষ্ঠানে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।’
‘বিসিবি স্পষ্ট করতে চায় যে, প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সাথে করমর্দন না করার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তা কেবল মুহূর্তের মনোযোগ বিচ্যুতি থেকে ঘটেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শনের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।’
প্রতিপক্ষের প্রতি সৌহার্দ্যবোধ বজায় রাখার কথাটি খেলোয়াড়দের মনে করিয়ে দিয়েছে বিসিবি, ‘বোর্ড বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে, যেহেতু যেকোনো স্তরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ক্রিকেটের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটি মৌলিক শর্ত; এবং বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে টিম ম্যানেজমেন্টকে সে অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছে। খেলোয়াড়দেরও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ দলের সাথে সকল ধরনের আলাপ-আলোচনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেলোয়াড়সুলভ আচরণ, সৌহার্দ্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা তাদের দায়িত্ব। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মাঠ এবং মাঠের বাইরে ক্রিকেটের মূল্যবোধের প্রতি পূর্ণ দায়বদ্ধ।’
জিম্বাবুয়ের বুলাওয়ে মাঠে চলমান বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে ২৩৯ রানের লক্ষ্য দিয়েছে ভারত। ৪৯ ওভারের খেলায় ১৭.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান করেছে বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে বন্ধ রয়েছে খেলা।
বাংলাদেশ-ভারতের শীতল সম্পর্কের ছাপ ক্রিকেটেও। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুই দেশের প্রথম ম্যাচে টসের পর হাতে হাত মেলালেন না দুই দলের অধিনায়ক। ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময় হয়েই এসেছে সবার কাছে। এমন উত্তেজনার একটা আবহে শুরু হওয়া বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বাংলাদেশকে নাটকীয়ভাবে (ডিএলএস মেথডে) আজ ১৮ রানে হার৩৭ মিনিট আগে
ফুটবলপ্রেমীরা বিশ্বকাপ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে থাকেন। ফলে বিশ্বজুড়ে থাকে টিকিট সংগ্রহের তুমুল লড়াই। অনলাইন ছাড়াও ফিফা তাদের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ফেডারেশনের জন্যও টিকিট বরাদ্দ রাখে। সে হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপে বাফুফে ৩৩০ টিকিট কেনার সুযোগ পাবে ফিফার কাছ থেকে।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের সম্ভাবনা আর নেই। তবে বাকি রয়েছে একটি ম্যাচ। সেই ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে তাদের মাটিতে ৩১ মার্চ মুখোমুখি হবেন হামজা-শমিতরা। এই ম্যাচের আগে সিলেটে বাংলাদেশকে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলাতে চায় বাফুফে। কিন্তু এবারও পায়নি শক্ত প্রতিপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আজ ঢাকায় এসেছেন আইসিসির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনা। তাঁকে নিয়ে আজ মিরপুরে বৈঠকে বসেছে বিসিবি। কিন্তু এই আলোচনায়ও আসেনি তেমন কোনো সিদ্ধান্ত।৩ ঘণ্টা আগে