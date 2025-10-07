নির্বাচনে জিতে বিসিবিতে কে কোন কমিটির দায়িত্ব পেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ আজ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ক্রিকেট অপারেশন্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাজমুল আবেদিন ফাহিমকে। গেম ডেভেলপমেন্টের প্রধান হয়েছেন ইসতিয়াক সাদিক। আম্পায়ার্স কমিটির দায়িত্ব রাখা হয়েছে ইফতেখার রহমান মিঠুকে। বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স (এইচপি) টিম নিয়ে কাজ করবেন সাবেক ক্রিকেটার খালেদ মাসুদ পাইলট। উইমেন্স উইং দেখভাল করবেন আব্দুর রাজ্জাক।
অনেক আলোচনা–সমালোচনার পর গতকাল বিসিবি নির্বাচন অনুষষ্ঠিত হয়। যেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বুলবুল। সহ–সভাপতির পদে বসেছেন ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন। প্রথমে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৩ জন পরিচালক পায় বিসিবি (ভোটে এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীয়)। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মনোনয়নে আরও দুজন পরিচালক নেওয়া হয়।
একনজরে দেখে নিন বিসিবি পরিচালকদের মধ্যে কে কোন দায়িত্বে আছেন
ওয়ার্কিং-আমিনুল ইসলাম বুলবুল
ক্রিকেট অপারেশনস-নাজমুল আবেদিন ফাহিম
ফিন্যান্স-এম নাজমুল ইসলাম, ভাইস–চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন
ডিসিপ্লিন্যারি কমিটি-ফায়জুর রহমান মিতু
গেম ডেভেলপমেন্ট-ইসতিয়াক সাদিক
টুর্নামেন্ট কমিটি-আহসান ইকবাল চৌধুরী
এজ লেভেল টুর্নামেন্ট-আসিফ আকবর
গ্রাউন্ডস-আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ভাইস চেয়ারম্যান–রাহাত সামস
ফ্যাসিলিটিজ-শাহনিয়ান তানিম
আম্পায়ার্স-ইফতেখার রহমান মিঠু
মার্কেটিং-মো: শাখাওয়াত হোসেন
মেডিকেল কমিটি-মনজুর আলম
টেন্ডার-আবুল বাশার, ভাইস–চেয়ার মো: হাসানুজ্জামান
মিডিয়া-আমজাদ হোসেন
অডিট-মুহাম্মদ মুখলেসুর রহমান
উইমেন্স উইং-আব্দুর রাজ্জাক
লজিস্টিক-ইয়াসির মোহাম্মদ ফয়সাল আশিক
সিকিউরিটি-মেহেরাব আলম চৌধুরী
সিসিডিএম-আদনান রহমান দীপন, ভাইস–চেয়ারম্যান ফায়াজুর রহমান মিতু
ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জড-জুলফিকার আলী খান
এইচপি-খালেদ মাসুদ পাইলট
বাংলাদেশ টাইগার্স-রাহাত সামস
ওয়েলফেয়ার-মোখছেদুল কামাল
বিপিএল-আমিনুল ইসলাম বুলবুল, মেম্বার সেক্রেটারি-ইফতেখার রহমান
