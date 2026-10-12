লিটনের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে রেকর্ড লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট-শর্ট থার্ড ম্যানের মাঝখান দিয়ে চার মারলেন লিটন দাস। সীমানার দড়ি স্পর্শ করতেই লিটন ব্যাট-হেলমেট উঁচিয়ে ধরে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিলেন। হেলমেটে দিলেন চুমু। তিনবারের দেখায় টেস্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এবারই প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।
সেঞ্চুরির পর অবশ্য ইনিংস বড় করতে পারেননি লিটন। মোহাম্মদ সেলিমের বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক ইকরাম আলী খিলের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। আউটের পর তাঁকে পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ডাগআউট থেকে নাজমুল হোসেন শান্ত ইনিংস ঘোষণা করলেন। আফগানিস্তানকে ৪৭৯ রানের লক্ষ্য দিয়েই থেমে গেল বাংলাদেশ।
টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা ২৩ বছর ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলেই। ২০০৩ সালে অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ উইকেটের জয়ে বিশ্ব রেকর্ডটা নিজের নামে লিখে নেয় উইন্ডিজ। এখন পর্যন্ত টেস্টে ৪০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি চারটি। সবশেষ ২০০৮ সালে চেন্নাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ৪১৪ রান তাড়া করে ৬ উইকেটে জেতে ভারত।
আবুধাবিতে এলোমেলো হয়ে পড়েছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে তারা না বুঝে রিভিউ নিয়ে নষ্ট করছে। এমনকি আফগান ফিল্ডারদের হাত গলেও বেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ক্যাচ। সেই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
মুমিনুল হক চার মারার পর নাজমুল হোসেন শান্তর হুংকার। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সেলফি তোলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ঘটনা যে গত আগস্টে ডারউইন টেস্টে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ৯ উইকেটের জয় নিয়ে বলা, সেটা বুঝতেই পেরেছেন। রমিজ রাজার মতে অস্ট্রেলিয়াকে তাদের ডেরায় হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
স্থায়ী অধিনায়ক হওয়ার পর সাহিবজাদা ফারহানের নেতৃত্বে পাকিস্তান উড়ছে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। তবে এখানে শ্রীলঙ্কার দায়ও কোনো অংশে কম নয়। একের পর এক ক্যাচ মিসে সিরিজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল লঙ্কানদের হাত থেকে।৩ ঘণ্টা আগে
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। লাল কার্ড পেয়ে রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়ার ঘটনায় আছেন নিষেধাজ্ঞার শঙ্কায়। এবার তাঁর সঙ্গে প্রেমিকার বিচ্ছেদের খবর প্রচার হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে