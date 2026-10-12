Ajker Patrika
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ক্রিকেট

লিটনের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে রেকর্ড লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১৫: ২৪
লিটনের সেঞ্চুরিতে আফগানিস্তানকে রেকর্ড লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ
সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিলেন লিটন দাস। ছবি: ক্রিকইনফো

ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট-শর্ট থার্ড ম্যানের মাঝখান দিয়ে চার মারলেন লিটন দাস। সীমানার দড়ি স্পর্শ করতেই লিটন ব্যাট-হেলমেট উঁচিয়ে ধরে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিলেন। হেলমেটে দিলেন চুমু। তিনবারের দেখায় টেস্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এবারই প্রথম সেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

সেঞ্চুরির পর অবশ্য ইনিংস বড় করতে পারেননি লিটন। মোহাম্মদ সেলিমের বাউন্সারে পুল করতে গিয়ে উইকেটরক্ষক ইকরাম আলী খিলের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। আউটের পর তাঁকে পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ডাগআউট থেকে নাজমুল হোসেন শান্ত ইনিংস ঘোষণা করলেন। আফগানিস্তানকে ৪৭৯ রানের লক্ষ্য দিয়েই থেমে গেল বাংলাদেশ।

টেস্ট ইতিহাসে চতুর্থ ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪১৮ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটা ২৩ বছর ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলেই। ২০০৩ সালে অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ উইকেটের জয়ে বিশ্ব রেকর্ডটা নিজের নামে লিখে নেয় উইন্ডিজ। এখন পর্যন্ত টেস্টে ৪০০-এর বেশি রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি চারটি। সবশেষ ২০০৮ সালে চেন্নাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ৪১৪ রান তাড়া করে ৬ উইকেটে জেতে ভারত।

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