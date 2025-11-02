আবারও ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কিন্তু হবে কোথায়

Ajker Patrika
আবারও ভারতের বাইরে আইপিএলের নিলাম, কিন্তু হবে কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৭
পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে ২০২৫ আইপিএলের শিরোপা জিতেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ছবি: ক্রিকইনফো
পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে ২০২৫ আইপিএলের শিরোপা জিতেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ছবি: ক্রিকইনফো

অর্থের ঝনঝনানি, চার-ছক্কার বন্যা—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) ঘিরে আগ্রহটা একটু বেশিই থাকে। বিশেষ করে নিলামের দিন ক্রিকেটারসহ পাখির চোখ থাকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদেরও। ২০২৪ ও ২০২৫ আইপিএলের মতো এবারও নিলাম দেশের বাইরে হতে পারে শোনা যাচ্ছে।

২০২৬ আইপিএলের নিলাম কবে, কোথায় হবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। কিন্তু ক্রিকবাজের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে মধ্যপ্রাচ্যে হতে পারে ভারতীয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলাম। সেক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে নিলাম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের অপর দুই দেশ ওমান-কাতারও সম্ভাব্য ভেন্যুর তালিকায় আছে বলে ক্রিকবাজ জানিয়েছে। যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে টানা তিনবার দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম হবে। ২০২৪ আইপিএলের জন্য নিলাম হয়েছিল দুবাইয়ে। আর গত বছরের নভেম্বরে জেদ্দায় দুই দিনব্যাপী হয়েছিল ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলাম।

দেশের বাইরে আইপিএলের নিলাম করার কোনো পরিকল্পনা অবশ্য ছিল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই)। কিন্তু দেশে নিলাম আয়োজন করতে গিয়ে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল বিসিসিআই। কারণ, এই সময়ে ভারতে বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। এ কারণে দেশে নিলাম আয়োজনের মতো ভেন্যু খুঁজে পাচ্ছে না। এর আগে ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে আইপিএলের নিলাম। ১৫ নভেম্বরের আগে বিসিসিআই নিলামের ভেন্যু ও তারিখ ঘোষণা করতে পারে। কারণ, নতুন আইপিএলের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি কোন ক্রিকেটারদের রাখবে আর কাদের ছেড়ে দেবে, সেটা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

সাধারণত তিন বছর পর পর আইপিএলের মেগা নিলাম হয়ে থাকে। ২০২৫-এর আগে সবশেষ ২০২২ আইপিএল সামনে রেখে মেগা নিলাম হয়েছিল। এবার ভারতীয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সাধারণ নিলামই হবে। আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার পাওয়া গিয়েছিল সবশেষ নিলামেই। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ২৭ কোটি রুপি দিয়ে কিনেছিল ঋষভ পন্তকে। তাঁকে অধিনায়কও করেছিল লক্ষ্ণৌ। তবে প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স তিনি করতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপি দাম উঠেছিল শ্রেয়াস আইয়ার। তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে কিনে অধিনায়ক করেছিল পাঞ্জাব কিংস। শ্রেয়াস ২০২৫ আইপিএলে ছিলেন ‘ক্যাপ্টেইন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। তবে ফাইনালে পাঞ্জাবকে ৬ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জেতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। কোহলিরও তাতে ফুরোল ১৮ বছরের অপেক্ষা।

খেলাআইপিএলক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ময়মনসিংহের রান পাহাড়ের দিনে মমিনুলের আক্ষেপ

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ময়মনসিংহ। ছবি: বিসিবি
৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে ময়মনসিংহ। ছবি: বিসিবি

প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়েছিল ময়মনসিংহ। দ্বিতীয় দিনেও দারুণ ব্যাটিং করেছে শুভাগত হোমের দল। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) দ্বিতীয় রাউন্ডে রংপুরের বিপক্ষে ৫৫৫ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছে তাঁরা। এবারের এনসিএলে প্রথম দল হিসেবে ৫০০ রান করার কৃতিত্ব দেখাল ময়মনসিংহ।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান করেছিল ময়মনসিংহ।  আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করেন। আগের দিনের চেয়ে আর মাত্র ২ রান করে ফেরেন আইচ। তবে সেঞ্চুরি তুলে নেন মজিদ। ১১৯ রানে অপরাজিত থাকেন এই টপঅর্ডার। আগের দিনই সেঞ্চুরির দেখা পান মাহফিজুল ইসলাম রবিন (১২৭ রান) ও নাঈম শেখ (১১১ রান)। এছাড়া শুভাগত ৬৫ ও আবু হায়দার রনির ব্যাট থেকে আসে ৬০ রান। জবাব দিতে নেমে ১৮ রান করতেই ২ উইকেট হারিয়েছে রংপুর।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে চট্টগ্রামের প্রথম ইনিংস থেমেছে ৩৫৮ রানে। প্রথম দিন ১২২ রান করে আউট হন সাদিকুর রহমান। আজ সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছেন মমিনুল হক সৌরভ। ব্যক্তিগত ৯২ রানে রুয়েল মিয়ার বলে বোল্ড হন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। জবাবে ১১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বরিশাল।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ৩৬ রানে অপরাজিত থেকে আজ ব্যাট করতে নামেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। শেষ ব্যাটার হিসেবে যখন সাজঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১২২ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেন সুমন খান। প্রথম ইনিংস স্বাগতিকদের বিপক্ষে ৩১০ রানে অলআউট হয়েছে ঢাকা। ব্যাটিংয়ে নেমে বিনা উইকেটে ৩৩ রান তোলেছে সিলেট।

শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন খুলনার করা ১২১ রানের জবাবে ৮৭ রান করতেই ৩ উইকেট হারায় রাজশাহী। শাকির হোসেন শুভ্রর সেঞ্চুরি ছোঁয়া ইনিংসে ভর দিয়ে ২৬৮ রান করেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। ৮৯ রান আসে শুভ্রর ব্যাট থেকে। প্রীতম কুমারের অবদান ৪৭ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করেছে খুলনা। এখনো ৭৯ রানে পিছিয়ে আছে তারা।

খেলাক্রিকেটময়মনসিংহ
অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সমতায় ফিরল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৮
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেটে জিতেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেটে জিতেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টিতে ভারত খেলছে দাপটের সঙ্গে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ বছরের সেপ্টেম্বরে তারা টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে হয়েছে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারানোর পর ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত। অবশেষে আজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টিতে জয় পেল ভারত।

ক্যানবেরায় ২৯ অক্টোবর ভারত আগে ব্যাটিং পেয়ে ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান করলেও ম্যাচটি চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে। অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় দুই দলের সামনেই সিরিজ ড্র করার সম্ভাবনা তৈরি হয়। পরশু মেলবোর্নে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অজিরা জেতে ৪ উইকেটে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকা জয় আজ অজিদের বিপক্ষে হোবার্টে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে পেল ভারত। ৫ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ১-১ সমতায় করল সূর্যকুমারের দল।

১৮৭ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে আজ পাওয়ার প্লেতেই দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা (২৫) ও শুবমান গিলের (১৫) উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। দুটি উইকেটই নিয়েছেন নাথান এলিস। পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) ২ উইকেটে ৬৪ রানে শেষ করে সফরকারীরা। অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দলীয় ৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে বসে ভারত। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে সূর্যকুমারকে জুটি ভাঙেন মার্কাস স্টয়নিস। ১১ বলে ১ চার ও ২ ছক্কায় ভারতীয় অধিনায়ক করেছেন ২৪ রান।

৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৬ রানে পরিণত হওয়া ভারত সাময়িক চাপে পড়ে। এই অবস্থা থেকে তারা উদ্ধার হয়েছে দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার তিলক ভার্মা ও অক্ষর প্যাটেলের সাবলীল ব্যাটিংয়ে। প্যাটেল ১২ বলে ১৭ রান করেছেন। তিলক ১১১.৫৩ স্ট্রাইকরেটে ২৯ রান করলেও ভারতের জয়ে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ষষ্ঠ উইকেটে ২৫ বলে ৪৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও জিতেশ শর্মা। তাদের পিটুনিতে দিশেহারা হয়ে যায় অজিরা। যার মধ্যে ১২ ও ১৫ রানে দুইবার জীবন পেয়েছেন জিতেশ। যেখানে ১৮তম ওভারের প্রথম বলে জিতেশ যে দ্বিতীয়বার জীবন পেয়েছেন, তখন ক্যাচটা অবশ্যই ধরা উচিত ছিল মিচেল ওয়েনের।

দুইবার জীবন পাওয়া জিতেশই ভারতকে ৯ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন। ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে শন অ্যাবটকে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে চার মেরে তুলির শেষ আঁচড় দিয়েছেন জিতেশ। ১৩ বলে ৩ চারে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন জিতেশ। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন ওয়াশিংটন। ২৩ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এলিস ৪ ওভারে ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন হ্যাভিয়ের বার্টলেট ও মার্কাস স্টয়নিস।

টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। আগে ব্যাটিং পেয়ে অজিরা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন টিম ডেভিড। ৩৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ৫ ছক্কা মেরেছেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান করেন মার্কাস স্টয়নিস। ভারতের আর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নিয়ে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। বরুণ চক্রবর্তী ও শিবম দুবে ২ ও ১ উইকেটে নিয়েছেন।

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
রোহিত-কোহলির রেকর্ড ভেঙে বাবরের বিশেষ বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
কোহলিকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংসের রেকর্ড এখন বাবরের। ছবি: এক্স
কোহলিকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংসের রেকর্ড এখন বাবরের। ছবি: এক্স

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমের পথচলাটা একরকম শেষই হয়ে গিয়েছিল। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর পাকিস্তান একের পর এক টি-টোয়েন্টি খেললেও জায়গা হয়নি বাবরের। ১০ মাস পর তাঁর প্রত্যাবর্তনটা হলো মনে রাখার মতো। পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার ভেঙে দিয়েছেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির রেকর্ড।

বাবর গত রাতে রাওয়ালপিন্ডিতে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ বলে ৯ চারে করেছেন ৬৮ রান। তাতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন ৪০টি। তাতে কোহলির ৩৯ পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসকে পেছনে ফেলে সবার ওপরে উঠে গেলেন বাবর। কোহলির রেকর্ড ভাঙার রাতে বাবর পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের চারটি ছবি বাবর আজ সকালে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন। পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘আমি যেটা করতে পছন্দ করি, সেটা করতে পেরে কৃতজ্ঞ। যখন সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক ছিল, তখন যারা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ।’

যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছিলেন বাবর, একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই ফিরলেন তিনি। রাওয়ালপিন্ডিতে ২৮ অক্টোবর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তান ৫৫ রানে হেরেছিল। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পাকিস্তান কী করতে পারে, সেটা আবার দেখাল প্রোটিয়া সিরিজে। শেষ দুই টি-টোয়েন্টি মিলে করেছেন ৭৯ রান। তাতে ৪৩০২ রান করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক বনে গেলেন বাবর। তাতে পেছনে ফেলেছেন রোহিতকে। ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৪২৩১ রান করেছেন রোহিত। ৩২ ফিফটির পাশাপাশি করেছেন ৫ সেঞ্চুরি।

বার্বাডোজে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত-কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিদায় বলেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ সেঞ্চুরি করে রোহিতের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আর বাবর পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১৩১ ম্যাচে করেছেন ৩ সেঞ্চুরি ও ৩৭ ফিফটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় তিনে থাকা কোহলির রান ৪১৮৮। ১২৫ ম্যাচ খেলে ১ সেঞ্চুরি ও ৩৮ ফিফটি করেছেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি।

খেলাবাবর আজমক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ বছর বয়সী ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যু

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫০
সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন রাজেশ বণিক। ছবি: সংগৃহীত
সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন রাজেশ বণিক। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দূরে থাক, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি রাজেশ বণিক। ২০১৮ সালে যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সেটাই পেশাদার ক্রিকেটে তাঁর সর্বশেষ মাঠে নামা। আকস্মিক এক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তাঁর জীবন।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার আনন্দনগরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় রাজেশ মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) এক কর্মকর্তা গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে রাজেশ খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে। দলটির অধিনায়কও ছিলেন তিনি।

রাজেশের মৃত্যুতে গতকাল আগরতলায় টিসিএর সদর দপ্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। পিটিআইকে টিসিএ সচিব সুব্রত দে বলেছেন, ‘আমরা একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার ও অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচককে হারিয়েছি। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। গভীরভাবে শোকাহত আমরা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।’ বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলা এই ক্রিকেটার ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন।

বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলে ও তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে সুনাম কুড়িয়েছেন রাজেশ। ২০০১-০২ মৌসুম দিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয় তাঁর।

২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪২ ম্যাচে ১৯.৩২ গড়ে করেছেন ১৪৬৯ রান। করেছেন ৬ ফিফটি। লিস্ট ‘এ’ ও টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ২৪ ও ১৮ ম্যাচ। যার মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তাঁর একটা সেঞ্চুরি রয়েছে। নেই কোনো ফিফটি। সাদা বলের ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়।

পেশাদার ক্রিকেটে সেই অর্থে আলো ছড়াতে না পারলেও রাজেশ নির্বাচক হিসেবে দারুণ ছিলেন বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব। অনির্বাণ বলেন, ‘তিনি তরুণ প্রতিভা নির্বাচন করতে পারতেন। তাঁর এই গুণ অনেকেই জানেন না। এ কারণে তাঁকে ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ রাজ্য দলের নির্বাচক করা হয়েছিল।’

২০০০ সালে কুয়ালালামপুরে হয়েছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলে রাজেশের সতীর্থ ছিলেন ইরফান পাঠান ও আম্বাতি রাইডু। ওই বছর ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ইংল্যান্ড সফরেও একসঙ্গে খেলেছিলেন রাজেশ, রাইডু ও ইরফান পাঠান।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফি, সিকে নাইডু ট্রফি, কোচবিহার ট্রফি, এম এ চিদাম্বরম ট্রফিসহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেও ত্রিপুরার হয়ে খেলেছেন রাজেশ।

খেলামৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
