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ক্রিকেট

বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে হেডের ভাবনায় বাংলাদেশ সিরিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৫১
বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে হেডের ভাবনায় বাংলাদেশ সিরিজ
টানা দুইবার অ্যালান বোর্ডার পদক জিতলেন ট্রাভিস হেড। ছবি: ক্রিকইনফো

টানা দুইবার অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন ট্রাভিস হেড। এবার তিনি অ্যালেক্স ক্যারিকে এক ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে পেলেন অ্যালান বোর্ডার পদক। টানা দুইবার বর্ষসেরা পুরস্কারের পদক জিতে হেড যেমন উচ্ছ্বসিত, একই সঙ্গে তাঁর চিন্তা বাংলাদেশের বিপক্ষে আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া টেস্ট সিরিজ নিয়ে।

হেড নজর কেড়েছেন সবশেষ অ্যাশেজে ঝোড়ো ব্যাটিং করে। ৬২.৯০ গড় ও ৮৭.৩৬ স্ট্রাইকরেটে ৬২৯ রান করেন। যা সেই পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে সর্বোচ্চ রান। যার মধ্যে পার্থে দুই দিনে শেষ হওয়া প্রথম টেস্টে ৮৩ বলে করেন ১৩৩ রান। তিন ফিফটির তিনটিকেই সেঞ্চুরিতে পরিণত করেছেন। অপর দুই সেঞ্চুরি ইনিংসে করেন ১৭০ ও ১৬৩ রান। ব্রিসবেনে আজ পুরস্কার জিতে হেড বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশের বিপক্ষে আমাদের খুব ভালো খেলতে হবে।’

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে হেডের সেঞ্চুরিতেই (১২০ বলে ১৩৭ রান) অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠবারের মতো জেতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১ লাখ স্বাগতিক দর্শকদের সামনে অজিরা করে শিরোপা জয়ের উৎসব। হেডের স্বপ্ন এবার আরও বড়। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বিদেশের মাঠে একটি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জেতা, বিদেশের মাঠে অ্যাশেজ জেতা আর আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ জেতা—এসবই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

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ব্যক্তিগত পুরস্কারের চেয়ে হেডের কাছে দলীয় অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজ ব্রিসবেনে অ্যালান বোর্ডার পদক জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আবারও বলছি, ব্যক্তিগত পুরস্কার, ব্যক্তিগত অর্জন কিংবা এসব বিষয় নিয়ে কখনোই তেমন একটা ভাবিনি। আজ রাতে কোনো প্রত্যাশা নিয়েই আসিনি। একটি অ্যাশেজ সিরিজ জেতা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।’

বাংলাদেশ সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া দল দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে খেলবে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। সেই সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টেস্ট রয়েছে। ভবিষ্যৎ সিরিজ নিয়ে হেড বলেন, ‘এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও আমাদের সামনে বড় একটি সুযোগ রয়েছে। তারপর আমরা নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হব, যারা দারুণ ক্রিকেট খেলছে। আমাদের জন্য কাজটা তাই মোটেও সহজ হচ্ছে না। আমি শুধু খুশি যে এই মুহূর্তে ভালো খেলতে পারছি। আশা করি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।’

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ষষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে হেড একাধিকবার অ্যালান বোর্ডার পদক জিতেছেন। সর্বোচ্চ চারবার করে এই পুরস্কার পেয়েছেন রিকি পন্টিং, মাইকেল ক্লার্ক ও স্টিভেন স্মিথ। তিনবার জিতেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। শেন ওয়াটসন দুইবার পেয়েছেন অ্যালান বোর্ডার পদক।

ডারউইনে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৩ আগস্ট। ম্যাকেতে ২২ আগস্ট দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামবে দুই দল। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এই চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ।

বিষয়:

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