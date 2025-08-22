আইপিএলে হতাহতের ঘটনায় বদলে গেল বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ম্যাচের ভেন্যু

ক্রীড়া ডেস্ক
বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে শঙ্কাটা কাজ করছিল অনেক দিন ধরেই। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। বেঙ্গালুরুতে হচ্ছে না এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরিবর্তিত সূচির কথা জানিয়েছে। বেঙ্গালুরুর চিন্নস্বামীর পরিবর্তে নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামকে নতুন ভেন্যু হিসেবে বেছে নিয়েছে আইসিসি। আগের সূচি অনুযায়ী ২৬ অক্টোবর হওয়ার কথা ছিল বিশ্বকাপের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এবার সেটা হবে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। ২০২৫ আইপিএলে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) উদযাপনে হতাহতের কারণেই মূলত বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলে গেল। কারণ, কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ) পুলিশের থেকে চিন্নস্বামীতে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি পায়নি।
আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর কাছে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য উপযুক্ত মনে হয়েছে। আজ এক বিবৃতিতে জয় বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে নারী ক্রিকেটারদের জন্য নাভি মুম্বাই সত্যিকারের হোম ভেন্যু হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও নারী প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ আয়োজন করার সময় যে সমর্থন পেয়েছে, যে পরিবেশ দেখা গেছে, সত্যিই অসাধারণ। অপ্রত্যাশিত কারণে ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়েছে। সূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পাঁচটি দারুণ ভেন্যু পেয়ে গেলাম।’
আগের সূচি অনুযায়ী বেঙ্গালুরুতে যেসব ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলোর সব তো ডিওয়াই পাতিলে হবে তা নয়। অন্যান্য কয়েকটি ম্যাচের ভেন্যুও বদলে গেছে। বেঙ্গালুরুর পরিবর্তে এখন ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ। গুয়াহাটিতেই ৩ অক্টোবর মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে এবার কমপক্ষে চার ম্যাচ এবং সর্বোচ্চ পাঁচ ম্যাচ হতে পারে। ভারত-পাকিস্তান কোনো দলই অপর দেশে গিয়ে ক্রিকেট খেলবে না বলে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপও হবে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে, তাহলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে।
এর আগে ২০ অক্টোবর কলম্বোতে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি হবে নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। নাভি মুম্বাইয়েই ৩০ অক্টোবর হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। পাকিস্তান সেমিতে উঠলে ২৯ অক্টোবর প্রথম সেমি হবে কলম্বোতে। যদি পাকিস্তান না ওঠে, তাহলে এই ম্যাচটি হবে গুয়াহাটিতে।
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডে হবে ২৮ ম্যাচ। ২৯ ও ৩০ অক্টোবর হবে দুটি সেমিফাইনাল। ২ নভেম্বর হবে ফাইনাল। টুর্নামেন্টের ৩১টি ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। সবশেষ ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।
এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গত ৪ জুন বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল জয়ের উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটিও গঠন করেন আদালত। কদিন আগে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বড় ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ‘অসুরক্ষিত’ বলা হয়েছিল।তাতেই নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চিন্নস্বামী থেকে সরে গেল বিশ্বকাপ।
পরিবর্তিত সূচির পর ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ
প্রতিপক্ষ তারিখ ভেন্যু
পাকিস্তান ২ অক্টোবর কলম্বো
ইংল্যান্ড ৭ অক্টোবর গুয়াহাটি
নিউজিল্যান্ড ১০ অক্টোবর গুয়াহাটি
দক্ষিণ আফ্রিকা ১৩ অক্টোবর বিশাখাপত্তনম
অস্ট্রেলিয়া ১৬ অক্টোবর বিশাখাপত্তনম
শ্রীলঙ্কা ২০ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল
ভারত ২৬ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল
