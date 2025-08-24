Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকাকে লজ্জায় ডুবিয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়াল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৪৭
তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৭৬ রানে জিতে ধবলধোলাই এড়িয়েছে অজিরা। ছবি: বিসিবি
তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৭৬ রানে জিতে ধবলধোলাই এড়িয়েছে অজিরা। ছবি: বিসিবি

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে সিরিজ আগেই নিজেদের করে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অজিরা ধবলধোলাই এড়াতে পারে কি না, সেটাই ছিল দেখার। হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া জ্বলে উঠল বারুদের মতো। ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের কাছে পাত্তাই পায়নি প্রোটিয়ারা।

সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ প্রথম ইনিংসেই ম্যাচের ফল অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রথমে ব্যাটিং করে স্কোরবোর্ডে ৪৩১ রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়া। ২০০৬ সালে অজিদের বিপক্ষে জোহানেসবার্গে সেই ৪৩৮ রান তাড়া করে জয়ের স্মৃতিরোমন্থন করে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটপ্রেমীরা তেমন কিছুই হয়তো আশা করছিলেন। কিন্তু ১৯ বছর পর অজিদের ধারেকাছে যাওয়া তো দূরে থাক, প্রোটিয়ারা অলআউট হয়েছে ১৫৫ রানে। শেষ ওয়ানডেতে ২৭৬ রানে জিতে ধবলধোলাই এড়িয়েছে অজিরা।

২৭৬ রানে হেরে নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জা পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের এর আগে এমন লজ্জায় ডুবিয়েছিল ভারত। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ভারতের কাছে প্রোটিয়ারা হেরেছিল ২৪৩ রানে। ওয়ানডেতে এই দুইবার ২০০ বা তার বেশি রানে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

দক্ষিণ আফ্রিকাকে লজ্জায় ডুবিয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়াল অস্ট্রেলিয়া

দক্ষিণ আফ্রিকাকে লজ্জায় ডুবিয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়াল অস্ট্রেলিয়া

কিশোরদের কাছে ফের বিধ্বস্ত জ্যোতিরা, এবার নারীরা অলআউট ৪৯ রানে

কিশোরদের কাছে ফের বিধ্বস্ত জ্যোতিরা, এবার নারীরা অলআউট ৪৯ রানে

অবশেষে ভারতকে বিদায় বললেন এই তারকা ক্রিকেটার

অবশেষে ভারতকে বিদায় বললেন এই তারকা ক্রিকেটার

কোচের টোটকায় পিছিয়ে থাকা বার্সা যেভাবে পেল অবিশ্বাস্য জয়

কোচের টোটকায় পিছিয়ে থাকা বার্সা যেভাবে পেল অবিশ্বাস্য জয়