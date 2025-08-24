দক্ষিণ আফ্রিকাকে লজ্জায় ডুবিয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়াল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে সিরিজ আগেই নিজেদের করে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অজিরা ধবলধোলাই এড়াতে পারে কি না, সেটাই ছিল দেখার। হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া জ্বলে উঠল বারুদের মতো। ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের কাছে পাত্তাই পায়নি প্রোটিয়ারা।
সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ প্রথম ইনিংসেই ম্যাচের ফল অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রথমে ব্যাটিং করে স্কোরবোর্ডে ৪৩১ রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়া। ২০০৬ সালে অজিদের বিপক্ষে জোহানেসবার্গে সেই ৪৩৮ রান তাড়া করে জয়ের স্মৃতিরোমন্থন করে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটপ্রেমীরা তেমন কিছুই হয়তো আশা করছিলেন। কিন্তু ১৯ বছর পর অজিদের ধারেকাছে যাওয়া তো দূরে থাক, প্রোটিয়ারা অলআউট হয়েছে ১৫৫ রানে। শেষ ওয়ানডেতে ২৭৬ রানে জিতে ধবলধোলাই এড়িয়েছে অজিরা।
২৭৬ রানে হেরে নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জা পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের এর আগে এমন লজ্জায় ডুবিয়েছিল ভারত। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ভারতের কাছে প্রোটিয়ারা হেরেছিল ২৪৩ রানে। ওয়ানডেতে এই দুইবার ২০০ বা তার বেশি রানে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০ আগস্ট বাংলাদেশ নারী দলকে ৮৭ রানে হারিয়েছিল ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল। সেই ম্যাচে ১৮২ রানের লক্ষ্য পেলেও নারী ক্রিকেট দল গুটিয়ে গিয়েছিল ১০০-এর আগেই। এক সপ্তাহ না যেতেই কিশোরদের কাছে ফের বাজেভাবে হেরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি-নাহিদা আক্তাররা।৪২ মিনিট আগে
ভারতের হয়ে ৫ ওয়ানডে খেললেও সবশেষ এই সংস্করণে চেতেশ্বর পূজারা খেলেছিলেন ২০১৪ সালে। খেলতেন শুধু টেস্ট। সেই সংস্করণেও গত দুই বছর ধরে ছিলেন তিনি ব্রাত্য। অবশেষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন পূজারা।১ ঘণ্টা আগে
পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জয়ের ‘ওস্তাদ’ মনে করা হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। যখনই ভক্ত-সমর্থকেরা নির্দিষ্ট এক অবস্থার পর ম্যাচের ফল অবশ্যম্ভাবী ধরে নেন, সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় রিয়াল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা গতকাল তেমন কিছুই করে দেখিয়েছে। বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক এখানে দারুণ ক্যারিশমা দেখিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ধুয়ে দেওয়া রুমানা আহমেদের জন্য নতুন কিছু নয়। বোর্ডের কোনো কিছু পছন্দ না হলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেন তিনি। ২০২৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের দল নিয়ে এবার শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন সাবেক অধিনায়ক।৩ ঘণ্টা আগে