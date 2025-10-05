Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

পোকার আক্রমণে বন্ধ ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৩৬
দুই প্রতিবেশী দেশের ম্যাচে হঠাৎ পোকার ঝাঁকের উপস্থিতি দেখা যায়। ছবি: এক্স
দুই প্রতিবেশী দেশের ম্যাচে হঠাৎ পোকার ঝাঁকের উপস্থিতি দেখা যায়। ছবি: এক্স

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা, ব্যাট-বলের লড়াইয়ে ভক্তদের বুঁদ হয়ে থাকা। তবে নারী বিশ্বকাপে দুই দলের মধ্যকার চলমান ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য ক্রিকেটারদের পরিবর্তে দাপট দেখিয়েছে পোকার ঝাঁক। তাতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয় ক্রিকেটারদের।

কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামে ভারত। তাদের ইনিংসের মাঝপথে হঠাৎ মাঠে পোকার ঝাঁক দেখা যায়। পোকার উৎপাতের কারণে দুই দলের ক্রিকেটারদের বেশ সমস্যা পোহাতে হয়। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ব্যাটার, বোলার এবং উইকেটরক্ষকের। পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা আম্পায়ারের কাছ থেকে তোয়ালে নিয়ে পোকা তাড়ানোর চেষ্টাও করেছেন। তাতে অবশ্য কাজের কাজ হয়নি।

কোনো উপায়ন্তর না দেখে একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলতে যান পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা। ঠিক তখনই পাকিস্তানের এক ক্রিকেটার ডাগআউট থেকে স্প্রে নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। এরপর মাঠে স্প্রে করেন সানা। কয়েকজন ক্রিকেটারের জার্সিতেও স্প্রে করেন তিনি। সে সময় কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ ছিল। অবশ্য স্প্রে দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কিছুটা কমলেও মাঠেই ছিল পোকার ঝাঁক।

শেষ পর্যন্ত ভারতের ৩৪তম ওভারের খেলা শেষে মুখোশ পরিয়ে মাঠকর্মীদের মাঠে প্রবেশ করানো হয়। সে সময় মাঠ ছাড়েন দুই দলের ক্রিকেটাররা। দ্বিতীয়বারের মতো খেলা বন্ধ হয়। মাঠকর্মীরা পুরো মাঠে পোকা তাড়ানোর কামান মারেন। মাঠকর্মীদের কাজ শেষে ফের মাঠে প্রবেশ করেন ক্রিকেটাররা। এরপর আবার খেলা শুরু হয়।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সম্পর্কিত

ধবলধোলাইয়ের মিশনে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ধবলধোলাইয়ের মিশনে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

পোকার আক্রমণে বন্ধ ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

পোকার আক্রমণে বন্ধ ছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

আফিফ–মিঠুনের ঝড়ের পর জিয়ার বোলিং দৃঢ়তা, উড়ছে খুলনা

আফিফ–মিঠুনের ঝড়ের পর জিয়ার বোলিং দৃঢ়তা, উড়ছে খুলনা

ভারতে খেলতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

ভারতে খেলতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার