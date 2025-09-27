শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ভারতকে ক্রিকেটের নিয়ম শেখালেন বাংলাদেশি আম্পায়ার

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালিস্ট নির্ধারিত হয়ে গেছে পরশু রাতেই। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। তবে এই নিয়ম রক্ষার ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। ঘটেছে এক নাটকীয় ঘটনাও, যে ঘটনার সামাল দিতে হয়েছে বাংলাদেশের আম্পায়ার গাজী সোহেলকে।
৪০৪ রানের ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে সুপার ওভারে। সেই সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিংয়ের সময় জমে ওঠে নাটক। ওভারের চতুর্থ বলে আর্শদীপ সিংকে লঙ্কান অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা কাট শট খেলতে গিয়েছেন। শানাকার মিস করা বল ভারতীয় উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন ধরেছেন। আর্শদীপ উদ্যাপনের ইঙ্গিত করেছেন তখন। এরই মধ্যে শানাকা উইকেট থেকে বেরিয়ে গেলে স্টাম্প ভেঙে দেন স্যামসন। দীর্ঘক্ষণ পর মাঠের আম্পায়ার গাজী সোহেল আঙুল তুলে দিয়েছেন। শানাকা এরপর রিভিউ নিলে দেখা যায় আর্শদীপের বল তাঁর (শানাকা) ব্যাটে লাগেনি।
শানাকার রিভিউর পর সোহেল সেটা আউট থেকে নট আউট ঘোষণা করেছেন। এরপর বাংলাদেশি আম্পায়ারের সঙ্গে কথা বলেছেন সূর্যকুমার যাদব-বরুণ চক্রবর্তীরা। ভারতীয় ক্রিকেটাররা অবাক হয়েছেন এই চিন্তা করে যে শানাকাকে রান আউট কেন দেওয়া হলো না। তখন সোহেল বুঝিয়েছেন, শানাকা রিভিউ নেওয়ার পরই বলটা ডেড হয়ে গেছে। লঙ্কান অলরাউন্ডার তাতে রান আউট থেকে বেঁচে গেছেন। যদি আর্শদীপ ক্যাচের আবেদন না করতেন, তাহলে শানাকা ঠিকই রান আউট হয়ে যেতেন।
দুবাইয়ে আগামীকাল ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। আর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গত রাতের আনুষ্ঠানিকতার ম্যাচটা এত রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে, তাতে এই ম্যাচেই ফাইনালে স্বাদ পেয়েছেন সূর্যকুমার। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, ‘মনে হচ্ছিল ফাইনাল খেলছি (হাসি)। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর ছেলেরা যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়েছে। বলেছিলাম এটাকে সেমিফাইনাল মনে করে খেলতে।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ভারত গত রাতে ৫ উইকেটে করেছে ২০২ রান। অভিষেক শর্মা ৩১ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। শ্রীলঙ্কাও ৫ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করেছে। ম্যাচ-সেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাথুম নিশাঙ্কা। ৫৮ বলে ৭ চার ও ৬ ছক্কায় করেছেন ১০৭ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি।
