বিশ্ব রেকর্ড গড়া ব্যাটারকে বোকা বানালেন রিশাদ

মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার। মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে বেশ হিসেবি বোলিং করেছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার। সেই সঙ্গে জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্কের উইকেটও তুলে নেন তিনি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান এই অজি ব্যাটার
ভিক্টোরিয়ার কার্দিনিয়া পার্কে আগে ব্যাট করতে নামে রেনেগেডস। পঞ্চম ওভারে প্রথমবার রিশাদকে বোলিংয়ে আনেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। সে ওভারে এক বাউন্ডারিতে ৭ রান দেন রিশাদ। সপ্তম ওভারে ফের বোলিংয়ে এসে সমান রান খরচ করেন তিনি। এবারও হজম করেন একটি বাউন্ডারি।
দলীয় ১১তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করেন রিশাদ। সে ওভারে সবচেয়ে বেশি হিসেবি ছিলেন তিনি। দেন মাত্র ৩ রান। প্রথম ৩ ওভারে ১৭ রান দিলেও কোনো উইকেট নিতে পারেননি। অবশেষে নিজের কোটার শেষ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পান। ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ৭ রান করা ম্যাকগার্ককে বোল্ড করেন রিশাদ। তাঁর সে ওভার থেকে মাত্র ৪ রান নিতে পেরেছে রেনেগেডসের ব্যাটাররা। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ছিল এমন– ৪-০-২১-১।
বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে গত ১৬ ডিসেম্বর নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে মাঠে নামে হোবার্ট। সে ম্যাচ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেক হয় রিশাদের। প্রথম ম্যাচে ৩ ওভারের কোটায় ১৮ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। স্টার্সের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ২ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে ১১ ইকোনমিতে খরচ করেন ৩৩ রান। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে এসে প্রথমবারের মতো ৪ ওভারের কোটা পূরণ করলেন। হোবার্টের হয়ে এদিন বল হাতে সবচেয়ে বেশি সফল ক্রিস জর্ডান। ৪ ওভারে ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন এই ইংলিশ পেসার। রিশাদ, জর্ডানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করেছে রেনেগেডস।
প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।৩ ঘণ্টা আগে
প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারতকে রানের পাহাড়ে চাপা দিল পাকিস্তান।
টানা চার ম্যাচ জিতে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছে ভারত। যার মধ্যে গ্রুপ পর্বে তারা হারিয়েছিল পাকিস্তানকেও। আজ গ্রুপ পর্বে হারের বদলা নেওয়ার পথে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে পাকিস্তান। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে চ্যাম্পিয়ন হতে ভারতকে ৩৪৮ রানের পাহাড় টপকাতে হবে।
টস জিতে আজ ফাইনালে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকা পাকিস্তানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় ৩১ রানে। চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে হামজা জহুরকে ফেরান ভারতের পেসার হেনিল প্যাটেল। ১৪ বলে এক চার ও ২ ছক্কায় ১৮ রান করেন হামজা। তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা উসমান খান তুলনামূলক ধীর গতিতে ব্যাটিং করলেও অন্য প্রান্তে পাকিস্তানের আরেক ওপেনার সামির মিনহাস তাণ্ডব চালাতে থাকেন। দ্বিতীয় উইকেটে ৭৯ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন উসমান ও মিনহাস।
১৭তম ওভারের চতুর্থ বলে উসমানকে (৩৫) ফিরিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১০০ ছুঁইছুঁই জুটি ভাঙেন খিলান প্যাটেল। চার নম্বরে নামা আহমেদ হুসেইনও তুলনামূলক ধীরগতিতে ব্যাটিং করতে থাকেন। অন্যপ্রান্তে নিজের স্বভাবসুলভ ঝোড়ো ব্যাটিং চালিয়ে যান মিনহাস। ৭১ বলে তুলে নিয়েছেন সেঞ্চুরি। এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। তৃতীয় উইকেটে ১২৫ বলে ১৩৭ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হুসেইন-মিনহাস। ৩৮তম ওভারের তৃতীয় বলে হুসেইনকে (৫৬) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন খিলান প্যাটেল।
চতুর্থ উইকেটে অধিনায়ক ফারহান ইউসাফের সঙ্গে ৩২ বলে ৪২ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন মিনহাস। ৪৩তম ওভারের পঞ্চম বলে মিনহাসকে ফিরিয়ে ভারতকে স্বস্তি এনে দেন দ্বীপেশ দেবেন্দ্রন। ১১৩ বলে ১৭ চার ও ৯ ছক্কায় ১৭২ রান করেন মিনহাস। তাঁর বিদায়ে ৪২.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৩০২ রানে পরিণত হয় পাকিস্তান। ফারহান ইউসাফের দল এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত রান তুলেছে। ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করেছে পাকিস্তান।
ভারতের দেবেন্দ্রন ১০ ওভারে ৮৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল। এক উইকেট পেয়েছেন কনিষ্ক চৌহান। ভারতের বাঁহাতি পেসার ৫ ওভারে ৫০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।
মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার।৩৭ মিনিট আগে
সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।৩ ঘণ্টা আগে
সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে রানের পাহাড় গড়ার পথে পাকিস্তানের যুবারা। পাকিস্তান-ভারত ফাইনাল ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট: ৪র্থ দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
অ্যাডিলেড টেস্ট: ৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
যুব এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান: ফাইনাল
বেলা ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন রেনেগেডস-হোবার্ট হারিকেনস
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার।৩৭ মিনিট আগে
প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।৩ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। কিন্তু সাড়া পায়নি।
খেলোয়াড় এবং কোচ চেয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরব। তাদের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ। দেশের ক্রিকেটের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বিসিবি প্রধান। এমনটাই জানিয়েছে ক্রিকবাজ।
সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ক্রিকবাজকে বুলবুল বলেন, ‘দুই মাস আগে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছিল। তারা (সৌদি আরব ক্রিকেটের কর্তা ব্যক্তিরা) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি না বলে দিয়েছিল। আমাদের কাছে পুরুষ ও নারী খেলোয়াড় চেয়েছিল। কোচের কথা বলেছে। কিন্তু নিজের দেশের স্বার্থের ক্ষতি করে আমি এটা কীভাবে করতে পারি?’
ক্রীড়াঙ্গনে উন্নতি করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছে সৌদি আরব। এজন্য বিপুল অর্থ খরচ করছে দেশটি। ইতোমধ্যে ফুটবলে নিজেদের একটা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি প্রো লিগে পা পড়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার, করিম বেনজেমাসহ ইউরোপিয়ান লিগ মাতানো আরও বেশকিছু নামি তারকা ফুটবলারদের। ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক হয়ে দারুণ এক মাইলফলক তৈরি করেছে তারা।
ফুটবলের মতো ক্রিকেটের উন্নয়নেও চেষ্টার কমতি নেই সৌদি আরবের। ‘ভিশন ২০৩০ ’কে সামনে রেখে পুরোদমে কাজ করে যাচ্ছে তারা। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন টেস্ট খেলুড়ে দেশের তরুণ ক্রিকেটারদের লক্ষ্য বানিয়েছে সৌদি আরব।
মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার।৩৭ মিনিট আগে
প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।৩ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। রাজশাহী ওয়ারিংর্স এবং সিলেট স্ট্রাইকার্সের ম্যাচ দিয়ে আগামী ২৬ ডিসেম্বর দেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্ট শুরু হবে। শুরুর কয়েক দিন আগে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনেছে গভর্নিং কাউন্সিল।
বিপিএল শুরু হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু এক ঘণ্টা পিছিয়ে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায়। এমনটাই জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।
মূলত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখেই সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সম্প্রতি গভর্নিং কাউন্সিল জানিয়েছিল, বিপিএলের নতুন পর্বের জন্য কোনো জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করবে না তারা। সে সিদ্ধান্তে অটুট থাকলেও ছোট আকারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তাই এক ঘণ্টা পিছিয়ে শুরু হবে রাজশাহী ও সিলেটের উদ্বোধনী ম্যাচ।
ইনিংস বিরতির জন্য রাখা হয়েছে ২০ মিনিট। সে সময়টাতেও দুই-একটা ব্যান্ড পারফর্ম করবে বলে জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের শুরুতেও এসেছে পরিবর্তন। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আগের সূচিতে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা ৭টায়।
২০২৬ বিপিএলে অংশ নিচ্ছে ছয়টি দল। তিনটি ভেন্যুতে মোট ৩৪টি ম্যাচ হবে। সিলেট ছাড়া বাকি ভেন্যু দুটি হলো চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, ঢাকা। এবার তুলনামূলক কম ম্যাচ হবে ঢাকায়। এই ভেন্যুতে ১০ টির বিপরীতে সমান ১২টি করে ম্যাচ আয়োজন করবে সিলেট ও চট্টগ্রাম।
মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার।৩৭ মিনিট আগে
প্রায় তিন মাস পর দুবাইয়ে আরেক ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছিল ভারত। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে প্রতিশোধের লড়াইয়ে নেমেছে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
সর্বশেষ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। এবার মূল দলের হয়ে সে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সামনে। যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে প্রতিবেশী দেশের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটারদের নাগরিকত্ব দিয়ে ব্যাট-বলের খেলায় নিজেদের অবস্থান করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এবার সেই পথে হাঁটা শুরু করেছে সৌদি আরব। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের দিকেও নজর দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি।২ ঘণ্টা আগে