বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আজ ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। কলম্বোর রেসকোর্স স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শুরু হবে শিরোপা নির্ধারণী এই ম্যাচ। ম্যাচটি টিভিতে দেখা যাবে না। বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টসওয়ার্কজ ইউটিউব। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
সিলেট-বরিশাল
সকাল ১০টা
সরাসরি
ঢাকা মহানগর-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড - ম্যান . ইউনাইটেড
বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল
রাত ৮টা
সরাসরি
টটেনহাম-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানসিটি-বার্নলি
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
মেইঞ্জ-ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
সময়ের ব্যবধানে সম্পর্ক কীভাবেই না বদলে যায়! একটা সময় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও করিম বেনজেমা খেলেছিলেন সতীর্থ হিসেবে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কত শত জয়ের সাক্ষী ছিলেন এই দুই তারকা। কিন্তু সৌদি প্রো লিগে তাঁরা বনে গেলেন প্রতিপক্ষ।৭ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি মানেই যেন বাংলাদেশের কাছে একরাশ হতাশা। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ তো রয়েছেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ—মেজর টুর্নামেন্টেও বাংলাদেশ একের পর এক বাজে নজির স্থাপন করছে। তবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে একটা পরিস্থিতিতে এখনো পড়েননি লিটন দাস-জাকের আলী অনিকরা।২ ঘণ্টা আগে
৪ মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশের দুটি বয়সভিত্তিক দলকে ফাইনালে তুলেছেন কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন। দুটিতেই প্রতিপক্ষ হিসেবে পেলেন ভারতকে। গত মে মাসে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে টাইব্রেকারে হারতে হয়েছে বাংলাদেশের। পেনাল্টি মিস করে সেদিন হতভম্ব ছিলেন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়ন২ ঘণ্টা আগে
২০২৫ এশিয়া কাপের ফাইনালিস্ট নির্ধারিত হয়ে গেছে পরশু রাতেই। দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটি ছিল কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। তবে এই নিয়মরক্ষার ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। ঘটেছে এক নাটকীয় ঘটনাও। যে ঘটনার সামাল দিতে হয়েছে বাংলাদেশের আম্পায়ার গাজী সোহেলকে।৩ ঘণ্টা আগে