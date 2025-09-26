Ajker Patrika
তামিমদের আপত্তির পর কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেল ১৫ ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিসিবিতে তামিম ইকবাল। ফাইল ছবি
বিসিবিতে তামিম ইকবাল। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে শুরু থেকেই প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলে আসছিলেন সভাপতি পদপ্রার্থী তামিম ইকবাল। তাঁর দাবি ছিল, তার পক্ষের অনেক জেলা, বিভাগ ও ক্লাব সংগঠকের কাউন্সিলরশিপ আটকে দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগ নিয়েই গতকাল তিনি হাজির হয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে।

শুনানি শেষে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, সবকিছু যাচাই–বাছাই চলছে, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। অবশেষে আজ বিকেল সাড়ে চারটার পর কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। ৩৮টি আপত্তির মধ্যে ৩০ টির শুনানি শেষে ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ ফিরিয়ে দিয়ে প্রকাশ করা হয় ১৯২ জনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

এই তালিকায় জায়গা ফিরে পেয়েছে তামিমের ক্লাব গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। তবে ক্লাবটির কাউন্সিলর মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন মিজানুর রহমান, যিনি বিপিএলের দল ফরচুন বরিশালের মালিক। বিসিবি মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার হোসেন মিঠুর কাউন্সিলশিপও ফিরে পেয়েছেন। তিনি তৃতীয় বিভাগের ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি থেকে ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স থেকে ফর্ম জমা দেওয়া বিসিবির সাবেক পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়াও কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেয়েছেন।

ক্যাটাগরি ১-এ ছয় জেলার মধ্যে নরসিংদী ছাড়া বাকি পাঁচ জেলার তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। সিলেট থেকে সৈয়দ ফজলে এলাহী, পাবনা থেকে মো. তাওহিদ তারিক খান, সিরাজগঞ্জ থেকে আব্দুল্লাহ আল মামুন, নওগাঁ থেকে মো. রুবায়েক হক এবং বগুড়া থেকে মো. রকিবুল ইসলাম কাউন্সিলর মনোনয়ন পেয়েছেন।

সব মিলিয়ে ক্যাটাগরি ২-এর ক্লাব ক্রিকেটে প্রথম বিভাগে খসড়া তালিকায় ১৮ ক্লাব কাউন্সিলরশিপ পেলেও চূড়ান্ত তালিকায় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০। দ্বিতীয় বিভাগে খসড়া তালিকায় ছিল ১৯ ক্লাব, চূড়ান্ত তালিকায় কাউন্সিলরশিপ পেয়েছে ২৩ ক্লাব। তৃতীয় বিভাগে শুরুতে ২০ ক্লাবের মধ্যে ১১টি ছিল, চূড়ান্ত তালিকায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯ ক্লাবে।

