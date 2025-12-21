বিপিএলে রাজশাহীর উইকেটরক্ষক আসলে কে, মুশফিক নাকি আকবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছয় দলের বিপিএল মাঠে গড়াতে বাকি নেই এক সপ্তাহও। সিলেটে এ সপ্তাহের শুক্রবার শুরু হচ্ছে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট সামনে রেখে দলগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। বিপিএলে আকবর আলী উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলবেন কি খেলবেন না, সেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর।
এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলবেন আকবর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেট, বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে নিয়মিত উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে খেলছেন তিনি। আকবরের রাজশাহীতে আছেন আরেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। একই দলে যখন দুই উইকেটরক্ষক ব্যাটার, তখন গ্লাভসটা পরবেন কে—এই কৌতূহল অনেকের। মিরপুরে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন শেষে যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন আকবর, তাঁর কাছে এসেছে এই প্রশ্ন। বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, এটা আসলে পুরোপুরি টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত যে কে উইকেটরক্ষকের কাজ করবেন। তবে আপনি যেটা মুশফিক ভাইয়ের কথা বললেন, তাকে দলে পাওয়া অবশ্যই বড় আশীর্বাদ। তার কাছ থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে। আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা খেলোয়াড়ই তার কাছ থেকে শিখতে পারে। আমরাও তার থেকে যতটা সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করব আসলে।’
এনসিএলের টি-টোয়েন্টি ও চার দিনের সংস্করণ দুটি টুর্নামেন্টই তো আকবর খেলেছেন। এ বছরের নভেম্বরে কাতারে তাঁর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্ট খেলেছেন। দুই মাসের ব্যবধানে চারটি টুর্নামেন্ট খেলা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আকবরকে ভেন্যু পরিবর্তন করতে হয়েছে বারবার। আকবর অবশ্য ক্লান্তির অজুহাত দিতে চাচ্ছেন না। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের ২৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘দেখুন আসলে আপনি ক্লান্তির কথা যদি প্রথমে বলেন, তাহলে আমি বলব যে আমরা যখন এনসিএলটা শেষ করলাম তারপর কিন্তু আমরা প্রায় ৫-৬ দিন ব্রেক নিয়েছি। আমার মনে হয় ৫-৬ দিনের ব্রেক একজন পেশাদার ক্রিকেটারের জন্য যথেষ্ট। ক্লান্তির জায়গাটা আসলে নেই। আর প্রস্তুতির সময়টা যেটা বললেন, আমি বলব যেহেতু আমরা চার দিনের টুর্নামেন্ট খেলেছি অবশ্যই তার আগে তো অধিকাংশ ক্রিকেটার এনসিএল টি টোয়েন্টিই খেলেছে।’
নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচে ৬.৫৭ ইকোনমিতে ৫ উইকেট নিয়েছেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালে মূল ম্যাচেই নিশ্চিত হার চোখ রাঙানি দিলেও তাঁর ব্যাটিং বীরত্বে সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। সাকলাইন যেকোনো কিছু দ্রুত শিখতে পারেন বলে মনে করেন আকবর। সাংবাদিকদের আজ আকবর বলেন, ‘সাকলাইনকে আসলে আমি তিন বছর ধরে খুব কাছ থেকে দেখছি। সে তিন বছর ধরে রংপুর থেকে এনসিএল খেলছে। অনেকেই বলাবলি করছেন যে টেপ টেনিস থেকে উঠে এসেছে। ব্যাপারটা তো আসলে এমন না। সে ক্রিকেট বলের সঙ্গেও প্রায় ৫-৬ বছর ধরে আছে। আমার মনে হয় যে যখন তিন বছর আগে ওকে দেখেছি এবং এখন যা দেখছি আমার মতে সে অনেক কিছু দ্রুত শিখেছে।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
ক্রীড়া ডেস্ক
বৈভব সূর্যবংশীসহ ভারতের অন্যান্য ক্রিকেটাররা ডাগআউটে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ভারতের কোচিং স্টাফদের চোখেমুখেও দেখা গেছে হতাশা। যতই ব্যাটিংবান্ধব পিচ হোক, হাতে ১ উইকেট নিয়ে ২০০-এর বেশি রান করা একরকম অসম্ভবই বটে। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে আজ ভারতকে বিধ্বস্ত করে হেসেখেলে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।
২৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ভারতের টেলএন্ডার ব্যাটার হেনিল প্যাটেল ফেরার পর পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানিদের অপেক্ষা বাড়িয়েছেন দীপেশ দেবেন্দ্রন। ভারতের এই পেসার একের পর এক চার-ছক্কা মেরে শুধু হারের ব্যবধানই কমিয়েছেন।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে রানে হারিয়ে
নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।
ফাইনালে আজ টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রে। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ১৭২ রান করেন সামির মিনহাস। ১১৩ বলের ইনিংসে ১৭ চার ও ৯ ছক্কা মেরেছেন তিনি। ভারতের দীপেশ দেবেন্দ্রন ১০ ওভারে ৮৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল। এক উইকেট পেয়েছেন কনিষ্ক চৌহান। ভারতের বাঁহাতি পেসার কিষাণ সিং ৫ ওভারে ৫০ রান খরচ করেও কোনো উইকেট পাননি।
ক্রীড়া ডেস্ক
দারুণ ফর্মে আছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে (আইএল টি-টোয়েন্টি) দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে একের পর এক চমক উপহার দিয়ে যাচ্ছেন কাটার মাস্টার। গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন বাংলাদেশি পেসার।
শেষ জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন মোস্তাফিজের শুরুটা ভালো হয়নি। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসে একটি করে চার এবং ছক্কায় ১৩ রান দেন বাঁ হাতি পেসার। ১৪তম ওভারে দ্বিতীয়বারের মতো বোলিংয়ে আসেন। এ ওভারে ঠিকই পুষিয়ে দেন মোস্তাফিজ। মাত্র ৬ রানে ফেরান ৩ ব্যাটারকে। অল্পের জন্য হ্যাটট্রিকের দেখা পাননি তিনি।
মোস্তাফিজের করা প্রথম বলেই ৪ মারেন জেমস ভিনস। দ্বিতীয় ডেলিভারিটি ওয়াইড হয়। এই পেসারের করা পরের বলে শায়ান জাহাঙ্গীরের হাতে ধরা পড়েন ৩৬ রান করা জায়ান্টসের অধিনায়ক ভিন্স। তৃতীয় বল থেকে ১ রান নেন কাইল মায়ার্স। চতুর্থ ও পঞ্চম বলে আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও শন ডিকসনকে বোল্ড করেন মোস্তাফিজ। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস খেলেন ওমরজাই।
রানের খাতা খুলতে পারেননি ডিকসন। মোস্তাফিজের করা সে ওভারের শেষ বলে কোনো রান নিতে পারেননি মার্কা আদাইর। ১৮তম ওভারে বোলিংয়ে এসে ১১ রান দেন মোস্তাফিজ। শেষ ওভারে তাঁর খরচ ৪ রান। সব মিলিয়ে ৩.৫ ওভারে ৩৪ রানে ৩ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। ১ বল বাকি থাকতে অলআউট হওয়ার আগে ১৫৬ রান করে জায়ান্টস।
প্রথম ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট নেন মোস্তাফিজ। সপ্তম ম্যাচ শেষে বাংলাদেশি পেসারের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১৪ উইকেট। উইকেটশিকারীদের তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছেন তিনি। শীর্ষে আছেন মোস্তাফিজের সতীর্থ ওয়াকার সালামখিল। ৭ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়েছেন দুবাইয়ের এই আফগান স্পিনার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে মানুষের আগ্রহ উন্মাদনা দুটোই বেড়েছে। নতুন বিনিয়োগও আসছে। এবার ফুটবলের উন্নয়নে হাত বাড়াতে আগ্রহ দেখিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
আজ বাফুফে ভবন ঘুরে দেখেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। বাফুফের নির্বাহী কমিটির সঙ্গে ফুটবলে বিনিয়োগের ব্যাপারে আলোচনাও করেন তিনি। আপাতত কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও বাফুফে প্রস্তাব পাঠালে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে ভেবে দেখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
আজ সংবাদমাধ্যমকে মিলার বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি, বাংলাদেশের ক্রীড়া ফেডারেশনগুলোতে বিনিয়োগ করার সুযোগগুলো খতিয়ে দেখতে। আজকের আলোচনা ছিল প্রাথমিক। আমরা অবকাঠামোগত বিষয়ে আলোচনা করেছি। ফেডারেশনের কাছ থেকে একটি প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকব, এরপর আমরা সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাব।’
বাফুফের পাশাপাশি অন্যান্য ফেডারেশনের সঙ্গেও যুক্ত হতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মিলার বলেন, ‘বাফুফের জন্য আমাদের কাছে রেডিমেড কোনো সমাধান নেই। তবে আমরা আলোচনা ও সম্পৃক্ততায় আনন্দিত এবং কীভাবে বাস্তব পরিবর্তন আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের নিজ নিজ ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে বাফুফেকে যুক্ত করে দিতে প্রস্তুত।’
প্রস্তাব পাঠানোর ব্যাপারে শিগগিরই আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। তিনি বলেন, ‘আমার পরিকল্পনা হলো, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আমরা সবাই মিলে একটি প্রস্তাব তৈরি করব। আমাদের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য কোন পথটি সহজ হবে, তা বিবেচনা করেই আমরা পুরো প্রোগ্রামটি সাজাব। সব ঠিক হয়ে গেলে আমরা আপনাদের বিস্তারিত জানাব। তবে নিশ্চিতভাবেই আমাদের মূল ফোকাস থাকবে কারিগরি বিষয়গুলোর ওপর।’
ক্রীড়া ডেস্ক
মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে বল হাতে বেশ খরুচে ছিলেন রিশাদ হোসেন। এক ম্যাচ পরই ছন্দে ফিরলেন এই বাংলাদেশি স্পিনার। মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিপক্ষে বেশ হিসেবি বোলিং করেছেন নীলফামারির এই ক্রিকেটার। সেই সঙ্গে জ্যাক ফ্রেশার ম্যাকগার্কের উইকেটও তুলে নেন তিনি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান এই অজি ব্যাটার
ভিক্টোরিয়ার কার্দিনিয়া পার্কে আগে ব্যাট করতে নামে রেনেগেডস। পঞ্চম ওভারে প্রথমবার রিশাদকে বোলিংয়ে আনেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। সে ওভারে এক বাউন্ডারিতে ৭ রান দেন রিশাদ। সপ্তম ওভারে ফের বোলিংয়ে এসে সমান রান খরচ করেন তিনি। এবারও হজম করেন একটি বাউন্ডারি।
দলীয় ১১তম ওভারে নিজের তৃতীয় ওভারটি করেন রিশাদ। সে ওভারে সবচেয়ে বেশি হিসেবি ছিলেন তিনি। দেন মাত্র ৩ রান। প্রথম ৩ ওভারে ১৭ রান দিলেও কোনো উইকেট নিতে পারেননি। অবশেষে নিজের কোটার শেষ ওভারে এসে উইকেটের দেখা পান। ১৪তম ওভারের তৃতীয় বলে ৭ রান করা ম্যাকগার্ককে বোল্ড করেন রিশাদ। তাঁর সে ওভার থেকে মাত্র ৪ রান নিতে পেরেছে রেনেগেডসের ব্যাটাররা। তাঁর বোলিং বিশ্লেষণ ছিল এমন– ৪-০-২১-১।
বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে গত ১৬ ডিসেম্বর নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে মাঠে নামে হোবার্ট। সে ম্যাচ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেক হয় রিশাদের। প্রথম ম্যাচে ৩ ওভারের কোটায় ১৮ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। স্টার্সের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ২ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে ১১ ইকোনমিতে খরচ করেন ৩৩ রান। অবশেষে তৃতীয় ম্যাচে এসে প্রথমবারের মতো ৪ ওভারের কোটা পূরণ করলেন। হোবার্টের হয়ে এদিন বল হাতে সবচেয়ে বেশি সফল ক্রিস জর্ডান। ৪ ওভারে ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন এই ইংলিশ পেসার। রিশাদ, জর্ডানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান করেছে রেনেগেডস।
