বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে সাকিবের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদেশে টি-টোয়েন্টি, টি-টেনের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সাকিব আল হাসান খেলছেন নিয়মিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে আছেন ১৩ মাস। ঘরের মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলার সুযোগ মিলছে না। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে? দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক মনে করেন সাকিবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্র।
সাকিবের দেশে ফিরতে না পারার কারণটা যে রাজনৈতিক, সেটা সকলেরই জানা। ৫ আগস্ট পতন হওয়া আওয়ামী সরকারের সংসদ সদস্য পরিচয়ই এখানে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর নাম উঠেছে পোশাক শ্রমিক হত্যা মামলা, চেক প্রতারণার মামলাসহ বিভিন্ন মামলায়। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হবে জাতীয় নির্বাচন। দেশের শাষণভার নেবেন নির্বাচিত দল। যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে সাকিবের কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে পরশু দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল বলেন, ‘আপনি যে বিষয়টি বলছেন, তা হচ্ছে, যেহেতু সাকিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে মামলা হয়েছে, সেটা কিন্তু অবৈধ সরকারের ৩০০ জনের একজন এমপি হওয়ায় সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে যখন ওই স্বৈরাচার সরকার মানুষকে যেভাবে হত্যা করেছে, যেভাবে গুম করেছে, এটার দায়ভার ৩০০ জনের একজনকে নিতে হবে। এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে এটার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নেবে।’
সাবেক ফুটবলারের পাশাপাশি আমিনুলের রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দেশের এই সাবেক ফুটবলার। উপমহাদেশের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মতো তিনিও নানারকম হামলার শিকার হয়েছেন। যদিও এসব ব্যাপারকে মোটেই সমর্থন করেন না দেশের সাবেক এই ফুটবলার। আজকের পত্রিকাকে আমিনুল বলেন, ‘একজন সাবেক জাতীয় ফুটবলার, সাবেক জাতীয় অধিনায়ক হিসেবে যেটা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করেছি, আমাকে প্রতি মুহূর্তে মামলা-হামলায় জর্জরিত করেছে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি। আমাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছি। এই ধরনের পরিস্থিতি যেন কোনোভাবে খেলোয়াড়ের সঙ্গে না হয়, এটা আমি কখনোই চাই না এবং সমর্থনও করি না। একজন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হচ্ছে, ভিন্নমত থাকতে পারে। আমি আমার মতামত দিয়ে আমার কাজ যদি সফলভাবে শেষ করতে পারি, এটা আমার যোগ্যতা অনুযায়ী করব। কিন্তু ভিন্নমতের কারণে যে আমার ওপরে বা অন্য কারও ওপরে জুলুম-নির্যাতন হবে, সেটাকে কখনোই সমর্থন করি না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো জুলুম নির্যাতন হবে না।’
বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। ভারতের বিপক্ষে সেই টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল কানপুরে। সেই টেস্টের আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন মিরপুরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁকে নিয়েই শুরুতে দল ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নানা জটিলতায় ঘরের কাছাকাছি এসেও ফিরতে হয়েছিল বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চান তিনি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দল বাজেভাবে সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে নজর কেড়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। সেটার ফল পেলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।
টি-টোয়েন্টিতে জয় ‘সোনার হরিণ’ হয়ে উঠেছে নিউজিল্যান্ডের কাছে। জুলাইয়ে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ রানে জয়ের পর কিউইরা তিনটি করে টি-টোয়েন্টি খেলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তবে এই ৬ টি-টোয়েন্টিতে নেই কোনো জয়। আজ অকল্যান্ডে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও কিউইরা কাটাতে পারল না জয়খরা।
নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টিতে জয়ের দেখা না পেলেও ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে উড়ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নেপালের কাছে দুই টি-টোয়েন্টি হারের পর এই সংস্করণে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেছে উইন্ডিজ। যার মধ্যে রয়েছে সবশেষ বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই। সেই ধারাবাহিকতায় অকল্যান্ডে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে হারিয়েছে উইন্ডিজ। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ক্যারিবীয়রা।
১৬৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩০ রান করে নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ডেভন কনওয়েকে (১৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ম্যাথু ফোর্ড। দারুণ শুরুর পরই খেই হারিয়ে ফেলে স্বাগতিকেরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা নিউজিল্যান্ডের স্কোর এক পর্যায়ে হয়ে যায় ১৬.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৭ রান। যেখানে নিশাম ২ রানে জীবন পেয়ে আউট হয়েছেন ১১ রানে।
নিউজিল্যান্ডের হার যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মিচেল স্যান্টনার ও জ্যাকব ডাফি। জয়ের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিল কিউইরা। কিন্তু শেষ দুই বলে যখন ১২ রানের সমীকরণের সামনে স্বাগতিকেরা, তখন স্যান্টনার ডট দিলে সেই আশাটুকু শেষ হয়ে যায়। ইনিংসের শেষ বলে কিউই অধিনায়ক চার মারলেও সেটা শুধু হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দশম উইকেটে স্যান্টনার-ডাফি গড়েন ২০ বলে ৫০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রানে আটকে যায় কিউইরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৫ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যান্টনার। ২৮ বলের ইনিংসে ৮ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস ৪ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
টস জিতে আজ ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। আগে ব্যাটিং পাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর এক পর্যায়ে ছিল ৭ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৩ রান। এখান থেকেই রান তোলার গতি বাড়াতে থাকে উইন্ডিজ। চতুর্থ উইকেটে ৩৩ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়েন রস্টন চেজ ও শাই হোপ। শেষ ৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান যোগ করায় উইন্ডিজ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৬৪ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন অধিনায়ক হোপ। ৩৯ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ চার ও ৩ ছক্কা।
ছয় নম্বরে নামা রভমান পাওয়েলের ৩৩ রানের ইনিংসটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ১৬০ পেরোতে সহায়তা করেছে। ২৩ বলের ইনিংসে দুটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। এই ইনিংস খেলার পথে ১, ২৩ ও ৩০ রানে জীবন পেয়েছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের জাকারি ফুকস ও জ্যাকব ডাফি নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। যাঁর মধ্যে ডাফি ৪ ওভারে খরচ করেন ১৯ রান। সবশেষ ৭ টি-টোয়েন্টির মধ্যে চারটিতেই হেরেছে কিউইরা। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে তিন টি-টোয়েন্টি।
সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সামনে। কিন্তু তৃতীয় ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি আজিজুল হাকিম তামিমের দল। তাঁদের ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল আফগান যুবারা।
এর আগে ৫ রানের জয়ে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। বৃষ্টির কবলে পড়ে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ ওয়ানডেতে আগামী ৭ নভেম্বর মাঠে নামবে দুই দল।
রাজশাহীর কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ২৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ পায় আফগানিস্তান। জবাব দিতে নেমে ৩৭.২ ওভারে ১৭৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। দলীয় ৪৫ রানেই সাজঘরে ফেরেন রিফাত বেগ, জাওয়াদ আবরার ও তামিম। শুরুর ধাক্কা সামলে আর সফরকারীদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি স্বাগতিকরা।
বাংলাদেশের মান বাঁচিয়েছেন কালাম সিদ্দিকী ও রিজান হোসেন। এই দুজনের ফিফটিতে ১৫০ রানের কোটা পার করতে পেরেছে স্বাগতিকরা। চতুর্থ উইকেটে ৯৩ রান যোগ করেন তাঁরা। ৫০ বলে ৫২ রান করে ফেরেন রিজান। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন কালাম। ২৫ রান আসে জাওয়াদের ব্যাট থেকে। বাকিদের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। বাংলাদেশকে গুটিয়ে দেওয়ার পথে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন জাইতুল্লাহ শাহিন ও ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন শাহিন। ২৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন জাদরান। ২ ব্যাটারকে ফেরান উজাইরউল্লাহ নিয়াজাই।
এর আগে মাহবুব খানের ফিফটি এবং নিয়াজাই ও উসমান সাদাতের দুটি ছোট ইনিংসে ভর করে এই পুঁজি পায় আফগানিস্তানের বয়সভিত্তিক দলটি। মাহবুবের অবদান ৬৮ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩১ ও সাদাত এনে দেন ২৬ রান। বাংলাদেশের হয়ে আল ফাহাদ ও তামিম দুটি করে উইকেট নেন।
