সাক্ষাৎকার

‘এক বছরে ক্রীড়াঙ্গনে খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়েনি’

বাংলাদেশ ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক। ছবি: সংগৃহীত

আমিনুল হক সাবেক অধিনায়ক, দেশের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক। খেলোয়াড়ি পরিচয় ছাপিয়ে আমিনুল হকের রাজনৈতিক পরিচয়টাই এখন বেশি সামনে আসছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি এরই মধ্যে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী। পরশু সকালে মিরপুরে তাঁর রাজনৈতিক কার্যালয়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আমিনুল হক ফিরে দেখলেন ৫ আগস্ট-পরবর্তী ক্রীড়াঙ্গন, তুলে ধরলেন নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের পত্রিকার হেড অব স্পোর্টস রানা আব্বাস

রানা আব্বাস, ঢাকা 
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫১

প্রশ্ন: গত বছরের ৫ আগস্টের পর ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কার নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

আমিনুল হক: ৫ আগস্টের পর আশা করেছিলাম, নতুন ধারার মাধ্যমে দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে শতভাগ রাজনীতিকরণ, দলীয়করণ থেকে মুক্ত করে একটি সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে যাঁরা মাঠের ক্রীড়া সংগঠক, যাঁরা দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিলেন, সেই মানুষগুলো ক্রীড়াঙ্গনের দায়িত্ব নিয়ে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবেন। স্বৈরাচার সরকার ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিটি সেক্টরে দলীয়করণ করেছে, রাজনীতিকরণ করেছে। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমরা আশা করেছিলাম, ক্রীড়াঙ্গনটা নতুনভাবে ঢেলে সাজাব। আমার সঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টার কথাও হয়েছিল। আপনারা জানেন, তিনি সার্চ কমিটি করেছেন। যে অ্যাডহক কমিটিগুলো করা হয়েছে, ক্রীড়া পরিষদে নিজস্ব একটা সেটআপ তৈরি করে সারা দেশের যে জেলা, বিভাগীয় অ্যাডহক কমিটিগুলো করা হয়েছে, সেখানে তিনি শতভাগ তাঁর নিজের মতো করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যদি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন, তাহলে মাঠের যাঁরা ক্রীড়া সংগঠক, যাঁরা যোগ্য ছিলেন, তাঁরা উঠে আসতেন। কিন্তু তিনি যখন পক্ষপাতের দিকে চলে গেছেন, তখন আসলে ক্রীড়াঙ্গনের সেই নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেছে। গত এক বছরের মূল্যায়ন যদি বলেন, খুব বেশি পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়েনি; বরং ক্রিকেট বোর্ডের যে নির্বাচনটা আমরা দেখলাম, একেবারে নিজের মতো করে করার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি এখানে কাউকে কোনো সুযোগ দেননি। তিনি একদম অগণতান্ত্রিকভাবে ক্রিকেট বোর্ডটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। এটা আসলে আমরা একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে বাংলাদেশের যাঁরা ক্রীড়া সংগঠক রয়েছেন, ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ক্রীড়া সংগঠক যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কখনোই এটাকে ভালোভাবে নেননি।

প্রশ্ন: বিএনপি ক্ষমতায় এলে তামিম ইকবালকে কীভাবে কাজে লাগাতে চান?

আমিনুল: বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে শতভাগ দলীয়করণমুক্ত, রাজনীতিকরণমুক্ত রাখতে চাই। এটা আজ বলছি। ভবিষ্যতেও বলব একই কথা। সে ক্ষেত্রে তামিম ইকবাল যে আমাদের বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, বিষয়টি এ রকম নয়। এখানে তামিম ইকবালসহ যাঁরা কাজ করেছেন বা ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ডে আসতে চান, আমরা চেয়েছি যাতে বিষয়টা অবাধ, সুষ্ঠু হয়। যাতে একেবারে নিরপেক্ষভাবে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনটা হয়। সেই চিন্তা থেকে একজন ক্রিকেটার হিসেবে যেহেতু তামিম ইকবাল একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বুলবুল ভাই থেকে শুরু করে যাঁরাই ছিলেন, আমরা চেয়েছি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিকেট বোর্ডটা গঠিত হোক। কিন্তু এটাকে একটি মহল রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেটা আমরা আসলে কখনোই আশা করিনি। ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে গঠিত হবে বা বর্তমানে যেহেতু ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়েছে, সেটা আসলে আমরা ভবিষ্যতের ওপরই ছেড়ে দেব। ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু চার বছরের জন্য। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আছে। ক্রিকেট বোর্ডের এই নির্বাচন ঘিরে মামলাও রয়েছে কিছু। এগুলো চলবে আইন অনুযায়ী। আমরা সেটার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই।

প্রশ্ন: বিএনপি যদি ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে, ক্রীড়াঙ্গনের কোথায় দ্রুত পরিবর্তন আনতে চাইবেন?

আমিনুল: প্রথম পরিবর্তনটা করতে চাই স্কুল পর্যায়ে। আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি থেকে খেলাধুলাকে বাধ্যতামূলক করতে চাই। সেটা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করব। খেলাধুলা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে সারা দেশে আমরা মাঠগুলো সংরক্ষণ করতে চাই। আমাদের ‘নতুন কুঁড়ি’ নামের কর্মসূচি শুরু করব। সেই নতুন কুঁড়ির মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় যারা রয়েছে, তাদের ভবিষ্যতে সরকারিভাবে খেলাধুলা, পড়াশোনা—সব দায়দায়িত্ব নেব। খেলাকে কেউ কিন্তু এখন পর্যন্ত পেশা হিসেবে বেছে নেয়নি। আমরা সেই জায়গা নিয়েও কাজ করতে চাই; যাতে ভবিষ্যতে একজন ফুটবলার নিজেকে ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। একেবারে তৃণমূল থেকে ভবিষ্যতে যেন খেলাকে পেশা হিসেবে নিতে পারে, সেই পেশার নিশ্চয়তা আমরা দিতে চাই।

প্রশ্ন: বিএনপি ক্ষমতায় এলে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে আপনাদের অবস্থান কী হবে? তাঁকে কি দেশে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে?

আমিনুল: একজন সাবেক জাতীয় ফুটবলার, সাবেক জাতীয় অধিনায়ক হিসেবে যেটা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করেছি, আমাকে প্রতি মুহূর্তে মামলা-হামলায় জর্জরিত করেছে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি। আমাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছি। এই ধরনের পরিস্থিতি যেন কোনোভাবে খেলোয়াড়ের সঙ্গে না হয়, এটা আমি কখনোই চাই না এবং সমর্থনও করি না। একজন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হচ্ছে, ভিন্নমত থাকতে পারে। আমি আমার মতামত দিয়ে আমার কাজ যদি সফলভাবে শেষ করতে পারি, এটা আমার যোগ্যতা অনুযায়ী করব। কিন্তু ভিন্নমতের কারণে যে আমার ওপরে বা অন্য কারও ওপরে জুলুম-নির্যাতন হবে, সেটাকে কখনোই সমর্থন করি না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো জুলুম নির্যাতন হবে না। আপনি যে বিষয়টি বলছেন, তা হচ্ছে, যেহেতু সাকিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে মামলা হয়েছে, সেটা কিন্তু অবৈধ সরকারের ৩০০ জনের একজন এমপি হওয়ায় সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে যখন ওই স্বৈরাচার সরকার মানুষকে যেভাবে হত্যা করেছে, যেভাবে গুম করেছে, এটার দায়ভার ৩০০ জনের একজনকে নিতে হবে। এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে এটার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নেবে।

প্রশ্ন: অনেক জটিল বিষয়ে কথা হলো, এবার ফুটবলে আসি। বাংলাদেশের ফুটবলে হামজা আসার পর যে আশা তৈরি হয়েছে, সেটা শুধুই জাতীয় দলকেন্দ্রিক। ক্লাব ফুটবল আঁধারেই আছে।

আমিনুল: হামজা চৌধুরী, শমিত শোম বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যে খেলোয়াড়েরা রয়েছে, তাদের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের ফুটবলে একটা জাগরণ তৈরি হয়েছে। সেই জাগরণকে অবশ্যই আমরা ইতিবাচকভাবে নিচ্ছি এবং এই হাইপটা ধরে রাখতে পারলে আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়। তৃণমূল পর্যায় মানে আমাদের তেমন কোনো খেলা কিন্তু গত এক বছরে দৃশ্যমান দেখিনি। আমাদের ঘরোয়া ফুটবলের সেই জৌলুশ কিন্তু আমরা এখনো দেখিনি। শুধু দু-চারটি ক্লাবের ওপর বাংলাদেশের ফুটবল নির্ভর করে না। আমাদের উপজেলা বা জেলা পর্যায়ের যে ফুটবল খেলা দরকার কিংবা যে ধরনের লিগ দরকার, আমরা যখন খেলেছি শেরেবাংলা কাপ, সোহরাওয়ার্দী কাপের মাধ্যমে দেখা গেছে, বাংলাদেশের অনেক ভালো ভালো ফুটবলার বের হয়ে আসত। এই পাইপলাইনটা কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ। এখন হামজা চৌধুরীকে কেন্দ্র করে বা বাংলাদেশের ফুটবল জাতীয় পর্যায়ে হয়তো এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের যে বিকল্প দরকার, তৃণমূল পর্যায় থেকে যে শুরু করা দরকার বা যে স্কুল ফুটবল শুরু করা দরকার, এই জায়গাগুলোতে আমরা অনেকাংশে পিছিয়ে আছি। এটা কখনোই রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। সময় দিতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে। পেশাদারি মনোভাব আনতে হবে সব পর্যায়ে। শুধু খেলোয়াড়েরা পেশাদারি আচরণ করবে আর কর্মকর্তারা করবেন না, তা হলে তো হবে না। মাঠের সংকট নিয়েও আমাদের কাজ করতে হবে। সেটা অবশ্যই সরকারি পর্যায় থেকে হওয়া উচিত এবং পাশাপাশি আমাদের ক্লাব পর্যায়গুলো ক্লাবের যে সুযোগ-সুবিধা দরকার, আসলে তা অপ্রতুল। সব মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয়, হামজা চৌধুরীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ফুটবলে নবজাগরণ তৈরি হয়েছে। এটা ধরে রেখে আমরা যদি তৃণমূল পর্যায়ে এগিয়ে আসতে পারি এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা যায়, তাহলে হয়তো ভালো কিছু করতে পারব।

প্রশ্ন: কদিন পর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ, বাংলাদেশ কি পারবে হারাতে?

আমিনুল: ভারতের ফুটবল আর বাংলাদেশের ফুটবলে কিন্তু খুব বেশি পার্থক্য নেই। হামজা চৌধুরীর আসার কারণে বাংলাদেশের ফুটবলে এবং খেলোয়াড়দের ভেতরে একটি নতুন উন্মাদনা বা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে বলি, যেহেতু আমাদের ঘরের মাঠে খেলা, আমরা যদি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমরা ভালো কিছু করতে পারব।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে সাকিবের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, বাংলাদেশের মাঠে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলার সুযোগ মিলছে না সাকিবের। ছবি: ফাইল ছবি
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, বাংলাদেশের মাঠে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে খেলার সুযোগ মিলছে না সাকিবের। ছবি: ফাইল ছবি

বিদেশে টি-টোয়েন্টি, টি-টেনের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে সাকিব আল হাসান খেলছেন নিয়মিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে আছেন ১৩ মাস। ঘরের মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলার সুযোগ মিলছে না। এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে? দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক মনে করেন সাকিবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রাষ্ট্র।

সাকিবের দেশে ফিরতে না পারার কারণটা যে রাজনৈতিক, সেটা সকলেরই জানা। ৫ আগস্ট পতন হওয়া আওয়ামী সরকারের সংসদ সদস্য পরিচয়ই এখানে মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর নাম উঠেছে পোশাক শ্রমিক হত্যা মামলা, চেক প্রতারণার মামলাসহ বিভিন্ন মামলায়। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হবে জাতীয় নির্বাচন। দেশের শাষণভার নেবেন নির্বাচিত দল। যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে সাকিবের কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে—এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে পরশু দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল বলেন, ‘আপনি যে বিষয়টি বলছেন, তা হচ্ছে, যেহেতু সাকিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে মামলা হয়েছে, সেটা কিন্তু অবৈধ সরকারের ৩০০ জনের একজন এমপি হওয়ায় সাকিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে যখন ওই স্বৈরাচার সরকার মানুষকে যেভাবে হত্যা করেছে, যেভাবে গুম করেছে, এটার দায়ভার ৩০০ জনের একজনকে নিতে হবে। এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তবে এটার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নেবে।’

সাবেক ফুটবলারের পাশাপাশি আমিনুলের রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দেশের এই সাবেক ফুটবলার। উপমহাদেশের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মতো তিনিও নানারকম হামলার শিকার হয়েছেন। যদিও এসব ব্যাপারকে মোটেই সমর্থন করেন না দেশের সাবেক এই ফুটবলার। আজকের পত্রিকাকে আমিনুল বলেন, ‘একজন সাবেক জাতীয় ফুটবলার, সাবেক জাতীয় অধিনায়ক হিসেবে যেটা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করেছি, আমাকে প্রতি মুহূর্তে মামলা-হামলায় জর্জরিত করেছে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছি। আমাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছি। এই ধরনের পরিস্থিতি যেন কোনোভাবে খেলোয়াড়ের সঙ্গে না হয়, এটা আমি কখনোই চাই না এবং সমর্থনও করি না। একজন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হচ্ছে, ভিন্নমত থাকতে পারে। আমি আমার মতামত দিয়ে আমার কাজ যদি সফলভাবে শেষ করতে পারি, এটা আমার যোগ্যতা অনুযায়ী করব। কিন্তু ভিন্নমতের কারণে যে আমার ওপরে বা অন্য কারও ওপরে জুলুম-নির্যাতন হবে, সেটাকে কখনোই সমর্থন করি না এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো জুলুম নির্যাতন হবে না।’

বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। ভারতের বিপক্ষে সেই টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল কানপুরে। সেই টেস্টের আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন মিরপুরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁকে নিয়েই শুরুতে দল ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নানা জটিলতায় ঘরের কাছাকাছি এসেও ফিরতে হয়েছিল বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চান তিনি।

আরও পড়ুন:

‘এক বছরে ক্রীড়াঙ্গনে খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়েনি’

অ্যাশেজ দিয়ে ফিরেছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ক্রিকেটার, রয়েছে চমকও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫০
সেঞ্চুরির বন্যা বইয়ে দিয়ে অ্যাশেজে ফিরেছেন মারনাস লাবুশেন। ছবি: ক্রিকইনফো
সেঞ্চুরির বন্যা বইয়ে দিয়ে অ্যাশেজে ফিরেছেন মারনাস লাবুশেন। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্টে সবশেষ মারনাস লাবুশেন খেলেছেন এ বছরের জুনে লর্ডসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেললেও সেই দলে সুযোগ দেননি। অথচ অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডের লাল বলের ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন তিনি। অবশেষে অ্যাশেজ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ফিরেছেন এই তারকা ব্যাটার।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সবশেষ চার ইনিংসে লাবুশেন ৮৫.২৫ গড়ে করেছেন ৩৪১ রান। কুইনসল্যান্ডের হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে ১৬০ ও ১৫৯ রানের দুটি ইনিংস খেলেছেন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া এই তারকা ক্রিকেটারকে নিয়েই অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। স্টিভ স্মিথ নেতৃত্ব দেবেন পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে। চমক হিসেবে এসেছেন জেক ওয়েদার‍্যাল্ড। পার্থ টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়ার অপেক্ষায় তিনি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৭৬ ম্যাচে ৩৭.৬৩ গড়ে করেছেন ৫২৬৯ রান করেছেন। ১৩ সেঞ্চুরি রয়েছে লাল বলের ক্রিকেটে।

পিঠের চোটে পড়ায় মূলত নিয়মিত টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স পার্থে খেলছেন না। ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে ফিরতে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ব্যাটিং লাইনে স্মিথ, লাবুশেনদের সঙ্গে থাকছেন ট্রাভিস হেড, উসমান খাজা, জশ ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারির মতো ব্যাটাররা। যাঁদের মধ্যে ইংলিস ও ক্যারি উইকেটরক্ষক ব্যাটার। চোটে পড়ায় খাজা শেফিল্ড শিল্ডের পরের রাউন্ডে খেলছেন না। অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচে খেলবেন বলেই ঘরোয়া ক্রিকেটের দলে তিনি নেই।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের দলে স্যাম কনস্টাসের না থাকা নিয়েই মূলত আলোচনা বেশি। ৫ টেস্টে ১০ ইনিংসে ১৬.৩ গড়ে করেছেন ১৬৩ রান। আহামরি কিছু নেই ঠিকই। তবে ভারতের বিপক্ষে ২০২৪-২৫ মৌসুমের বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফি দিয়ে অভিষেকের পর হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন তিনি। সর্বোচ্চ ৬০ রান তাঁর ভারতের বিপক্ষেই। এই সিরিজে মাঠের পারফরম্যান্স ছাপিয়ে বিরাট কোহলি-জসপ্রীত বুমরাদের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে জবাব দিয়েই মূলত আলোচনায় তিনি।

পার্থে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টে পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন জশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, শন অ্যাবট, বিউ ওয়েবস্টাররা। অ্যাবট-ওয়েবস্টারের ব্যাটিংও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন নাথান লায়ন। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পার্থে প্রথম টেস্টের অস্ট্রেলিয়া দল

স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, উসমান খাজা, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, মিচেল স্টার্ক, জ্যাক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার

চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি
চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড। ইতিহাদে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সরাসরি ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২। বার্সেলোনা খেলতে নামছে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে। আর রাজশাহীতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-চেলসি

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

পাফোস-ভিয়ারিয়াল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ক্লাব ব্রুগে-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

নিউক্যাসল-আথলেতিক

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

আয়াক্স-গ্যালাতাসারাই

রাত ২টা

সরাসরি

বেনফিকা-লেভারকুজেন

রাত ২টা

সরাসরি

ইন্টার মিলান-কাইরাত আলমার্তি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

‘কিছু বলছি না তার মানে এই না বলতে পারি না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪১
জাহানারা ও নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক
জাহানারা ও নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক

একটি জাতীয় দৈনিকে জাহানারা আলম সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরই উত্তপ্ত দেশের নারী ক্রিকেট। সেই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে জ্যোতি এর কড়া জবাব দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ এখানে চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে দাবি জ্যোতির। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না বলতে পারিনা, কিছু বলার নাই এমন। দলটা আমাদের সবার। এই দলটা যখন সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে, তখন এত নেতিবাচক কথাবার্তা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ, আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। আমার খুব অবাক লাগে যে বা যারা এসব করছেন তারা একসময় দল টাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন, দলটাকে একটা পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন, অনেক অর্জন, অনেক ব্যর্থতা দেখেছেন।’

সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক
সামাজিক মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ছবি: ফেসবুক

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ জাহানারা খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। বাজে ফর্মের কারণে দল থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন তিনি। জায়গা হয়নি কদিন আগে শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাহানারা অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান অধিনায়ক জ্যোতিসহ অন্যান্য ক্রিকেটার, সাপোর্টিং স্টাফ ও টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। জ্যোতি আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যখন কেউ দল থেকে বাদ পরেন বা অফ ফর্মে থাকেন, অন্য একটা বিকল্প তার পরিবর্তে আসে। তখনি সেই দলটার প্রতিটা জিনিস খারাপ হয়ে পড়ে, সেখানকার মানুষ, পরিবেশ সব কিছু। যারা এই দলের সদস্যদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। গুজব ছড়িয়ে সাময়িকভাবে আলোচনাতে এলেও সেটা কার্যকরী হবে না আশা করি।’

জাহানারার সাক্ষাৎকারের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গত রাতে বিসিবি লিখেছে, ‘বিসিবি সম্প্রতি সাবেক নারী ক্রিকেটারের জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি (জাহানারা) একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।এসব অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে।’

