বিসিবির মিডিয়া কমিটির নতুন চেয়ারম্যান মোখসেদুল কামাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোখসেদুল কামাল বাবু। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বোর্ড পরিচালক মোখসেদুল কামাল বাবু। এর আগে তিনি একই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নতুন দায়িত্বে মোখসেদুল কামাল স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আমজাদ হোসেনের, যিনি ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে এই পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জানা গেছে, বোর্ডের সাম্প্রতিক একটি সভায় আমজাদকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বোর্ডের ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন বাবু। মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস কমিটির নেতৃত্বে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিসিবির কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিসিবির সবশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ অক্টোবর। সেই নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বাবু। এই ক্যাটাগরির ৭৬ ভোটের মধ্যে প্রদান করা হয় ৪২ ভোট। এর মধ্যে ৪১ ভোট পেয়ে বিসিবি পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। নির্বাচন পাস করার পরই বিসিবির ওয়েলফেয়ার কমিটির দায়িত্ব পান বাবু।

গণমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ বাবু। বর্তমানে স্টার নিউজের সিইওর দায়িত্বে পালন করছেন তিনি। সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিপিএলের শিরোপা জিতেছে।

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

স্যামসন অপশন: ইসরায়েলের পরমাণু ডকট্রিন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

আমিও তো মানুষ—মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতে গার্দিওলা

আমিও তো মানুষ—মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতে গার্দিওলা

পিএসএলে গেলেন চার বাংলাদেশি ক্রিকেটার, তামিম-রিশাদ যাবেন কবে

পিএসএলে গেলেন চার বাংলাদেশি ক্রিকেটার, তামিম-রিশাদ যাবেন কবে

বিসিবির মিডিয়া কমিটির নতুন চেয়ারম্যান মোখসেদুল কামাল

বিসিবির মিডিয়া কমিটির নতুন চেয়ারম্যান মোখসেদুল কামাল

জাইমা রহমানের চেলসিতে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর ব্যাখ্যা

জাইমা রহমানের চেলসিতে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর ব্যাখ্যা