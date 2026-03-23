বিসিবির মিডিয়া কমিটির নতুন চেয়ারম্যান মোখসেদুল কামাল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বোর্ড পরিচালক মোখসেদুল কামাল বাবু। এর আগে তিনি একই কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
নতুন দায়িত্বে মোখসেদুল কামাল স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন আমজাদ হোসেনের, যিনি ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে এই পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। জানা গেছে, বোর্ডের সাম্প্রতিক একটি সভায় আমজাদকে এই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বোর্ডের ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন বাবু। মিডিয়া ও কমিউনিকেশনস কমিটির নেতৃত্বে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিসিবির কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিসিবির সবশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ অক্টোবর। সেই নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বাবু। এই ক্যাটাগরির ৭৬ ভোটের মধ্যে প্রদান করা হয় ৪২ ভোট। এর মধ্যে ৪১ ভোট পেয়ে বিসিবি পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। নির্বাচন পাস করার পরই বিসিবির ওয়েলফেয়ার কমিটির দায়িত্ব পান বাবু।
গণমাধ্যমে বেশ পরিচিত মুখ বাবু। বর্তমানে স্টার নিউজের সিইওর দায়িত্বে পালন করছেন তিনি। সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিপিএলের শিরোপা জিতেছে।
