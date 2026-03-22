Ajker Patrika
ফুটবল

বার্সেলোনা জিতেছে, রাতে রিয়াল জিতবে তো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ২২: ৫৬
রোনাল্ড আরাউহোর গোলে রায়ো ভায়োকানোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। ছবি: এএফপি

লা লিগায় এবার সমানে সমানে টক্কর চলছে বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদের। বার্সা এগিয়ে থাকলেও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালকেও পিছিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। যে রিয়ালের ক্যাবিনেট শিরোপায় ভর্তি, তারা কি অত সহজে হার মানার পাত্র! বার্সা ৭ পয়েন্টের ব্যবধান বাড়িয়ে নিলেও রাতে সেই ব্যবধান কমানোর সুযোগ থাকছে রিয়াল মাদ্রিদের।

ক্যাম্প ন্যুতে আজ সন্ধ্যায় লা-লিগায় রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে খেলেছে বার্সেলোনা। ১-০ গোলে জিতে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান পোক্ত করেছে। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৬৬। আজ রাতে তারা জিতলে তখন ব্যবধানটা হবে চার পয়েন্টের। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মাঠে গড়াবে রিয়াল মাদ্রিদ-আতলেতিকো মাদ্রিদ ম্যাচ।

ম্যাচ শুরু হতে না হতেই গোল হজম করতে পারত বার্সেলোনা। ১ মিনিটে রায়ো ভায়োকানো ফরোয়ার্ড কার্লোস মার্টিন ডান পায়ে শট নেন। তবে বার্সেলোনা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়া তা প্রতিহত করেন। ১০ ও ১৩ মিনিটে বার্সেলোনার দুই ফুটবলার জেরার্ড মার্টিন ও রাফিনিয়া দলকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। কখনো ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা, কখনোবা ভায়োকানো গোলরক্ষক আগুস্তো বাতাল্লার দৃঢ়তায় এগোতে পারেনি বার্সা।

১৩ মিনিটে যে রাফিনিয়া গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন, তিনি ফের ২৩ মিনিটে হানা দেন ভায়োকানোর রক্ষণদুর্গে। লামিনে ইয়ামালের ক্রস থেকে ডান পায়ে শট নেন রাফিনিয়া। তবে ভায়োকানো গোলরক্ষক বাতাল্লা তা হতে দেননি। একের পর এক গোল মিসের মহড়ায় বার্সা প্রথম গোলের দেখা পায় ২৪ মিনিটে। কর্নার থেকে হোয়াও কানসেলোর ক্রস রিসিভ করে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোনাল্ড আরাউহো।

আরাউহোর গোলই শেষ পর্যন্ত ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। রায়ো ভায়োকানো সমতায় ফেরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও পারেনি। বার্সেলোনার লক্ষ্য বরাবর ভায়োকানো তিন শট নিলেও গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়ার দৃঢ়তায় তা সম্ভব হয়নি। ১-০ গোলে জেতা বার্সা ৭৩ পয়েন্ট পেয়েছে ২৯ ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদ খেলেছে ২৮ ম্যাচ। আজ রাতে ঘরের মাঠে মাদ্রিদ ডার্বি জিতলে ২৯ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট পাবে লস ব্লাঙ্কোসরা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে কী হয়, সেটা দেখতে নিশ্চয়ই অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

