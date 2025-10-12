বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

ক্রীড়া ডেস্ক
সবশেষ চার ওয়ানডে সিরিজের প্রতিটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। গত ১১ মাসে বাংলাদেশ দুবার ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে শুধু আফগানদের কাছেই। গতকাল আফগানদের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্যও পাড়ি দিতে পারেনি মেহেদী হাসান মিরাজের দল। হেরেছে ৮১ রানে। এমন হার কষ্ট দিচ্ছে বিসিবি সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদকে।
ওয়ানডেতে ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে আজ সিলেটে সাংবাদিকদের ফারুক বলেন, ‘গত ৬ মাসে আমাদের টি-টোয়েন্টির ফল খুব ভালো। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে মনে করি, মিডল অর্ডারে টিম ম্যানেজমেন্টও ঠিক বুঝতে পারছে না কাকে কোন জায়গায় ব্যবহার করব। কিছু খেলোয়াড় ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। ওয়ানডে দলটা সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ার কথা। প্রধান নির্বাচক হিসেবে আমার দুই মেয়াদে (২০০৩-০৭,২০১৩-১৬) ওয়ানডে দলটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম। আবার অবনতি হয়েছে। এটা আমাকে কষ্ট দেয়। একটা দলকে তৈরি করে এগোনো উচিত, ঘন ঘন পরিবর্তন হলে খেলোয়াড়েরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দল খারাপ করলে এখান থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে যায় টিম ম্যানেজমেন্টকে বিষয়টি নিয়ে বসতে হবে।’
অধিনায়কত্ব পেয়ে পরপর দুই সিরিজে হেরেছেন মিরাজ। তাঁকে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ফারুক। তিনি বলেন, ‘মিরাজ ক্যাপ্টেনস ম্যাটারিয়াল। যখন দল ভালো খেলে তখন অধিনায়কের অনেক ভুল বের হয়। ভালো করলে তখন ভুল করলেও পার পাওয়া যায়। একজন অধিনায়ককে দায়িত্ব দিলেই অলৌকিক কিছু উপহার দেব। অন্তত এক–দুই বছর সময় দিলে তখন ভালো ফল পাওয়া যায়। মিরাজ একেবারে খারাপ করছে না। আরেকটু সময় দিলে ওর অধিনায়কত্ব ভালো লাগবে দেখতে।’
সবশেষ চার ওয়ানডে সিরিজের প্রতিটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। গত ১১ মাসে বাংলাদেশ দুবার ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে শুধু আফগানদের কাছেই। গতকাল আফগানদের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্যও পাড়ি দিতে পারেনি মেহেদী হাসান মিরাজের দল। হেরেছে ৮১ রানে। এমন হার কষ্ট দিচ্ছে বিসিবি সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদকে।
ওয়ানডেতে ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে আজ সিলেটে সাংবাদিকদের ফারুক বলেন, ‘গত ৬ মাসে আমাদের টি-টোয়েন্টির ফল খুব ভালো। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে মনে করি, মিডল অর্ডারে টিম ম্যানেজমেন্টও ঠিক বুঝতে পারছে না কাকে কোন জায়গায় ব্যবহার করব। কিছু খেলোয়াড় ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। ওয়ানডে দলটা সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ার কথা। প্রধান নির্বাচক হিসেবে আমার দুই মেয়াদে (২০০৩-০৭,২০১৩-১৬) ওয়ানডে দলটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম। আবার অবনতি হয়েছে। এটা আমাকে কষ্ট দেয়। একটা দলকে তৈরি করে এগোনো উচিত, ঘন ঘন পরিবর্তন হলে খেলোয়াড়েরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দল খারাপ করলে এখান থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে যায় টিম ম্যানেজমেন্টকে বিষয়টি নিয়ে বসতে হবে।’
অধিনায়কত্ব পেয়ে পরপর দুই সিরিজে হেরেছেন মিরাজ। তাঁকে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ফারুক। তিনি বলেন, ‘মিরাজ ক্যাপ্টেনস ম্যাটারিয়াল। যখন দল ভালো খেলে তখন অধিনায়কের অনেক ভুল বের হয়। ভালো করলে তখন ভুল করলেও পার পাওয়া যায়। একজন অধিনায়ককে দায়িত্ব দিলেই অলৌকিক কিছু উপহার দেব। অন্তত এক–দুই বছর সময় দিলে তখন ভালো ফল পাওয়া যায়। মিরাজ একেবারে খারাপ করছে না। আরেকটু সময় দিলে ওর অধিনায়কত্ব ভালো লাগবে দেখতে।’
কাজটা করে রেখেছিল বোলাররাই। সে ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের কাজটা খুব সহজেই শেষ করে ব্যাটাররা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। সহজ জয়ে শিরোপা ধরে রাখল আকবর আলীর দল।৪৪ মিনিট আগে
শুরুতে উইকেট হারানোর পর পাকিস্তানের হয়ে প্রতিরোধ গড়েন ইমাম উল হক ও শান মাসুদ। এরপর আচমকটা ব্যাটিং ধ্বস নামে স্বাগতিক শিবিরে। সেখান থেকে পাকিস্তানকে পথ দেখান মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সালমান আলী আগা। ৩১৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে লাহোর টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ইনিংসে ভারতের করা ৫১৮ রানের জবাব দিতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৪৮ রানে অলআউট হয়ে ফলোঅনে পড়ে তারা। তাতেই আরও একবার ইনিংস হারের শঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল সফরকারী শিবিরে কিন্তু জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপের ব্যাটিং দৃঢ়তায় ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্যারিবীয়রা।৩ ঘণ্টা আগে
দিল্লি টেস্টে চালকের আসনে ভারত। যশস্বী জয়ওয়াল ও শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে ৫১৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকরা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেন জয়সওয়াল। তাই মজার ছলেই এই ওপেনারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা বলেছেন, আমাদের বোলারদের এতো খারাপভাবে পিটিয়ো না।৩ ঘণ্টা আগে