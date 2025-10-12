Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফারুক আহমেদ। ফাইল ছবি
ফারুক আহমেদ। ফাইল ছবি

সবশেষ চার ওয়ানডে সিরিজের প্রতিটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। গত ১১ মাসে বাংলাদেশ দুবার ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে শুধু আফগানদের কাছেই। গতকাল আফগানদের দেওয়া ১৯১ রানের লক্ষ্যও পাড়ি দিতে পারেনি মেহেদী হাসান মিরাজের দল। হেরেছে ৮১ রানে। এমন হার কষ্ট দিচ্ছে বিসিবি সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদকে।

ওয়ানডেতে ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে আজ সিলেটে সাংবাদিকদের ফারুক বলেন, ‘গত ৬ মাসে আমাদের টি-টোয়েন্টির ফল খুব ভালো। সাবেক অধিনায়ক হিসেবে মনে করি, মিডল অর্ডারে টিম ম্যানেজমেন্টও ঠিক বুঝতে পারছে না কাকে কোন জায়গায় ব্যবহার করব। কিছু খেলোয়াড় ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে। ওয়ানডে দলটা সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ার কথা। প্রধান নির্বাচক হিসেবে আমার দুই মেয়াদে (২০০৩-০৭,২০১৩-১৬) ওয়ানডে দলটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলাম। আবার অবনতি হয়েছে। এটা আমাকে কষ্ট দেয়। একটা দলকে তৈরি করে এগোনো উচিত, ঘন ঘন পরিবর্তন হলে খেলোয়াড়েরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দল খারাপ করলে এখান থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে যায় টিম ম্যানেজমেন্টকে বিষয়টি নিয়ে বসতে হবে।’

অধিনায়কত্ব পেয়ে পরপর দুই সিরিজে হেরেছেন মিরাজ। তাঁকে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন ফারুক। তিনি বলেন, ‘মিরাজ ক্যাপ্টেনস ম্যাটারিয়াল। যখন দল ভালো খেলে তখন অধিনায়কের অনেক ভুল বের হয়। ভালো করলে তখন ভুল করলেও পার পাওয়া যায়। একজন অধিনায়ককে দায়িত্ব দিলেই অলৌকিক কিছু উপহার দেব। অন্তত এক–দুই বছর সময় দিলে তখন ভালো ফল পাওয়া যায়। মিরাজ একেবারে খারাপ করছে না। আরেকটু সময় দিলে ওর অধিনায়কত্ব ভালো লাগবে দেখতে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

খুলনাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল রংপুর

খুলনাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখল রংপুর

বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

বাংলাদেশের বাজে খেলা কষ্ট দেয় ফারুককে

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

৪ ফিফটিতে প্রথম দিনটা পাকিস্তানের

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

ক্যাম্পবেল–হোপের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই