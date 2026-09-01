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ক্রিকেট

বিপিএল না হলে ক্রিকেটারদের কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫৩
বিপিএল না হলে ক্রিকেটারদের কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে বিসিবি
বিপিএল না হলে বিসিবি ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বলে জানা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

মোটা অঙ্কের টাকা লোকসান হওয়ায় এবার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) হচ্ছে না বলে কদিন আগে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি তামিম ইকবাল। তবে বিপিএল না হলে কী হবে, তা নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। ক্রিকেটারদের কল্যাণের সংগঠনে কাজ করা কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন জানিয়েছেন, বিপিএলের পরিবর্তে অন্য কিছু করে বিসিবি ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

তিন দিনের মধ্যে দুইবার বিসিবির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। বিপিএল না হলে স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটারদের আয়-রোজগারের ওপর প্রভাব ফেলবে। এখন তাহলে উপায় কী—মিরপুরে আজ মিঠুন সেটাই বললেন সংবাদমাধ্যমকে।সাংবাদিকদের কোয়াব সভাপতি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত যতগুলো আলোচনা হয়েছে সব বিষয়েই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি। কম সময়ের মধ্যে করতে হবে। এটা তো বিসিবির বোর্ড সভায় পাস হতে হবে। অল্প সময়ের মধ্যে এটা আপনাদের জানিয়ে দেবে যে আমাদের ১৫০-২০০ ক্রিকেটারের জন্য বিসিবি কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।’

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বিপিএল না হলে বিকল্প কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মতো অবস্থা নেই বলে জানিয়েছেন মিঠুন। এখন যেসব ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হচ্ছে, সেসব টুর্নামেন্ট দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে বলে আজ সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন তিনি। কোয়াব সভাপতি বলেন, ‘প্রথমত বিপিএল যে হচ্ছে না, সেটার বিকল্প কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন করে পুষিয়ে দেওয়ার মতো অবস্থাও এখন নেই। বিপিএলের পরিবর্তে কোন কিছুই হচ্ছে না। এনসিএল, বিসিএল আমাদের যে খেলাগুলো এ বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে, আপনারা এরই মধ্যে জানেন। এর মধ্যে সেটা কতটুকু পুষিয়ে দেওয়া যায়, আর্থিকভাবে ক্রিকেটাররা কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেই দিকটা নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে।’

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টুর্নামেন্টের কাঠামোগত সংস্কারেই বেশি গুরুত্ব দেওয়াতেই বেশি মনোযোগী। যদি সংস্কারের কাজ শেষ করতে গিয়ে এবার যদি বিপিএল আয়োজন না করা যায়, তাতেও আপত্তি নেই বলে কদিন আগে জানিয়েছে সবশেষ টুর্নামেন্টের কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিপিএল যে এবার হচ্ছে না, সেটা মিঠুনের আজকের কথাতেও এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেল।

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বিপিএলের মতো টুর্নামেন্ট যেন বাদ না যায়, সেটা বিসিবির দেখা উচিত বলে মনে করেন মিঠুন। মিরপুরে আজ সাংবাদিকদের কোয়াব সভাপতি বলেন, ‘আমরা তো অবশ্যই চাই, এই বছরই বিপিএল হোক। কিন্তু যেহেতু এই বছর হচ্ছে না, সেহেতু আমরা তো অবশ্যই চাইব সামনের বছর হোক। এটা আমাদের যেমন দাবি, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডেরও দায়িত্ব যেন এই ভালো টুর্নামেন্টগুলো আর কখনো বাদ না যায়।’

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