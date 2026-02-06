বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামীকাল। তার আগের দিন বড় ধরনের দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার জশ হ্যাজলউড।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠের খেলায় দেখা যাবে না বাংলাদেশকে। ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায় দলটিকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। ব্যাট বলের লড়াইয়ে না থাকলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ঠিকই বাংলাদেশের উপস্থিতি দেখা যাবে। ধারাভাষ্য প্যানেলে জায়গা পেয়েছেন আতহার আলী খান। আজ এক বিবৃতিতে আইসিসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।৩১ মিনিট আগে
সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে আগামীকাল ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। লিগ পর্বের তিন ম্যাচে টানা জয় নিয়ে অপরাজিত থেকে ফাইনালে ওঠা বাংলাদেশের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস শিরোপা জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।২ ঘণ্টা আগে
দেশের হকিতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য নিয়মিত হয়ে গেছে। ‘অদ্ভুত’ কিছু নিয়মিত দেখার কথা না। অন্য দেশে যা অদ্ভুত, সেটিই যেন বাংলাদেশ হকিতে নিয়মিত! আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হলে নীল টার্ফে প্রাণের স্পন্দন ফেরে, আর ক্যাম্পের বাঁশি বাজে। কিন্তু টুর্নামেন্ট শেষ হতেই সব আয়োজন থমকে যায়। দেশের হকি২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে ছাড়াই হতে যাচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটুট থাকায় দলটিকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার এই সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে টিকিট বিক্রিতে।১৪ ঘণ্টা আগে