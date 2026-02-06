Ajker Patrika
বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন বড় ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া

আপডেট : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ৪৬
চোটের কারণে ছিটকে গেছেন হ্যাজলউড। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামীকাল। তার আগের দিন বড় ধরনের দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা পেসার জশ হ্যাজলউড।

