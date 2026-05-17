ফুটবল বিশ্বকাপের সময় দিনের আলোয় খেলবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি নেই এক মাসও। ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। পুরো বিশ্ব যখন বুঁদ হয়ে থাকবে বিশ্বকাপ উন্মাদনায়, তখন বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।
বিদ্যুৎ বাঁচাতে গত ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ম্যাচগুলো হয়েছিল দিনের আলোয়। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ভাগাভাগি হয়েছিল মিরপুর ও চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। এবার বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজও হচ্ছে একই প্যাটার্নে। ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচ হবে মিরপুরে। সকাল ১১টায় শুরু হবে তিনটি ওয়ানডে। তিন টি-টোয়েন্টি শুরু হবে বেলা ২টায়। টি-টোয়েন্টি সিরিজের ভেন্যু চট্টগ্রাম।
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে হবে ৯, ১১ ও ১৪ জুন। ১৭ জুন শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১৯ ও ২১ জুন হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। দুই দলের সিরিজ শেষ হলেও ফুটবল বিশ্বকাপ চলবে আরও প্রায় এক মাস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।
গত মাসে পিছিয়ে থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ। তাতে করে ৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট ১১৩ ও ১০৯। আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের সেরা ৯ দল সরাসরি খেলবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে।
|তারিখ
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময়
|৯ জুন
|প্রথম ওয়ানডে
|মিরপুর
|সকাল ১১টা
|১১ জুন
|দ্বিতীয় ওয়ানডে
|মিরপুর
|সকাল ১১টা
|১৪ জুন
|তৃতীয় ওয়ানডে
|মিরপুর
|সকাল ১১টা
|তারিখ
|ম্যাচ
|ভেন্যু
|শুরুর সময়
|প্রথম টি-টোয়েন্টি
|১৭ জুন
|চট্টগ্রাম
|বেলা ২টা
|দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
|১৯ জুন
|চট্টগ্রাম
|বেলা ২টা
|তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
|২১ জুন
|চট্টগ্রাম
|বেলা ২টা
