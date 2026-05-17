ফুটবল বিশ্বকাপের সময় দিনের আলোয় খেলবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
জুনে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি নেই এক মাসও। ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। পুরো বিশ্ব যখন বুঁদ হয়ে থাকবে বিশ্বকাপ উন্মাদনায়, তখন বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল।

বিদ্যুৎ বাঁচাতে গত ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজের ম্যাচগুলো হয়েছিল দিনের আলোয়। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ভাগাভাগি হয়েছিল মিরপুর ও চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। এবার বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজও হচ্ছে একই প্যাটার্নে। ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচ হবে মিরপুরে। সকাল ১১টায় শুরু হবে তিনটি ওয়ানডে। তিন টি-টোয়েন্টি শুরু হবে বেলা ২টায়। টি-টোয়েন্টি সিরিজের ভেন্যু চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে হবে ৯, ১১ ও ১৪ জুন। ১৭ জুন শুরু হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ১৯ ও ২১ জুন হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। দুই দলের সিরিজ শেষ হলেও ফুটবল বিশ্বকাপ চলবে আরও প্রায় এক মাস। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।

নিউজিল্যান্ড সিরিজ জিতলেও আগের অবস্থানেই বাংলাদেশ

গত মাসে পিছিয়ে থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল বাংলাদেশ। তাতে করে ৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর স্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।১১৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। দুই ও তিনে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট ১১৩ ও ১০৯। আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের সেরা ৯ দল সরাসরি খেলবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ওয়ানডে সিরিজের সূচি
তারিখম্যাচভেন্যুশুরুর সময়
৯ জুনপ্রথম ওয়ানডেমিরপুরসকাল ১১টা
১১ জুনদ্বিতীয় ওয়ানডেমিরপুরসকাল ১১টা
১৪ জুনতৃতীয় ওয়ানডেমিরপুরসকাল ১১টা
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচি
তারিখম্যাচভেন্যুশুরুর সময়
প্রথম টি-টোয়েন্টি১৭ জুনচট্টগ্রামবেলা ২টা
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি১৯ জুনচট্টগ্রামবেলা ২টা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি২১ জুনচট্টগ্রামবেলা ২টা

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

