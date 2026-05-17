Ajker Patrika
ফুটবল

কোলম্যানের নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা, বাংলাদেশের কোচ হবেন তো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কোলম্যানের সঙ্গে এখনো সমঝোতায় পৌঁছায়নি বাফুফে। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন ক্রিস কোলম্যান। কিন্তু ওয়েলসের এই কোচের সঙ্গে এখনো চুক্তি সম্পন্ন করেনি বাফুফে। নিয়োগ নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। কোলম্যানের এজেন্টের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারেনি বাফুফে। তাই হাই প্রোফাইল এই কোচের হাত ফসকে যাওয়ার শঙ্কাও রয়েছে।

কোচের পারিশ্রমিক নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকলেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। তারপরও বিলম্ব হচ্ছে কোচ নিয়োগে।

আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধনে এসে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, ‘বাফুফে সভাপতির সঙ্গে কথা বলে শুনলাম, কোলম্যানের এজেন্টের সঙ্গে হয়তো এখনো পর্যন্ত তাদের বোঝাপড়াটা শেষ হয়নি। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসলে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে যে কোলম্যানকে শেষ পর্যন্ত আমরা পাব কিনা। আর যদি না পাই, তাহলে আমাদের সেকেন্ড যে চয়েস আছে তাঁকে আমরা নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে, ইতিমধ্যেই সে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলছে।’

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় কোলম্যান ছাড়াও রয়েছেন জার্মানি বার্নড স্টর্ক ও টমাস ডুলি।

بيناخرچে كارينا كايسارের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

