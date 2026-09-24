তিন বছর পর দেশে ফিরছে আইপিএলের নিলাম, দিনক্ষণ চূড়ান্ত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ তিন আসরের নিলাম হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে। এবার ঘরে ফিরছে আইপিএলের নিলাম। দিনক্ষণ চূড়ান্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে যাচ্ছে আগামী আইপিএলের নিলাম। বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া গতকাল তা নিশ্চিত করেছেন। হিন্দুস্তান টাইমস ডিজিটালকে তিনি বলেন, ‘গোয়ায় হতে যাচ্ছে এবারের আইপিএলের মিনি-অকশন। ১৫ ডিসেম্বরের কাছাকাছি কোনো এক সময় সেটা হচ্ছে।’
ভারতে শেষবার আইপিএলের নিলাম হয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। ২০২৩ আইপিএল সামনে রেখে সেবার নিলাম হয়েছিল কোচিতে। পরবর্তীতে টানা তিনবার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইপিএলের এই নিলাম। ২০২৪ আইপিএলের নিলাম হয়েছিল দুবাইয়ে। পরেরটা ছিল মেগা অকশন। জেদ্দায় দুই দিনব্যাপী হয়েছিল ২০২৫ আইপিএলের মেগা নিলাম। আর ২০২৬ আইপিএলের নিলাম হয়েছিল আবুধাবিতে।
২০২৭ আইপিএলের নিলামের ভেন্যু চূড়ান্ত হলেও অনেক কাজ এখনো বাকি। নিলামের নির্দিষ্ট তারিখ, গোয়ার ঠিক কোন শহরে নিলাম হবে, নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের তালিকা এবং রিটেনশন, রিলিজ ও ট্রেডের পর প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে থাকা চূড়ান্ত অর্থের পরিমাণও জানতে হবে।২০২৭ আইপিএলে খেলোয়াড় কিনতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর বাজেট ১৩০ কোটি রুপি প্রয়োজন। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬৭ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।
আগামী কয়েক মাসে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর রিটেনশন সিদ্ধান্ত এবং ক্রিকেটারদের বাজারমূল্যের দিকেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নজর থাকবে। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় নিলামটি মেগা নিলাম নয়। কিন্তু ২০২৭ আইপিএলের আগে দলগুলোর স্কোয়াডের কাঠামো গঠনে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
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