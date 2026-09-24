‘পেটে ক্ষুধা নিয়ে ভালো কিছু করা যায় না’

১৯৮৬ সিউল এশিয়াডে বক্সার মোশাররফ যে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন, তার একটি মাহাত্ম্য ছিল। এশিয়াডের একক ইভেন্টে সেটিই ছিল বাংলাদেশ প্রথম এবং একমাত্র পদক। ‘ছিল’ বলতে হচ্ছে; কারণ, এবার এশিয়াডের উশুর ৫২ কেজির ওজন শ্রেণিতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন জিন্নাত আক্তার। ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জয়ের একাকী ক্লাবে একজন সঙ্গী পেয়ে খুশি মোশাররফ হোসেন।
ফোনে যোগাযোগ করা হলে রাজশাহী থেকে নিজের প্রতিক্রিয়ায় মোশাররফ বললেন, ‘জিন্নাত ব্রোঞ্জ জেতায় খুব খুশি হয়েছি। জিন্নাতকে অভিনন্দন। আমার খুব ভালো লাগছে। আগে আমি যা করেছি, জিন্নাত সেটা করায় একজন সঙ্গী পেয়েছি।’
মোশাররফের ও জিন্নাতের ব্রোঞ্জের মাঝে কেটে গেছে ৪০ বছর। মাঝে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সাফল্য নেই কেন—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘অনুশীলনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব। ভালো প্রশিক্ষণ নেই। আমি তো এসব দেখে এসেছি। পেটে ক্ষুধা নিয়ে ভালো কিছু করা যায় না।’
দীর্ঘ চার দশকের পদক-খরা ঘুচিয়েছেন যিনি, সেই জিন্নাতকে মোশাররফ উপদেশ, ‘তোমার যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য থেকে কোনোভাবেই সরে আসবে না।’
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ তিন আসরের নিলাম হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে। এবার ঘরে ফিরছে আইপিএলের নিলাম। দিনক্ষণ চূড়ান্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।১ ঘণ্টা আগে
আসিয়ান কাপে বাংলাদেশ দলে জায়গা পাওয়া তিন নতুন মুখের একজন ফারহান আলী ওয়াহিদ। এই ফরোয়ার্ডের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডে। তবে পরিবারের সবাই বাঙালি বলে বাংলাদেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে
ফিফা আসিয়ান কাপে বাংলাদেশের সামনে কঠিন পরীক্ষা। কাল শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ আগামী পরশু। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, যারা র্যাঙ্কিংয়ে (১৩৬) এগিয়ে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ফুটবলে বেশ উন্নতি করেছে। তবে প্রতিপক্ষের শক্তি কিংবা র্যাঙ্কিং নিয়ে ভাবতে রাজি নন হামজা চৌধুরী। তাঁর বার্তা পর১৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। পাকিস্তানে হতে যাওয়া সে সিরিজকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।১৪ ঘণ্টা আগে