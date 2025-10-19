কেন জ্বলছে বাংলাদেশ, রুবেলের প্রশ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক
গত কয়েকদিনে দেশে একাধিকবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সবশেষ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ। এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি না হলেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
আগুন লাগার ঘটনায় মুখ খুললেন তামিম ইকবাল, তাসকিন আহমেদ, রুবেল হোসেনরা। এরা সবাই ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছেন। বাকি দুজনের চেয়ে রুবেলের পোস্ট একটু বেশিই নজর কেড়েছে সবার। সহমর্মিতা জানানোর পাশাপাশি কেন ঘনঘন আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে সে প্রশ্ন জুড়ে দিয়েছেন এই ডানহাতি পেসার।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে রুবেল লিখেছে, ‘একটা নয়, দুইটা নয়–পরপর তিনটা জায়গায় আগুন! প্রশ্নটা একটাই...কেন বাংলাদেশ জ্বলছে? মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি–এত অন্যায়, এত দুর্নীতি, এত মৃত্যু... তারপরও কেন থাকি এখানে? উত্তর একটাই–মায়া, ভালোবাসা, মাটির গন্ধ আর এক টুকরো পতাকা! এই দেশটাই আমার নাড়ির টান, আমার অস্তিত্ব অবাক লাগে–এত বড় একটা জায়গায়, এত নিরাপত্তা এত ফ্যাসিলিটিস থাকার পরও এমন দুর্ঘটনা–সত্যিই ভাবার বিষয়! ভয় নয়, ভরসার বাংলাদেশ চাই আগুন নয়, আলোর বাংলাদেশ চাই।’
তামিম লিখেছেন, ‘ঢাকা বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সকল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা। এই ক্ষতি সত্যিই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বিপর্যয় সহ্য করার শক্তি ও সবর দান করুন।’
তাসকিনের বার্তা ছিল এমন, ‘ম্যাচ চলার সময় আকাশে আগুনের ধোঁয়া দেখেছিলাম, কিন্তু তখন বুঝিনি এর পেছনে লুকিয়ে আছে এমন ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডি। কত স্বপ্ন, কত পরিশ্রম, কত উদ্যোক্তার আশা আজ সেই আগুনে পুড়ে নিভে গেল...এই কঠিন সময়ে হৃদয়ের গভীর সহমর্মিতা জানাই সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের ধৈর্য দান করেন এবং উত্তম প্রতিদান দেন।’
হঠাৎ করেই পাকিস্তান-আফগানিস্তান ক্রিকেটীয় সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। দুই দেশের মধ্যে চলমান সীমান্ত সংঘাতই এর মূল কারণ। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। দুই দেশের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।১৩ মিনিট আগে
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটারসহ আরও বেশ কয়েকজন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে আসে আফগানিস্তান। এরপরও থমকে যাচ্ছে না তিন দলের সিরিজটি। ইতিমধ্যে আফগানদের বদলি হিসেবে জিম্বাবুয়েকে বেছে নিয়েছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। শুবমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের মতো এদিন ভারত মেয়ে দলেরও ম্যাচ আছে। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড২ ঘণ্টা আগে
বিষয়টি একরকম নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। এবার সে ঘোষণাই এল। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) চলতি মৌসুমের সেরা গোলদাতার পুরস্কার ‘গোল্ডেন বুট’ জিতলেন লিওনেল মেসি।৩ ঘণ্টা আগে