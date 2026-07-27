এবার অভিনয় জগতে নাম লেখালেন রোনালদো

মাঠের সাফল্যের পর এবার বিনোদন জগতেও নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ব্রিটিশ ফুটবলকে কেন্দ্র করে নির্মিত নাট্যধর্মী সিরিজ ‘দ্য আর্লি ডেজ’-এ অভিনয়ের পাশাপাশি নির্বাহী প্রযোজকের দায়িত্বও পালন করবেন পর্তুগিজ তারকা। ইতোমধ্যেই সিরিজটির শুটিং শুরু হয়েছে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, সিরিজটিতে রোনালদোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আর্সেনালের সাবেক কিংবদন্তি ফরোয়ার্ড থিয়েরি অঁরি। একটি সূত্রের দাবি, এই প্রকল্পে থাকা তারকাদের কারণে সিরিজটির সম্প্রচার স্বত্ব পেতে বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতে পারে।
সূত্রের বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা, সেই সঙ্গে অভিনয়শিল্পীদের তালিকা—সব মিলিয়ে এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি প্রকল্প। নাট্যজগতে রোনালদোর পদার্পণ অনেকের কাছেই বিস্ময়কর।
সিরিজটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কাল্পনিক ফুটবল এজেন্ট স্ট্যানলি ডালটনকে ঘিরে, যে চরিত্রে অভিনয় করছেন ব্রিটিশ অভিনেতা ড্যামিয়ান লুইস। গল্পের ধারণাটি এসেছে বাস্তব জীবনের ফুটবল এজেন্ট ড্যারেন ডিনের কাছ থেকে, যিনি সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজকদের একজন। অঁরি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন।
সিরিজটি নির্মাণ করছে নতুন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইউআর মার্ভ স্টুডিওস। খ্যাতিমান পরিচালক ম্যাথিউ ভনের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন রোনালদো। অভিনয়শিল্পীদের তালিকায় আরও রয়েছেন ব্রিটিশ র্যাপার ডেভ ও নবাগত অভিনেত্রী কার্লোটা বেনেট। সম্প্রতি লন্ডনের উত্তর-পশ্চিমে বারনেট এফসির মাঠে শুটিংয়ের প্রথম দিনে কাজ করতে দেখা গেছে অঁরিকে।
চলতি বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার সময় ম্যাথিউ ভন বলেছিলেন, ‘রোনালদো মাঠে এমন সব গল্প সৃষ্টি করেছে, যা আমি কখনো লিখতে পারতাম না। তার সঙ্গে অনুপ্রেরণাদায়ক চলচ্চিত্র নির্মাণের অপেক্ষায় আছি।’
অভিনয় জগতে নাম লেখানো প্রসঙ্গে রোনালদো বলেন, ‘এটি আমার জীবনের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। নতুন নতুন অভিযানের অপেক্ষায় আছি।’
বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সাকিব আল হাসানের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) খেলা সাকিব এবার নাম লিখিয়েছেন নেপাল প্রিমিয়ার লিগে। তাঁকে নিয়ে নেপালের এক ফ্র্যাঞ্চাইজি সামাজিক মাধ্যমে যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছে, তা অনেক৩৫ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ নিয়ে সমালোচনার কড়া জবাব দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সমালোচকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, তারা সমালোচনায় এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে টুর্নামেন্টের প্রকৃত সাফল্য ও ইতিবাচক দিকগুলোই দেখতে পাননি।২ ঘণ্টা আগে
গতির ঝড় তুলে হই চই ফেলে দিয়েছেন নাহিদ রানা। শুধু কি গতি! উচ্চতা কাজে লাগিয়ে যে বাউন্সার ছোড়েন, তাতে ব্যাটাররা রীতিমতো ঘাবড়ে যান। ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, ইয়ান বিশপের মতো ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা মুগ্ধ রানার বোলিংয়ে। তবে এবার সেই গতিতারকাকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া সিরিজে।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ইস্ট রাদারফোর্ডে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন ভিনচিচ। সে ম্যাচে লিওনেল মেসির দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় স্প্যানিশরা।২ ঘণ্টা আগে