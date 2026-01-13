দক্ষিণ আফ্রিকাকে এবারও ফাইনালে দেখতে চান বাংলাদেশের সাবেক কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালে জয়ের সম্ভাবনা জাগালেও শেষ পর্যন্ত ভারতের কাছে ৭ রানে হেরে যায় প্রোটিয়ারা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্বেও এইডেন মার্করামের দলকে ফাইনালে দেখার অপেক্ষায় আছেন বাংলাদেশের সাবেক পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড।
দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদমাধ্যমকে ডোনাল্ড বলেন, ‘ভারতে এটা একটা বড় টুর্নামেন্ট (২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ) হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা খুব শক্তিশালী দল বেছে নিয়েছে। কে যাচ্ছে না এবং কে যাওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি নিয়ে সবসময় প্রশ্ন থাকতেই পারে। আমি আশা করি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফাইনালে দেখতে পাব।’
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের মাঠে বরাবরই কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় বোলারদের। আসন্ন ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপও এর ব্যতিক্রম হবে না বলেই বিশ্বাস ডোনাল্ডের। তাই বিশ্বকাপের আগে বোলারদের সতর্কবার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি।
ডোনাল্ড বলেন, ‘আমার মনে হয় ভারতে টি-টোয়েন্টি উইকেট সবচেয়ে ভালো। যেকোনো বোলারের জন্য সেখানে বল করা খুবই কঠিন। আমি দেখেছি আইপিএলে পাওয়ার প্লেতে ১২৪ রান (২০২৪ সালের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে পাওয়ারপ্লেতে ১২৫ রান করেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) হয়েছে। ব্যাটারদের দক্ষতা সেখানে শেষ।’
২০২৪ সালের মে মাসে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেন বিরাট কোহলি। ভারতের সাবেক ব্যাটারের এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মনে করছেন না ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটারের মতে, আগেভাগেই লম্বা সংস্করণ থেকে বিদায় নিয়েছেন কোহলি।
১২৩ টেস্টের ২১০ ইনিংসে ৯২৩০ রান করেছেন কোহলি। ব্যাটিং গড় ৪৬.৮৫। লাল বলের ক্রিকেটে ৩০ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ৩১টি ফিফটি করেছেন তিনি। ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলিং কোচের দায়িত্বে ছিলেন ডোনাল্ড। সেই সুবাদে কোহলির সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক হয়েছে তাঁর। সাবেক ক্রিকেটারের মতে, টেস্ট ক্রিকেটে আরও অনেক কিছু পাওয়ার ছিল কোহলির।
ডোনাল্ডের বিশ্বাস, ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলবেন কোহলি। তিনি বলেন, ‘টেস্ট ম্যাচে আমি কোহলিকে মিস করি। আমার মনে হয়, সে খুব তাড়াতাড়ি অবসর নিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে আমরা খুব শিগগিরই সাদা বলের বিশ্বকাপে (২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ) তাকে দেখতে পাব। কোহলির মতো এতো ক্ষুধা আমি অন্য কোনো ক্রিকেটারের মাঝে দেখিনি। আমি তার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধাশীল।’
