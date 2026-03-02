বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ হবে তো

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধাবস্থা নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। যার প্রভাব পড়ছে ক্রীড়াঙ্গনের ওপরও। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ হওয়ার কথা থাকলেও সেটা এখন অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছে।
সূচি অনুযায়ী ১১, ১৩ ও ১৫ মার্চ হওয়ার কথা বাংলাদেশ-পাকিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। কিন্তু বর্তমান আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে পাকিস্তান দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদ জিও সুপারের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। সূত্রের বরাতে জানা গেছে, ভ্রমণ নিয়ে অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি না থাকলেই কেবল পাকিস্তান দল বাংলাদশ সফর করবে। ফলে বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা করতে বিলম্ব হচ্ছে।
৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল। তবে এবারের বিশ্বকাপে সুপার এইটে থেমে গেছে পাকিস্তানের পথচলা। সূত্রের বরাতে জিও সুপার জানিয়েছে, পিসিবির নির্বাচক কমিটি দলে একগাদা পরিবর্তন আনার চিন্তা করছে। বাবর আজম, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাইম আইয়ুবদের মতো ক্রিকেটারদের কপাল পুড়তে পারে। মূলত ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ মাথায় রেখেই মূলত দলে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বর্তমানে পাকিস্তানের ওয়ানডে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।
সরাসরি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে হলে আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের সেরা আটে থাকতে হবে। ৯ নম্বরে থাকলেও হবে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার যৌথ আয়োজনে আগামী বছর হবে ১৪ দলের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রোটিয়া ও জিম্বাবুয়ে আয়োজক সূত্রে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলবে। ৯৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৫ নম্বরে অবস্থান করছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১ নম্বরে থাকা জিম্বাবুয়ের রেটিং পয়েন্ট ৫৪। ১০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চারে পাকিস্তান। ১০ নম্বরে অবস্থান করা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৭৬।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের তুমুল যুদ্ধ চলছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পাল্টা আক্রমণ করছে ইরানও। দুবাইয়ের পাম জুমেইরা রিসোর্টে হামলা করে ইরান। এতে ইংল্যান্ড লায়নসের ২৫ জনের বহর আটকা পড়েছে দুবাইয়ে। আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসা জিম্বাবুয়ে দলও দেশে ফিরতে পারছে না। তবে মুশফিকুর রহিম আজ সকালে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন।
বাংলাদেশের (১১২) চেয়ে র্যাঙ্কিংয়ে ৯৫ ধাপ এগিয়ে থাকা দল চীন (১৭)। কালকের ম্যাচটি তারা হেসেখেলে জিতবে, এমন ধারণা করার লোকও হয়তো বেশি। তবে অঘটনের শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না চীন কোচ আন্তে মিলিসিচ। হালকা করে দেখার চেয়ে বাংলাদেশকে বরং সমীহই করছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
‘আনপ্রেডিক্টেবল’ পাকিস্তানকে নিয়ে আগেভাগে কিছু অনুমান করা কঠিন। ম্যাচ তো বটেই, কখনো কখনো পুরো টুর্নামেন্টকেই বদলে দেয় তারা। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটেই থেমে গেছে ক্রিকেটারদের পথচলা। বাজে পারফরম্যান্সের খেসারত দিতে হবে ক্রিকেটারদের।২ ঘণ্টা আগে
নারী এশিয়ান কাপে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খেলতে এসেছে ইরান। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ নারী এশিয়ান কাপ শুরু করবে ইরান। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় কুইন্সল্যান্ডের রোবিনা স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি এখনো। তবে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বেশ আলোচিত নাম আকিব নবি। রঞ্জি ট্রফির ৬৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে জম্মু-কাশ্মীর। ১০ ম্যাচে ৬০ উইকেট নিয়ে প্রথমবার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট জয়ের নেপথ্য দলটির নায়ক তিনি।৩ ঘণ্টা আগে