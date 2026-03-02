বিশ্বকাপে ভরাডুবিতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কঠিন শাস্তি

‘আনপ্রেডিক্টেবল’ পাকিস্তানকে নিয়ে আগেভাগে কিছু অনুমান করা কঠিন। ম্যাচ তো বটেই, কখনো কখনো পুরো টুর্নামেন্টকেই বদলে দেয় তারা। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটেই থেমে গেছে পাকিস্তানের পথচলা। বাজে পারফরম্যান্সের খেসারত দিতে হবে ক্রিকেটারদের।
বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। অধিনায়ক সালমান আলী আগাসহ বিশ্বকাপের দলে থাকা প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি দিতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২১ লাখ ৭১ হাজার টাকা। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ‘দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের’ প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এমন খবর। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের কাছে ৬১ রানে হারের পরই পিসিবি ক্রিকেটারদের জরিমানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে পাওয়া যাবে বলে সূত্রের বরাতে জানা গেছে। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দেখে ক্রিকেটারদের ওপর পিসিবি কর্মকর্তারা অসন্তুষ্ট বলেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ক্রিকেটাররা ভালো পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কার পেলেও দলের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে তাঁদেরও জরিমানা দিতে হবে বলে এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে। ‘এ’ ক্যাটাগরি থেকে পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা মাসে ৪৫ লাখ রুপি বেতনের পাশাপাশি আইসিসির রাজস্বের অংশ হিসেবে ২০ লাখ ৭০ হাজার রুপি পান। ‘বি’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা মাসে ৩০ লাখ রুপি করে আয় করেন। পাশাপাশি আইসিসির অংশ হিসেবে ১৫ লাখ ৫২ হাজার ৫০০ রুপি তো আছেই।
‘সি’ ও ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে থাকা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের মাসিক বেতন ১০ লাখ রুপি ও সাড়ে ৭ লাখ রুপি পান। আইসিসির অংশ হিসেবে ‘সি’ ও ‘ডি’ ক্যাটাগরির ক্রিকেটাররা পান ১০ লাখ ৩৫ হাজার রুপি ও ৫ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ রুপি। পাশাপাশি ম্যাচ ফি তো থাকছেই।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছয় ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ ও সুপার এইটের এক ম্যাচ—এই চার ম্যাচ জিতেছে সালমানের দল। তবে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়াতেই সেমিতে ওঠার সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়ে পাকিস্তান। পাল্লেকেলেতে পরশু শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬৫ রানে জিতলেই সেমিতে উঠত পাকিস্তান। কিন্তু সালমানের দল সেই ম্যাচ ৫ রানে জেতায় সুপার এইটে থেমে যায় তাঁদের পথচলা।
দল হিসেবে খেলতে না পারার খেসারত মূলত পাকিস্তান দিয়েছে এবারের বিশ্বকাপে। ৩৮৩ রান করে এক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেছেন পাকিস্তানি ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। পাকিস্তানিদের মধ্যে এবারের বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১৮ রান করেছেন লেগস্পিন অলরাউন্ডার শাদাব খান। ব্যাটিং যে তাদের কতটা ভুগিয়েছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।
নারী এশিয়ান কাপে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খেলতে এসেছে ইরান। আজ দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৬ নারী এশিয়ান কাপ শুরু করবে ইরান। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় কুইন্সল্যান্ডের রোবিনা স্টেডিয়ামে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি এখনো। তবে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বেশ আলোচিত নাম আকিব নবি। রঞ্জি ট্রফির ৬৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে জম্মু-কাশ্মীর। ১০ ম্যাচে ৬০ উইকেট নিয়ে প্রথমবার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট জয়ের নেপথ্য দলটির নায়ক তিনি।২ ঘণ্টা আগে
তবে অলৌকিক কিছু করার কথা এড়িয়ে গেলেন না বাটলার, ‘আমি বড় কোনো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখছি না, এই পেশায় অনেকদিন ধরে আছি এবং অনেক মহাদেশে কাজ করেছি। তবে আমি বিশ্বাস করি মাঝেমধ্যে অদ্ভুত বা অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারে। আমরা আমাদের ফুটবল খেলব এবং মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা২ ঘণ্টা আগে
এভাবেও ফিরে আসা যায়—মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ এমনটাই করে দেখাল ইন্টার মায়ামি। দুই গোল হজমের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মায়ামি। সেটা সম্ভব হয়েছে লিওনেল মেসির জাদুতে। ইন্টার এন্ড কোং স্টেডিয়ামে ৪-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি।২ ঘণ্টা আগে