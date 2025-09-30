পাকিস্তান টেস্ট দলে ‘বুড়ো’ আফ্রিদি

ক্রীড়া ডেস্ক
আগামী ডিসেম্বের ৩৯–এ পা দেবেন আসিফ আফ্রিদি। এই বয়সে অবসর নিয়ে অনেকেই পুরোদস্তুর কোচিং, ধারাভাষ্যকার বা ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট অন্য কিছুতে জড়িয়ে পড়েন। তবে আফ্রিদির ক্ষেত্রে হলো তার বিপরীত কিছু। ৩৮ বছর বয়সে এসে প্রথমবারের মতো পাকিস্তান দলে ডাক পেলেন তিনি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শান মাসুদের নেতৃত্বাধীন দলটিতে জায়গা করে নিয়েছেন আফ্রিদি। তার পাশাপাশি দলে নতুন মুখ আরো দুই জন–উইকেটরক্ষক ব্যাটার রোহাইল নাজির ও বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার ফয়সাল আকরাম।
২০০৯ সালে রাওয়ালপিন্ডির হয়ে আবোত্তাবাদের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ দিয়ে পেশাদার ক্রিকেটে পথচলা শুরু হয় আফ্রিদির। এখন পর্যন্ত খেলা ৫৭টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তার শিকার ১৯৮ উইকেট। এছাড়া ব্যাট হাতে করেছেন ১৬৩০ রান। এক সেঞ্চুরির বিপরীতে ফিফটি হাঁকিয়েছেন ৮ টি।
নিষিদ্ধ হয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটে সমালোচনার জন্ম দেন আফ্রিদি। দুর্নীতি বিরোধী ধারা ভেঙ্গে ২০২২ সালে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন তিনি। নিষেধাজ্ঞা শেষে আবারো ক্রিকেটে ফেরেন আফ্রিদি। ডাক পেলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই তাঁর জাতীয় দলের খেলার অপেক্ষা ফুরাবে কিনা সেটা এখনই বলার সুযোগ নেই। কারণ সিরিজের আগে দল ছোট করবে পিসিবির নির্বাচক প্যানেল।
১২ অক্টোবর লাহোরে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২০ অক্টোবর। ম্যাচটির ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য পাকিস্তান স্কোয়াড: শান মাসুদ (অধিনায়ক), আমির জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আসিফ আফ্রিদি, বাবর আজম, ফয়সাল আকরাম, হাসান আলী, ইমাম উল হক, কামরান গুলাম, খুররম শাহজাদ, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), নোমান আলী, রোহাইল নাজির (উইকেটরক্ষক), সাজিদ খান, সালমান আলি আগা, সৌদ শাকিল, শাহিন শাহ আফ্রিদি।
