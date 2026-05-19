রিজওয়ানের অতিরিক্ত অভিনয়ে বেতন কাটার ‘হুমকি’ শান্তর

বোলারের বোলিং করার সময় থামিয়ে দেওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের কাছে নতুন কিছু নয়। আজ সিলেট টেস্টের চতুর্থ দিনে রিজওয়ান এমনটি করেছেন তাইজুল ইসলামের সঙ্গে। মাঝপথে থেমে যাওয়ায় তাইজুল স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত। এরপর লিটন দাসের সঙ্গে রিজওয়ানের সেই তর্কযুদ্ধ। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত রসিকতা করলেন রিজওয়ানকে নিয়ে।
পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭২তম ওভারের ঘটনা। ওভারের পঞ্চম বল যখন তাইজুল করতে যাবেন, তখন রিজওয়ান থেমে গেলেন। ইশারায় বোঝাতে চাইলেন সাইটস্ক্রিনে কিছু একটা হওয়ার কারণে রিজওয়ানের ব্যাটিংয়ে সমস্যা হচ্ছে। উইকেটরক্ষক লিটন দাস বেজায় বিরক্ত। রিজওয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বারবার খেলা থামাচ্ছ কেন?প্রায়ই তুমি করো এটা।’ রিজওয়ান বলেন, ‘এটা কি তোমার কাজ?’
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আগে মাঠের আম্পায়ার আলাউদ্দিন পালেকার এসে থামিয়েছেন। তবে ৭২তম ওভারের শেষ বল করার আগে তাইজুলকে ফের থামিয়েছেন রিজওয়ান। উইকেটের পেছন থেকে লিটন বলেছেন, ‘অভিনয় ভালো হয়েছে।’ শুধু লিটন-রিজওয়ান নয়, ঘটনায় জড়িয়ে গেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও। রিজওয়ানকে খোঁচা দিয়ে শান্ত বলেন, ‘অতিরিক্ত অভিনয় করায় ৫০ পয়সা কাটা।’
লিটনের সঙ্গে রিজওয়ানের তর্কযুদ্ধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসা পেস বোলিং কোচ শন টেইটকেও জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই প্রশ্ন। টেইট পুরো ঘটনা না জানলেও যা হয়েছে, তা খুবই উপভোগ করেছেন। উত্তরে পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আমি জানি না সেখানে কী কথা হয়েছে। তবে আমার এটা বেশ ভালো লেগেছে। আমি একজন অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে উপভোগ করেছি। আমার মনে হয় খেলায় কিছুটা আগ্রাসন থাকা উচিত। সব সময় নয়। আমরা সবাই জানি যে সীমানা অতিক্রম করা উচিত নয়। তবে আপনার মধ্যে কিছুটা আগ্রাসন থাকতেই হবে।’
দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৩১৬ রানে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করেছে পাকিস্তান। আগামীকাল শেষ দিনে বাংলাদেশের প্রয়োজন ৩ উইকেট আর পাকিস্তানের প্রয়োজন ১২১ রান। ৩ উইকেট হাতে নিয়ে ১২১ রান তেমন একটা কঠিনও নয় পাকিস্তানের জন্য। সিলেট টেস্টের উইকেট এখনো ব্যাটারদের জন্য বধ্যভূমি হয়ে ওঠেনি। বাংলাদেশের গলার কাঁটা হয়ে রিজওয়ান ৭৫ রানে ব্যাটিং করছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন সাজিদ খান (৮)। সাজিদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে যেহেতু সেঞ্চুরি আছে এবং সিলেটে প্রথম ইনিংসে ২৮ বলে ৩৮ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন, বাংলাদেশের কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকারই কথা। কাল শেষ দিনে প্রথম সেশনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে সফরকারীদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয় হবে বাংলাদেশের জন্য।
