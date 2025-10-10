Ajker Patrika
ফুটবলের প্রতি মানুষের ভালোবাসাটাই গুরুত্বপূর্ণ: তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ৩৩
হংকংয়ের কাছে হার নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত
অন্তিম মুহূর্তের গোলে হংকং ম্যাচে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বাংলাদেশের। গতকাল এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে ৪–৩ ব্যবধানে হারায় মূল পর্বে উঠার সম্ভাবনা কার্যত শেষ করেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। তবে এই হার থেকেও বাংলাদেশের প্রাপ্তি দেখছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

হামজা চৌধুরী, শমিম শোম, ফাহমিদুল ইসলামদের মতো দারুণ কিছু ফুটবলার পেয়ে বদলে যাওয়া দেশের ফুটবল নিয়ে নতুনকরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভক্তরা। হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ ঘিরেও উন্মাদনার কমতি ছিল না। গতকাল ম্যাচ দেখতে আগেভাগেই জাতীয় স্টেডিয়ামে হাজির হন সমর্থকরা। ঘরের মাঠে নিজেদের জয়ের অপেক্ষায় ছিল সবাই। হেরে যাওয়ায় কষ্ট নিয়ে ফিরেছে সবাই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামজাদের জানিয়েছেন সান্ত্বনা। হংকংয়ের কাছে হারলেও ভক্তদের এই ভালোবাসাই ফুটবলের জন্য বড় পাওয়া বলে মনে করেন তামিম।

আজ রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করতে গিয়ে তামিম বলেন, ‘অবশ্যই ফলটা আমাদের পক্ষে ছিল না। কিন্তু আমার কাছে সব সময় জিত-হার নয়, বরং যে বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা হলো-বাংলাদেশের ফুটবল এখন যে পরিমাণ ভালোবাসা পাচ্ছে, মানুষ মাঠে যাচ্ছে, বাচ্চারা মাঠে যাচ্ছে, পরিবারগুলো একসঙ্গে যাচ্ছে খেলা দেখতে, বাংলাদেশকে সাপোর্ট করতে-এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।’

বাকিদের মতো এই হারের কষ্ট ছুঁয়ে গেচেন তামিমকেও, ‘এটা দুঃখজনক। ফুটবল আসলে আমার পেশা না। কিন্তু আমার জন্য কিংবা মাঠে ছিল বা খেলা দেখেছে এমন সবার জন্যই হৃদয়বিদারক। একই সঙ্গে আমি খুশি এই কারণে যে, একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ একপেশে হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ৩–৩ সমতা আনা এবং শেষ পর্যন্ত হারা। আমার মনে হয় এই ম্যাচে ইতিবাচক আছে।’

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলক্রিকেটতামিম ইকবাল
