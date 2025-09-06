শেষ মুহূর্তে ভারত সফর ‘বাতিল’ পাকিস্তানের মেয়েদের

ক্রীড়া ডেস্ক
রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। ক্রিকেটও এর বাইরে নয়। ফলে কোনো কারণে এ দুই দেশের কেউ আয়োজক হলে আইসিসি ইভেন্ট চালাতে হয় হাইব্রিড মডেলে। তবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এমন সমাধান করে দেওয়ার পরও পাকিস্তান যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না।
হাইব্রিড মডেলে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। পাকিস্তান যে শেষ মুহূর্তে বিশ্বকাপ বয়কট করেছে, এমনটা নয়। মূলত তারা প্রতিবেশী দেশে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে চাচ্ছে না। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপারের বরাতে এমনটাই জানা গেছে। এদিকে দেশটির আরেক গণমাধ্যম জিও নিউজ সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, অধিনায়ক ফাতিমা সানাসহ কোনো ক্রিকেটার অথবা পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেতে চাইছেন না।
৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে গুয়াহাটিতেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে গান গাইবেন ভারতের অন্যতম বিখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। আট দলের অধিনায়ককে নিয়ে ফটোসেশন হবে সেদিনই। কিন্তু পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানা থাকছেন না বলে দেশটির গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে জানা গেছে। রাউন্ড পদ্ধতিতে হতে যাওয়া এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব দল প্রথম রাউন্ডে একে অপরের বিপক্ষে খেলবে। পরে সেমিফাইনাল, ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্ট। পাকিস্তান ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের মূল পর্বে উঠেছে বাছাইপর্ব উতড়ে। ঘরের মাঠে আয়োজিত বাছাইপর্বের সব কটি ম্যাচ জিতেছে পাকিস্তান।
২০০৮ এশিয়া কাপ খেলতে ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দল সবশেষ পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৩ এশিয়া কাপ, ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—এ দুই টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারতের কারণে হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কার মাঠে ২০২৩ এশিয়া কাপ খেলেছেন বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা। এ বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে দুবাইয়ে। এমনকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগেই আইসিসি সমাধান দিয়েছে, ২০২৭ পর্যন্ত যত বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত-পাকিস্তান, সেই টুর্নামেন্টগুলোতে এক দল অপর দেশে গিয়ে খেলবে না। হাইব্রিড মডেলে হবে এই টুর্নামেন্ট।
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডের ২৮ ম্যাচ, দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বোর প্রেমাদাসা, মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম, ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজা শেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ফাইনালের জন্য দুটি সম্ভাব্য ভেন্যু রাখা হয়েছে। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে কলম্বোয়। যদি পাকিস্তান না উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে ফাইনালের ভেন্যু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। ২ নভেম্বর হবে ফাইনাল।
