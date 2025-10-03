Ajker Patrika
নিউজার্সিকে উড়িয়ে দিল সাকিবের আটলান্টা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাকিব আল হাসানের পারফরম্যান্স ভালো না হলেও দল আটলান্টা ফায়ার পায় ৭৬ রানের বিশাল জয়। ছবি: সংগৃহীত
সাকিব আল হাসানের পারফরম্যান্স ভালো না হলেও দল আটলান্টা ফায়ার পায় ৭৬ রানের বিশাল জয়। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এক বছর ধরে বাইরে থাকলেও সাকিব আল হাসান প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে দূরে নেই। পিএসএল, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) পাশাপাশি টি-টেন টুর্নামেন্ট তো তিনি খেলছেনই। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটেও (এমআইএলসি)।

সাকিব এমআইএলসিতে খেলছেন আটলান্টা ফায়ারের হয়ে। গতকাল টুর্নামেন্টের সুপার এইটে আটলান্টা ফায়ার খেলেছে নিউজার্সি সমারসেট ক্যাভালিয়ার্সের বিপক্ষে। এই ম্যাচটা সাকিবের জন্য অম্লমধুর হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর বেশে মাঠ ছেড়েছেন। চার্চ সেন্ট পার্কে এই ম্যাচে আটলান্টা ফায়ার পেয়েছে ৭৬ রানের বিশাল জয়।

১৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে নিউজার্সি। রানও উঠতে থাকে ধীর গতিতে। একটা পর্যায়ে দলের স্কোর হয়ে যায় ৪.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৮ রানে। নিউ জার্সির দুই ওপেনার কেনার লুইস (৭) ও চন্দরপল হেমরাজ (৪) এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে আলী ইমরান ও গজানন্দ সিং ১৬ রানের জুটি গড়লেও তাঁরা খেলেছেন ১৭ বল। অষ্টম ওভারের তৃতীয় বলে ইমরানকে (১৩) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন আনশ প্যাটেল।

ইমরান আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে নিউজার্সির ইনিংস। ৪৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭.২ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৭ রানে পরিণত হয় দলটি। নাজাফ শাহ ব্যাটিংয়ে না নামায় ৭৭ রানেই শেষ নিউজার্সির ইনিংস। আনশ প্যাটেল ও সানি প্যাটেল নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। দুজনেই চার ওভার করে বোলিং করেছেন। আনশ খরচ করেছেন ২০ রান। সানি দিয়েছেন ১৬ রান। সাকিব ৩.২ ওভারে ৯ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এক ওভার মেডেনও দিয়েছেন।

সুপার এইটে গত রাতে আটলান্টা ফায়ারের বিপক্ষে টস জিতে বোলিং নিয়েছে নিউ জার্সি। আগে ব্যাটিং পাওয়া আটলান্টা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ১৫৩ রান।ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন ঋষি পান্ডে। ৪৮ বলের ইনিংসে মারেন পাঁচ চার। তবে বোলিং ভালো হলেও ব্যাটিংটা বাজে হয়েছে সাকিবের। ৯ বলে করেন ৬ রান। কোনো চার-ছক্কা মারতে পারেননি। নিউজার্সির আব্দুল্লাহ গাজী ৩ ওভারে ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
