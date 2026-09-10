Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের পাহাড়সম লিডের চাপে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডের পাহাড়সম লিডের চাপে পাকিস্তান
রিভার্স সুইপের চেষ্টায় অলি রবিনসন। ছবি: এক্স

এজবাস্টনে তৃতীয় টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংস শেষে ৩২০ রানের লিড নিয়েছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দিনের চা-বিরতির আগে আজ ৪৫৩ রানে অলআউট হয়েছে স্বাগতিকেরা। এই সিরিজে এটিই তাদের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। এর আগে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ১৩৩ রানে।

দ্বিতীয় দিনে হ্যারি ব্রুক ও ড্যান লরেন্সের ব্যাটে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ব্রুক ৭৫ রান করে রানআউট হন। তাতে থামে ৮৬ রানের জুটি। লরেন্স করেন ৬৫ রান। এরপর জেমি স্মিথ ৬৯ রানের ইনিংস খেলেন। শেষ দিকে অলি রবিনসন ৪৭ বলে ঝোড়ো ৫০ রান করে দলের লিড আরও বড় করেন। জফরা আর্চার অপরাজিত থাকনে ৩২ রানে।

পাকিস্তানের হয়ে অভিষিক্ত পেসার রাযাউল্লাহ চারটি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর গতি বেশ নজর করেছে। মোহাম্মদ ইমরান নিয়েছেন দুটি। মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ আব্বাস পেয়েছেন একটি করে উইকেট। এর আগে ৪ উইকেটে ১৫৬ রান নিয়ে দিন শুরু করে ইংল্যান্ড।

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