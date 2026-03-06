২০০ টাকায় দেখা যাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিজেদের মাঠে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে পাকিস্তানকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। আসন্ন সিরিজের জন্য টিকিটের দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
সর্বনিম্ন ২০০ টাকা খরচ করে মাঠে বসে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের ম্যাচ দেখতে পারবে দর্শকেরা। সর্বোচ্চ খরচ হবে ২০০০ টাকা। তিনটি ম্যাচই হবে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ইস্টার্ন গ্যালারির টিকিটের দাম ২০০ টাকা। নর্দান গ্যালারি এবং শহীদ আবু সাঈদ স্ট্যান্ডের বসে খেলা দেখতে খরচ করতে হবে ৪০০ টাকা।
ইন্টারন্যাশনাল গ্যালারির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০০ টাকা। ইন্টারন্যাশনাল লাউঞ্জের জন্য দর্শকদের গুনতে হবে ১২০০ টাকা। এ ছাড়া গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে বসে খেলা দেখতে খরচ করতে হবে ২০০০ টাকা।
শেষ হওয়ার পথে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম সংস্করণ। গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট এবং সেমিফাইনাল শেষে এবার ফাইনালের পালা। শিরোপার লড়াইয়ে ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আয়োজক ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড।৩৩ মিনিট আগে
সর্বকালের সেরা ফুটবলার কে—এই প্রশ্নে সবার আগে যে কয়েকজনের নাম ওঠে আসে তাঁদের মধ্যে লিওনেল মেসি ও পেলে অন্যতম। এই দুজনের মধ্যে এবার সেরা বেছে নিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁদের মধ্যে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে এগিয়ে রাখলেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন মনে করা হয় লিওনেল মেসিকে। ক্লাব এবং জাতীয় দলের জার্সিতে সম্ভাব্য সব ধরনের শিরোপা জেতা হয়েছে তার; সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪৭-এ। এই তথ্য জানা আছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের।৩ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফিনালিসিমার ভেন্যু, সময় সব নির্ধারিত ছিল আগে থেকেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে খেলাধুলার ওপরও। কাতারের লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে এই দুই দলের ম্যাচ হওয়ার কথা থাকলেও সেটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোথায় হবে ফিনালিসিমা, তা নিয়ে এখনো রয়েছে ধোঁয়াশা।৩ ঘণ্টা আগে