আমিরাতের কাছে হারের বদলা পাকিস্তানের ওপর নিল ভারত

মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে ভারত ‘এ’ দলের শুরুটা ভালো হয়নি। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে হেরেছিল দলটি। সে হারের ঝাল পাকিস্তান ‘এ’ দলের ওপর মেটাল ভারতের মেয়েরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮ উইকেটের দাপুটে জয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রাধা যাদবের দল।
ব্যাংককের তারথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারতের কোনো পরীক্ষাই নিতে পারেনি পাকিস্তানের মেয়েরা। ৫৯ বল হাতে রেখে তাদের দেওয়া ৯৪ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। মামুলি লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে তাদের শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। ইনিংসের প্রথম বলেই ধাক্কা খায় ভারত। ওয়াহিদা আখতারের বলে নেহা শারমিনের হাতে ধরা পড়েন হুমাইরা কাজী।
শুরুর বিপদ সামাল দিয়ে ভিন্দ্রা দিনেশ ও আনুশকা শর্মার ব্যাটে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায় ভারত। দ্বিতীয় উইকেটে ৭৯ রানের জুটি গড়ে ফেরেন আনুশকা। ৯২ স্ট্রাইকরেটে ২৪ রান করেন তিনি। তেজাল হাসাবনিসকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন ভিন্দ্রা। ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১২ চারে সাজানো এই ওপেনারের ২৯ বলের ইনিংস। তেজালের ব্যাট থেকে আসে ১২ রান। পাকিস্তানের হয়ে ওয়াহিদা ও মোমিনা রিয়াসাত একটি করে উইকেট নেন।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত ১৮.৫ ওভারে ৯৩ রানে অলআউট হয় তারা। ২৩ রান করেন শাওয়াল জুলফিকার। এ ছাড়া গুল রুখ ২১ ও আনুশা নাসিরের ব্যাট থেকে আসে ১৭ রান। বাকিদের সবাই থেমেছেন এক অঙ্কের ঘরে। ভারতের হয়ে সাইমা ঠাকুর, রাধা ও প্রেমা রাওয়াত দুটি করে উইকেট নেন।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর এশিয়া কাপে যে তিন বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান, কোনোবারই হ্যান্ডশেক করেননি ক্রিকেটাররা। আজ যখন কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখনো আলোচনায় ‘হ্যান্ডশেক ইস্যু’। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা১ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়েও ৪ রানে হেরে গিয়েছিল নেপাল। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালির কাছে উড়ে গিয়েছিল স্টুয়ার্ট লয়ের দল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নেপালের কাছে সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে আজ নেমেছিল নেপাল। তবে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে উড়ে১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা আইসিসির কোনো ইভেন্ট—খেলাটা যে শুধু ২২ গজে চলে, তা নয়। সামাজিক মাধ্যমেও সমান্তরালে চলতে থাকে নানা রকমের ‘খেলা’। ভালো পারফরম্যান্স হলে ক্রিকেটারদের যেমন মাথায় তুলে রাখা হয়, তেমনি অফফর্মে থাকলে তাঁদের নিয়ে নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন নেটিজেনরা।২ ঘণ্টা আগে
মার্টিন গাপটিল রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের স্ট্রাইকপ্রান্তে পৌঁছানোর ঠিক আগমুহূর্তে স্টাম্প ভেঙে দেন ইংল্যান্ড উইকেটরক্ষক জস বাটলার। উল্লাস এরপর ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ডের ডাগআউটে। কিছু কি মনে পড়ছে আপনাদের? হ্যাঁ, এখানে লর্ডসে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল৩ ঘণ্টা আগে